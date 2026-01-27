ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. สระแก้ว 3 เขต 26 คน เลือกตั้ง 2569

ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว

เปิดโผผู้สมัคร สส. สระแก้ว ครบ 3 เขต รวม 26 คน ตระกูลดัง “เทียนทอง” ลงสู้ศึก เตรียมกาบัตรเลือกตั้ง 2569 วันที่ 8 ก.พ. นี้ เช็กเบอร์และพื้นที่เขตรับผิดชอบ ก่อนเข้าคูหา

สนามเลือกตั้งจังหวัดสระแก้วมีความคึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่น โดยในการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ จังหวัดสระแก้วแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 3 เขต มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขต รวมทั้งสิ้น 26 คน จากหลากหลายพรรคการเมือง ประชาชนชาวสระแก้วสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร หมายเลข และเขตเลือกตั้งของตนเองได้ ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

พื้นที่: อ.เมืองสระแก้ว, อ.เขาฉกรรจ์, อ.วังน้ำเย็น (เฉพาะ ต.ทุ่งมหาเจริญ) มีผู้สมัครทั้งหมด 9 คน ได้แก่

เบอร์ 1 นายชาญ สุคนธ์ (พรรคไทยก้าวใหม่)

เบอร์ 2 นายวานิช ลูกเงาะ (พรรคกล้าธรรม)

เบอร์ 3 นางขวัญแก้ว เอี่ยมศิลป์ (พรรคเพื่อไทย)

เบอร์ 4 นายจำเนียร ผดุงฉัตร (พรรคภูมิใจไทย)

เบอร์ 5 นายบดี เทียนทอง (พรรคพลังประชารัฐ)

เบอร์ 6 พ.ต.อ. เอกอนันต์ หูแก้ว (พรรคประชาชน)

เบอร์ 7 นายอภิวัฒน์ จันแปรน (พรรคประชาธิปัตย์)

เบอร์ 8 น.ส. บุญญาภา ผูกธรรม (พรรคประชาธิปไตยใหม่)

เบอร์ 9 นายพิชิตชัย พาชาติ (พรรคเศรษฐกิจ)

ภาพแสดงรายชื่อ สส. สระแก้ว เลือกตั้ง 2569 ที่ประชาชนควรรู้จัก
ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว

เขตเลือกตั้งที่ 2

พื้นที่: อ.วัฒนานคร (ยกเว้น ต.ช่องกุ่ม และ ต.แซร์ออ), อ.วังน้ำเย็น (ยกเว้น ต.ทุ่งมหาเจริญ), อ.คลองหาด, อ.วังสมบูรณ์ มีผู้สมัครทั้งหมด 9 คน ได้แก่

เบอร์ 1 น.ส. อัคลีมา คลังเพชร (พรรคประชาธิปัตย์)

เบอร์ 2 พ.ต.ท. ยุทธพงศ์ ตัณฑิกุล (พรรคเพื่อไทย)

เบอร์ 3 นายเกียรติศักดิ์ สุดแดน (พรรคไทยก้าวใหม่)

เบอร์ 4 น.ส. ศิราณี หมื่นจิตร (พรรคกล้าธรรม)

เบอร์ 5 นายยุทธชัย รำไพวรรณ์ (พรรคประชาชน)

เบอร์ 6 น.ส. ตรีนุช เทียนทอง (พรรคพลังประชารัฐ)

เบอร์ 7 นายยงยุทธ คมคาย (พรรคภูมิใจไทย)

เบอร์ 8 น.ส. กิติชา วงษ์มั่น (พรรคประชาธิปไตยใหม่)

เบอร์ 9 นายศิริพงศ์ ทวีวงศ์ (พรรคเศรษฐกิจ)

ภาพแสดงรายชื่อ สส. สระแก้ว เลือกตั้ง 2569 ที่ประชาชนควรรู้จัก
ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว

เขตเลือกตั้งที่ 3

พื้นที่: อ.อรัญประเทศ, อ.ตาพระยา, อ.โคกสูง, อ.วัฒนานคร (เฉพาะ ต.ช่องกุ่ม และ ต.แซร์ออ) มีผู้สมัครทั้งหมด 8 คน ได้แก่

เบอร์ 1 นายสรวงศ์ เทียนทอง (พรรคเพื่อไทย)

เบอร์ 2 พ.ต.อ. ศตพัฒน์ พิมพ์คำ (พรรคประชาชน)

เบอร์ 3 นายสุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์ (พรรคกล้าธรรม)

เบอร์ 4 นายศรีศักดิ์ ศูนย์โศรก (พรรคเศรษฐกิจ)

เบอร์ 5 นายพรพล เอกอรรถพร (พรรคประชาธิปัตย์)

เบอร์ 6 นายประสิทธิ์ แก้วประสิทธิ์ (พรรคภูมิใจไทย)

เบอร์ 7 นายพูลศักดิ์ เย็นประสพ (พรรคประชาธิปไตยใหม่)

เบอร์ 8 น.ส. นงรัตน์ จันทะมา (พรรคไทยก้าวใหม่)

ข้อมูลรายชื่อ สส. สระแก้ว เลือกตั้ง 2569 เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น
ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว

ไทม์ไลน์เลือกตั้ง 2569

เพื่อร่วมกำหนดอนาคตประเทศ ขอเชิญชวนชาวสระแก้วออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีกำหนดการดังนี้

  • วันเลือกตั้งล่วงหน้า: วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569

  • วันเลือกตั้งจริง และออกเสียงประชามติ: วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

  • เวลา: 08.00 – 17.00 น.

ช่องทางตรวจสอบสิทธิ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ หน่วยเลือกตั้ง และลำดับที่บัญชีรายชื่อได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์กรมการปกครอง เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ระบบจะแสดงข้อมูลที่จำเป็นทันที เพื่อความสะดวกในวันเดินทางไปใช้สิทธิ

ข้อมูลจาก : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสระแก้ว

