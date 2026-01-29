รายชื่อผู้สมัคร สส.ตราด 2569 รวม 7 คน 7 พรรค เลือกตั้ง 2569
เช็กรายชื่อผู้สมัคร สส. ตราด เขต 1 เลือกตั้ง 2569 รวม 7 คนจาก 7 พรรค ใครได้เบอร์ไหนดูเลย ดีเดย์เข้าคูหาเลือกตั้ง 8 กุมภาพันธ์นี้
เข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 นี้ สนามเลือกตั้ง จังหวัดตราด ถือเป็นพื้นที่การแข่งขันดุเดือดไม่แพ้จังหวัดใหญ่ แม้จะมีโควตาที่นั่ง สส. เพียง 1 ที่นั่ง แต่เหล่าบรรดาพรรคการเมืองใหญ่ต่างส่งผู้สมัครลงชิงชัยกัน
การเลือกตั้งครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรลงคะแนน 2 ใบ เพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร รวม 500 คน แบ่งเป็น เขตเลือกตั้ง 400 คน และ บัญชีรายชื่อ 100 คน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยข้อมูลการรับสมัครเลือกตั้ง สส. จังหวัดตราด (เขตเลือกตั้งที่ 1) มีผู้เสนอตัวลงสมัครรับเลือกตั้งรวมทั้งสิ้น 7 คน จาก 7 พรรคการเมือง เพื่อให้พี่น้องชาวตราดได้เตรียมความพร้อมและใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าคูหา ทีมข่าวจึงได้รวบรวมรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครมาให้ตรวจสอบ ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นาย พิชานนท์ อิงประสาร พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 2 นาย ธีรภาพ ทิบุญมี พรรคไทยสร้างไทย
หมายเลข 3 นาย ทินวัฒน์ เจียมอุย พรรคพลังประชารัฐ
หมายเลข 4 นาย กิตติธัช ไชยอรรถ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 5 นาย สักเดช สว่างไสว พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 6 นาย ปรีชาวิชญ์ ฉิมผกา พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 7 นาย พรรณเศรษฐ์ นุ่มหนู พรรคประชาชน
กกต. กำหนดวันลงคะแนนเสียงที่ประชาชนต้องจดจำไว้ให้แม่น โดยวันเลือกตั้งเลือกหน้าตรงกับวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และ วันเลือกตั้ง-ออกเสียงประชามติ ตรงกับวันที่วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ได้แก่ รายชื่อ ลำดับที่ และสถานที่เลือกตั้งได้ง่าย ๆ ผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครอง เพื่อความรวดเร็วในวันไปใช้สิทธิ
1. เข้าเว็บไซต์กรมการปกครอง >> คลิก
2. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, เขต/หน่วยเลือกตั้ง, สถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้ง และลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ
