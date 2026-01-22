รายชื่อ ผู้สมัคร สส. สุรินทร์ 8 เขต 73 คน เลือกตั้ง 2569
เปิดรายชื่อผู้สมัคร สส. สุรินทร์ ครบ 8 เขต รวม 73 คน สู้ศึกเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 เช็กเบอร์ผู้สมัครจากเพื่อไทย ภูมิใจไทย ประชาชน กล้าธรรม เตรียมกาบัตร 2 ใบ เลือกคนและพรรคที่ใช่
วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ถึงเวลาที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุรินทร์จะออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งสำคัญ โดยใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) เข้าสภา รวม 500 คน แบ่งเป็น สส. เขต 400 คน และ สส. บัญชีรายชื่อ 100 คน
สำหรับสนามเลือกตั้งจังหวัด “สุรินทร์” แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 8 เขต มีผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น สส. แบบแบ่งเขต รวมทั้งหมด 73 คน ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าคูหาได้ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
พื้นที่ อ.เมืองสุรินทร์ (เฉพาะ ทม.สุรินทร์ ต.นอกเมือง ต.คอโค ต.ตระแสง ต.สวาย ต.นาบัว ต.เฉนียง ต.เทนมีย์ ต.ตาอ็อง และ ต.สำโรง) และ อ.ศีขรภูมิ (เฉพาะ ต.หนองเหล็ก และ ต.ตรมไพร) มีผู้สมัครทั้งหมด 8 คน
- เบอร์ 1 นายอนันต์ ปาลีคุปต์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 2 นายดำเกิง โถทอง (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 3 นายวิภูษิต มีสิทธิ์ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 4 นายขุนเดช มงคลสิรินทร์ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 5 น.ส.เบญญา มุ่งเจริญพร (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 6 นายอนุรัตน์ ศรีสุรินทร์ (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 7 นายดำรงค์ ครึ่งมี (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 8 นายเบญจมินทร์ ปันสน (พรรคประชาชน)
เขตเลือกตั้งที่ 2
พื้นที่ อ.เมืองสุรินทร์ (ยกเว้น ต.ที่อยู่ในเขต 1), อ.เขวาสินรินทร์ และ อ.ศีขรภูมิ (เฉพาะ ต.แตล ต.ช่างปี่ และ ต.จารพัต) มีผู้สมัครทั้งหมด 10 คน
- เบอร์ 1 นายธุมากร แซ่โง้ว (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 2 นายวิโรจน์ ดีใจ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 3 นายพงศธร ลักขษร (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 4 นายณรงค์ มุตตะโสภา (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 5 นายชูชัย มุ่งเจริญพร (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 6 นายมานพ แสงดำ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 7 นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 8 นายวิทยา แก้วเหลี่ยม (พรรคประชาธิปไตยใหม่)
- เบอร์ 9 นายพิเชษฐ์ ภูแก้ว (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 10 นายนาวา ชิดชอบ (พรรคปวงชนไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 3
พื้นที่ อ.จอมพระ, อ.ท่าตูม (ยกเว้น ต.พรมเทพ ต.ทุ่งกุลา และ ต.โพนครก) และ อ.สนม (ยกเว้น ต.หัวงัว) มีผู้สมัครทั้งหมด 9 คน
- เบอร์ 1 นายกันตภณ มิตรปราสาท (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 2 นายไพรยวน พันธ์สีดา (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 3 นายกวิน เตียวเจริญโสภา (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 4 น.ส.ผกามาศ เจริญพันธ์ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 5 นายสุริยะ บัวบาน (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 6 นายเกียรติภูมิ กำลังหาญ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 7 นายคุณากร ปรีชาชนะชัย (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 8 นายทันสมัย สุขบรรเทิง (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 9 นางกานดาพร พิเลิศ (พรรคปวงชนไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 4
พื้นที่ อ.ชุมพลบุรี, อ.ท่าตูม (เฉพาะ ต.พรมเทพ ต.ทุ่งกุลา และ ต.โพนครก) และ อ.รัตนบุรี (ยกเว้น ต.ยางสว่าง และ ต.เบิด) มีผู้สมัครทั้งหมด 11 คน
- เบอร์ 1 นายพรเทพ พูนศรีธนากูล (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 2 นายทองไท สิทธินาม (พรรคแรงงานสร้างชาติ)
- เบอร์ 3 นางชนมณี บุตรวงษ์ (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 4 นายปุณยวัฒน์ สนใจ (พรรคพลังประชารัฐ)
- เบอร์ 5 น.ส.รำไพ เพิ่มทอง (พรรคพลังสังคมใหม่)
