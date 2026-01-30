นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ เลือกตั้งโค้งสุดท้าย “เท้ง-พรรคประชาชน” นำ
นิด้าโพล เปิดผลสำรวจ เลือกตั้งโค้งสุดท้าย เท้ง อันดับหนึ่ง ตามมาด้วย อนุทิน ขณะที่แบบพรรค เป็นพรรคประชาชนและภูมิใจไทย
โพลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้าโพล ได้เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง “ยกสอง กระแสเลือกตั้ง 69” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2569 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,500 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับกระแสการเลือกตั้ง ปี 2569
การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0
จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า
อันดับ 1 ร้อยละ 29.08 ระบุว่าเป็น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน)
อันดับ 2 ร้อยละ 22.24 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย)
อันดับ 3 ร้อยละ 12.52 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์)
อันดับ 4 ร้อยละ 12.12 ระบุว่าเป็น นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ (พรรคเพื่อไทย)
อันดับ 5 ร้อยละ 9.36 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้
อันดับ 6 ร้อยละ 3.76 ระบุว่าเป็น พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ)
อันดับ 7 ร้อยละ 1.92 ระบุว่าเป็นนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ)
อันดับ 8 ร้อยละ 1.68 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย)
อันดับ 9 ร้อยละ 1.24 ระบุว่าเป็น นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล (พรรคประชาชน)
สำหรับพรรคการเมืองที่ประชาชนมีแนวโน้มในการเลือก สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พบว่า
อันดับ 1 ร้อยละ 33.56 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน
อันดับ 2 ร้อยละ 22.76 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย
อันดับ 3 ร้อยละ 16.92 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย
อันดับ 4 ร้อยละ 12.76 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์
อันดับ 5 ร้อยละ 3.44 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ
อันดับ 6 ร้อยละ 2.92 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
อันดับ 7 ร้อยละ 1.84 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ
อันดับ 8 ร้อยละ 1.40 ระบุว่าเป็น พรรคกล้าธรรม
อันดับ 9 ร้อยละ 1.08 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย
ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่ประชาชนมีแนวโน้มในการเลือก สส. แบบบัญชีรายชื่อ พบว่า
อันดับ 1 ร้อยละ 34.20 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน
อันดับ 2 ร้อยละ 22.60 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย
อันดับ 3 ร้อยละ 16.20 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย
อันดับ 4 ร้อยละ 13.20 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์
อันดับ 5 ร้อยละ 3.40 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ
อันดับ 6 ร้อยละ 2.60 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ
อันดับ 7 ร้อยละ 2.20 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ
อันดับ 8 ร้อยละ 1.20 ระบุว่าเป็น พรรคกล้าธรรม
อันดับ 9 ร้อยละ 1.12 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย
