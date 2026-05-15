ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ลาออกตำแหน่งผู้ว่าฯ บินไปเยี่ยมบุตรชาย ก่อนกลับมาเปิดตัว 28 พ.ค.

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 15 พ.ค. 2569 13:49 น.| อัปเดต: 15 พ.ค. 2569 13:50 น.
56

ชัชชาติ ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ก่อนบินไปเยี่ยมบุตรชายที่สหรัฐอเมริกา และกลับมาเปิดตัวทีมงาน 28 พ.ค. ลุยเลือกตั้งสมัยสอง

จากกรณีที่ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เตรียมยื่นหนังสือลาออกไปยังกระทรวงมหาดไทยในวันนี้ เพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. อีกสมัย

ล่าสุด นายชัชชาติ ยื่นหนังสือเพื่อลาออกจากตำแหน่งในวันนี้ (15 พ.ค.) เพื่อเตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ที่กำลังจะมาถึง โดยจะเดินทางยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเยี่ยม แสนดี แสนปิติ สิทธิพันธุ์ บุตรชาย ซึ่งเรียนจบปริญญาตรี และจะมาเปิดตัวสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.พร้อมเปิดตัวทีมบริหาร ในวันที่ 28 พ.ค.นี้

ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. โพสต์ชี้แจงกรณีที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้นั้น คงอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งได้รับเลือกตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

แต่หากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุอื่นนอกจากครบวาระ เช่น การลาออก ให้ปลัดกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จนกว่าจะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่เข้ารับหน้าที่

ข่าวการเมือง

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