- เบอร์ 6 นายยรรยง ผิวอ่อน (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 7 น.ส.สุรีย์ ธัมมาตร (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 8 นายสนธิ แสงชมภู (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 9 นายโพธิธวัช พัฒนาพงษ์ไชย (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 10 นางสุมาลี เครือผือ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 11 นางสุวารี ยืนยง (พรรคปวงชนไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 5
พื้นที่ อ.รัตนบุรี (เฉพาะ ต.ยางสว่าง และ ต.เบิด), อ.โนนนารายณ์, อ.สำโรงทาบ และ อ.สนม (เฉพาะ ต.หัวงัว) มีผู้สมัครทั้งหมด 11 คน
- เบอร์ 1 นางฟาริดา สุไลมาน (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 2 น.ส.ทัตพิชา เข็มแก้ว (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 3 นายสมานมิตร จิตหนักแน่น (พรรคพลังสังคมใหม่)
- เบอร์ 4 นายภุชงค์ สุภัควรางกูร (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 5 นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 6 นายภูมิสิน การะเวก (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 7 นายวัน หยิบล้ำ (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 8 นายรังสิทธิ์ วุฒิสุทธิ์ (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 9 นายกิติพงษ์ สิทธินาม (พรรคแรงงานสร้างชาติ)
- เบอร์ 10 น.ส.จินตนา กลั่นแก้ว (พรรคสร้างอนาคตไทย)
- เบอร์ 11 นายสนิธ สังขะพงษ์ (พรรคปวงชนไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 6
พื้นที่ อ.ศีขรภูมิ (ยกเว้น ต.ที่อยู่ในเขต 1 และ 2, และยกเว้น ทต.ผักไหม ต.กุดหวาย), อ.ศรีณรงค์ และ อ.สังขะ (ยกเว้น ต.ตาตุม และ ต.เทพรักษา) มีผู้สมัครทั้งหมด 9 คน
- เบอร์ 1 น.ส.ทักษิณา ทับครบุรี (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 2 นายสมบัติ ศรีสุรินทร์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 3 นายจันทร์ สมัญญา (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 4 นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 5 นายธนกร นานวน (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 6 นายพัฑฒิณัฐ สุตวณิชย์ (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 7 นายพัสกร สิงห์ทอง (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 8 นายมานพ พุ่มทอง (พรรคไทยทรัพย์ทวี)
- เบอร์ 9 นายธนกร ศรีโกตะเพ็ชร (พรรคปวงชนไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 7
พื้นที่ อ.ปราสาท (ยกเว้น ต.โชคนาสาม) และ อ.ลำดวน มีผู้สมัครทั้งหมด 7 คน
- เบอร์ 1 นายเกรียงไกร คารศรี (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 2 นายทวีศักดิ์ ยงยิ่งยืน (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 3 นายอธิศวิชญ์ เลิศชวัลรัชต์ (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 4 นายเรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 5 นายอริยะมรรค จันทนุภา (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 6 นายพิภพ จันทเขต (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 7 นายชาญ จารัตน์ (พรรคปวงชนไทย)
เขตเลือกตั้งที่ 8
พื้นที่ อ.ปราสาท (เฉพาะ ต.โชคนาสาม), อ.พนมดงรัก, อ.กาบเชิง, อ.สังขะ (เฉพาะ ต.ตาตุม และ ต.เทพรักษา) และ อ.บัวเชด มีผู้สมัครทั้งหมด 8 คน
- เบอร์ 1 นายอำนวย แท่นดี (พรรคกล้าธรรม)
- เบอร์ 2 นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ (พรรคภูมิใจไทย)
- เบอร์ 3 น.ส.ปลายฟ้า ปานทอง (พรรคเศรษฐกิจ)
- เบอร์ 4 นายจรูญ จุดาบุตร (พรรคเพื่อไทย)
- เบอร์ 5 นายกิตตินันท์ วังอมรมิตร (พรรคประชาชน)
- เบอร์ 6 นายบัณฑิต ศิลาอ่อน (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
- เบอร์ 7 นายไพบูลย์ ศิริมา (พรรคประชาธิปัตย์)
- เบอร์ 8 นายสมรส มั่นยืน (พรรคปวงชนไทย)
ไทม์ไลน์สำคัญ เลือกตั้ง 2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศกำหนดการสำคัญที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องทราบ ดังนี้
1. วันเลือกตั้งล่วงหน้า วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. (สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขต/ล่วงหน้าไว้แล้ว)
2. วันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ รอบแรก: วันที่ 1-7 กุมภาพันธ์ 2569 รอบหลัง: วันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2569
3. วันเลือกตั้งทั่วไป วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสุรินทร์ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป เตรียมความพร้อม ตรวจสอบรายชื่อ และออกไปใช้สิทธิเพื่อเลือกตัวแทนของท่านเข้าสู่สภาตามระบอบประชาธิปไตย
