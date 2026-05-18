สาเหตุเศร้า แทน ชนกชนม์ นักกีฬาไอซ์ฮอกกี้ทีมชาติ อาการทรุดไว หัวใจหยุดเต้น
แพทย์ระบุสาเหตุ แทน ชนกชนม์ เสียชีวิตจากภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด หลังมีอาการไข้สูงกะทันหันและทรุดหนักจนหัวใจหยุดเต้น
จากกรณีมีการแจ้งข่าวเศร้าการจากไปของ แทน ชนกชนม์ ลิ้มปิ่นเพชร นักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทีมชาติไทยวัย 27 ปี ล่าสุดมีการเปิดเผยสาเหตุการจากไป เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา เขาขับรถจากจ. ชุมพร สู่จุดหมายย่านบางบัวทองกรุงเทพฯ ต่อมาเวลา 03.00 น. ของวันถัดมา เขามีอาการไข้สูงจึงทานยา จากนั้นไข้ลดลงช่วง 05.00 น. ในเช้าวันเดียวกันเจ้าตัวเดินทางไปซื้อนาฬิกาที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง แต่อาการยังไม่ดีขึ้น ระหว่างกลับบ้านเขาได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์
ต่อมาเวลา 08.00 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2569 แทนมีอาการทรุดหนักจนหัวใจหยุดเต้น ต่อมาทางทีมแพทย์เร่งช่วยเหลือ โดยใช้เครื่องปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตจนถึงเวลา 12.00 น. แต่สุดท้ายไร้ปาฏิหาริย์ นักกีฬาทีมชาติไทยเสียชีวิตลง ฝั่งแพทย์ได้ลงความเห็นว่าติดเชื้อในกระแสเลือด หลังจากมีการชันสูตรแล้วจำนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จ.ชุมพรต่อไป
ขณะที่ ดร.เก๋ สุวรรณา ศิลปอาชา ผู้จัดการทีมไอซ์ฮอกกี้ทีมชายทีมชาติไทย ระบุว่า “วันนี้พวกเราได้สูญเสีย “แทน” ผู้ที่เป็นที่รักของพวกเราทุกคนไป แทนจะยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราเสมอ… ขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลาดี ๆ ขอบคุณสำหรับรอยยิ้ม ความอบอุ่น และความทรงจำที่มอบให้กับพวกเรา
พวกเราทุกคนเสียใจเป็นอย่างยิ่งกับการจากไปของแทน และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของแทนด้วยนะคะ พวกเราจะคิดถึงแทนเสมอ
หลับให้สบายนะคะลูก…แทน
ด้วยรัก น้าเก๋”
