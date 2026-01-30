ข่าวการเมือง

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน ไปเลือกตั้ง 8 ก.พ. 69 แทนได้ไหม

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน ไปเลือกวันจริง 8 ก.พ. 2569 ได้หรือไม่? สรุปคำตอบชัดๆ พร้อมเตือนกับดัก “ลงทะเบียนแล้วไม่ไป” อาจเสียสิทธิถาวร เช็กวิธีแก้และเอกสารที่ต้องใช้ที่นี่

คำถามยอดฮิตที่ทำเอาหลายคนนั่งไม่ติดเก้าอี้ เมื่อรู้ตัวว่าพลาดกำหนดการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าในช่วงปลายปีที่ผ่านมา คือเรายังสามารถเดินเข้าคูหาไปกากบาทในวันเลือกตั้งจริง 8 ก.พ. 2569 ได้อยู่หรือไม่ หรือจะถูกตัดสิทธิไปเลย วันนี้เรามีคำตอบที่ชัดเจนมาฝาก เพื่อให้คุณวางแผนใช้สิทธิได้อย่างถูกต้องและไม่พลาดโอกาสสำคัญในการกำหนดอนาคตประเทศ

พลาดลงทะเบียนล่วงหน้า ยังไปเลือกตั้ง 8 ก.พ. ได้ไหม

สบายใจได้ครับ หากคุณ “ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า” ภายในวันที่ 5 ม.ค. ที่ผ่านมา คุณยังมีสิทธิเต็มร้อยที่จะไปเลือกตั้งในวันจริง อาทิตย์ที่ 8 ก.พ. 2569 ณ หน่วยเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านเดิมของคุณ แต่ต้องระวังกรณี ลงทะเบียนไว้แล้วแต่ไม่ไป เพราะกลุ่มนี้จะหมดสิทธิกลับมาเลือกในวันจริงทันที และต้องรีบดำเนินการแจ้งเหตุเพื่อป้องกันการถูกจำกัดสิทธิทางการเมือง

ไม่ได้ลงทะเบียน คือ “ไม่เสียสิทธิ”

สำหรับผู้ที่แค่ลืม หรือตัดสินใจไม่ทันในช่วงที่ กกต. เปิดรับลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า (20 ธ.ค. 68 – 5 ม.ค. 69) ขอให้เข้าใจตรงกันว่าระบบการเลือกตั้งล่วงหน้านั้นเป็นเพียง “ทางเลือก” (Option) สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางกลับภูมิลำเนาเท่านั้น

ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า 2569 ไม่ทัน ทําอย่างไร ถ้ายังไม่อยากเสียสิทธิ

ดังนั้นหากคุณไม่ได้ยื่นเรื่องขอย้ายหน่วย ชื่อของคุณจะยังคงนอนรออยู่ที่หน่วยเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านเดิม คุณเพียงแค่เตรียมตัวให้พร้อมและเดินทางไปใช้สิทธิในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ได้ตามปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ผู้คนกำลังรอใช้สิทธิเลือกตั้งในวันจริง 8 ก.พ. 2569 หลังลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ทัน
กับดักอันตราย ลงทะเบียนแล้วแต่ “เท”

ในทางกลับกัน กรณีที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือผู้ที่ “ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าสำเร็จ” แต่ในวันที่ 1 ก.พ. 2569 กลับไม่ได้ไปใช้สิทธิ (ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม) คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนใจกลับมาเลือกตั้งในวันจริงวันที่ 8 ก.พ. ได้อีกแล้ว

เพราะชื่อของคุณได้ถูกดึงออกจากบัญชีรายชื่อของหน่วยเดิมไปอยู่ที่หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าแล้ว หากคุณอยู่ในกลุ่มนี้ สิ่งที่ต้องทำไม่ใช่การไปหน่วยเลือกตั้ง แต่คือการรักษาสิทธิด้วยการ “แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง” แทน เพื่อป้องกันไม่ให้เสียสิทธิทางการเมืองในอนาคต

เช็กหน่วยให้ชัวร์ บัตรหมดอายุก็ใช้ได้

สำหรับการเตรียมตัวไปเลือกตั้งในวันจริงที่ 8 ก.พ. นี้ สิ่งแรกที่ควรทำคือการตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของตนเองให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เสียเวลาเดินหาหน้างาน โดยสามารถเช็กข้อมูลได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน Smart Vote หรือแอป “ทางรัฐ” รวมถึงเว็บไซต์ของกรมการปกครอง

ส่วนเอกสารสำคัญที่ต้องพกติดตัวคือ “บัตรประชาชน” ซึ่งข่าวดีสำหรับคนที่บัตรหมดอายุแล้วยังไม่ได้ไปทำใหม่ กฎหมายอนุญาตให้ใช้บัตรประชาชนที่หมดอายุแล้วยืนยันตัวตนได้ หรือจะใช้บัตรอื่นของทางราชการที่มีรูปถ่ายและเลข 13 หลักก็ได้เช่นกัน

บรรยากาศการเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้มารอคิวในวันที่ 8 ก.พ. 2569
ไปไม่ได้ต้อง “แจ้งเหตุ” เพื่อรักษาสิทธิ

สุดท้ายหากคุณพบว่าในวันที่ 8 ก.พ. 2569 ก็ยังติดภารกิจสำคัญจนไม่สามารถไปเลือกตั้งได้จริงๆ อย่าปล่อยผ่านเด็ดขาด คุณมีหน้าที่ต้อง “แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ” เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิทางการเมืองเป็นเวลา 2 ปี (เช่น การลงสมัคร สส., การเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน)

ประชาชนสามารถแจ้งได้ 2 ช่วงเวลา คือ ก่อนวันเลือกตั้ง (1–7 ก.พ. 69) หรือ หลังวันเลือกตั้ง (9–15 ก.พ. 69) ผ่านทางนายทะเบียนอำเภอ/ท้องถิ่น ทางไปรษณีย์ หรือสะดวกรวดเร็วที่สุดคือผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือ www.bora.dopa.go.th และแอปพลิเคชัน Smart Vote เพื่อรักษาสิทธิทางการเมืองของคุณไว้สำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไป

