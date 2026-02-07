ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มฮ่องกงช็อก! ดูคลิป X เจอตัวเองเป็นพระเอก แฉนรกโรงแรมจีนแอบถ่ายไลฟ์สด 180 ห้อง

เผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 11:54 น.
51


เปลี่ยนห้องพักเป็นสตูดิโอสยอง! คู่รักชาวฮ่องกงขวัญผวา หลังพบคลิปมีเซ็กซ์ของตนเองว่อนเน็ต แฉเบื้องหลังอุตสาหกรรมมืด “Spy-cam porn” ในจีนสุดล้ำ ติดกล้องรูเข็มซ่อนเนียนในช่องแอร์ ไลฟ์สดขายสมาชิกกลุ่ม Telegram โกยเงินล้านเย้ยกฎหมาย

เมื่อ “ความเป็นส่วนตัว” ถูกประมูลขายในโลกมืด! ชายหนุ่มชาวฮ่องกงที่ใช้ชื่อสมมติว่า “เอริก” (Eric) ต้องเผชิญกับฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนไปตลอดชีวิต เมื่อเขาเปิดดูวิดีโอลามกแนวแอบถ่ายที่ตนเองชื่นชอบดูเป็นประจำ แต่ครั้งนี้เขากลับต้องตัวแข็งทื่อ เพราะคู่รักในคลิปที่เขากำลังดูอยู่คือ “ตัวเขาเองและแฟนสาว” ขณะเข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองเซินเจิ้น ประเทศจีน เมื่อปี 2023

จากการสืบสวนเชิงลึกของสำนักข่าวบีบีซี (BBC World Service) ตลอด 18 เดือน พบว่าอุตสาหกรรมแอบถ่ายในจีนไม่ได้มีแค่การอัดคลิปขาย แต่พัฒนาไปถึงขั้น “ไลฟ์สด” (Livestreaming) กิจกรรมส่วนตัวของแขกในห้องพัก โดยพบเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอย่างน้อย 6 แห่งที่โปรโมตผ่านเทเลแกรม (Telegram) โดยอ้างว่า มีกล้องแอบถ่ายติดตั้งอยู่ในห้องพักโรงแรมรวมกว่า 180 ห้อง

สำหรับเทคโนโลยีซ่อนเนียนตาถูกเปิโปง หลังทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบในโรงแรมที่เมืองเจิ้งโจว พบ “กล้องรูเข็ม” ซ่อนอยู่ใน ช่องระบายอากาศบนผนัง โดยมีการต่อสายไฟตรงจากอาคารเพื่อให้ทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง

หนุ่มฮ่องกงพบคลิปแอบถ่ายตัวเองกับแฟนว่อนเน็ตหลังเข้าพักโรงแรมที่เซินเจิ้น แฉเบื้องหลังขบวนการสปายแคมจีน แอบติดตั้งกล้องกว่า 180 ห้อง


สิ่งที่น่าตกใจ ! คือ เครื่องตรวจจับกล้องแอบถ่ายที่วางขายทั่วไปในอินเทอร์เน็ตกลับ ไม่สามารถตรวจหา กล้องชนิดนี้ได้

เอเยนต์รายใหญ่ที่ใช้ชื่อว่า “AKA” สามารถทำรายได้จากการเก็บค่าสมาชิกรายเดือน (ประมาณ 2,200 บาทต่อเดือน) ได้มากกว่า 750,000 บาท ตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว แม้ว่าการผลิตและเผยแพร่อนาจารจะเป็นสิ่งผิดกฎหมายในจีนมานานกว่าทศวรรษ แต่ความรุนแรงของปัญหาทำให้รัฐบาลจีนต้องงัดกฎระเบียบใหม่มาบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2568



กฎระเบียบใหม่กำหนดให้เจ้าของโรงแรมและที่พัก (B&B) ต้องทำการตรวจสอบกล้องแอบถ่ายภายในห้องพักอย่างสม่ำเสมอมีประกาศห้ามติดตั้งอุปกรณ์บันทึกภาพในพื้นที่ส่วนตัวเด็ดขาด เช่น ห้องนอน, ห้องน้ำ, ห้องลองเสื้อผ้า และหอพักนักศึกษา ซึ่งผู้ฝ่าฝืนติดตั้งกล้องผิดกฎหมายมีโทษปรับสูงสุด 20,000 หยวน (ประมาณ 90,000 บาท) ถูกยึดอุปกรณ์ ลบข้อมูล และอาจถูกดำเนินคดีอาญาถึงขั้นจำคุก

แม้คดีนี้จะเกิดขึ้นในจีน แต่ทางเพจ World Forum ข่าวสารต่างประเทศ ได้ออกมาเตือนภัยว่าพฤติกรรมแอบถ่ายเพื่อสร้างรายได้สูงนี้กำลังระบาดไปทั่วโลก ขณะที่กลุ่ม RainLily ในฮ่องกงระบุว่าการขอลบข้อมูลจาก Telegram แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะแพลตฟอร์มไม่ตอบสนอง เอริกและแฟนสาวในวันนี้ยังคงต้องใส่หมวกอำพรางตัวทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน เพราะความหวาดผวาว่าจะมีใครจำพวกเขาได้จากคลิปนรกนั้น.



