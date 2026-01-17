ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 5 เขต เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 2569

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 16:51 น.
51
รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก แบบแบ่งเขต รวม 5 เขต จำนวน 34 รายชื่อ ก่อนวันเลือกตั้ง 2569

นับถอยหลังสู่ เลือกตั้ง 2569 เปิดลิสต์รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก แบบแบ่งเขต รวม 5 เขต จำนวน 34 รายชื่อ ก่อนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้ง และลงประชามติ 8 ก.พ. 69

เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทุกคนคงจะทราบกันแล้วว่าในเร็ว ๆ นี้จะมีการเลือกตั้ง 2569 เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน สำหรับ จ.พิษณุโลก แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นทั้งหมด 5 เขต มีผู้สมัคร สส.จำนวน 34 คน ดังนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองพิษณุโลก (เฉพาะ ต.ในเมือง ต.วังน้ำคู้ ต.วัดจันทร์ ต.วัดพริก ต.ท่าทอง ต.บ้านคลอง ต.บึงพระ ต.อรัญญิก ต.พลายชุมพล และ ทต.บ้านใหม่)

  • เบอร์ 1 นายณัฐกิตติ์ ฉัตราภรณ์ลักษมี พรรคไทยชนะ
  • เบอร์ 2 นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 3 นายจักรพรรดิ์ กาญจนธนานนท์ พรรคเศรษฐกิจ
  • เบอร์ 4 นายจเด็ศ จันทรา พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 5 นายณฐชนน ชนะบูรณาศักดิ์ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 6 น.ส.นิรัญ ดอนสุวรรณ ประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 7 นายอาริฟ กุนนาบี พรรคกล้าธรรม
รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 1
ภาพจาก : FB Phitsanulok Hotnews

เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.พรหมพิราม (เฉพาะ ต.พรหมพิราม ต.ท่าช้าง ต.วงฆ้อง ต.มะตมู ต.หอกลอง ต.ศรีภิรมย์ ต.ตลุกเทียม ต.หนองแขม ต.มะต้อง ต.ทับยายเชียง ต.ดงประคำ และทต.วงฆ้อง), อ.เมืองพิษณุโลก (เฉพาะ ต.สมอแข ต.ดอนทอง ต.บ้านป่า ต.ปากโทก ต.หัวรอ ต.จอมทอง ต.บ้านกร่าง ต.มะขามสูง และ ต.ไผ่ขอดอน)

  • เบอร์ 1 นายนพพล เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 2 น.ส.ปรานอม หลิมประเสริฐ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 3 นายณชพล พลอาสา พรรคประชาชน
  • เบอร์ 4 นายธนกร ภักดีโต พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 5 นายณัฐวุฒิ สุกคร พรรคเศรษฐกิจ
  • เบอร์ 6 นายนคเรศ ฤทธิรอน พรรคพลังประชารัฐ
  • เบอร์ 7 นายทนง มั่นนุช พรรคเพื่อบ้านเมือง
รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 2
ภาพจาก : FB Phitsanulok Hotnews

เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.วังทอง (เฉพาะ ต.วังทอง ต.พันชาลี ต.แม่ระกา ต.บ้านกลาง ต.วังพิกุล ต.แก่งโสภา ต.ท่าหมื่นราม ต.วังนกแอ่น ต.หนองพระ ต.ชัยนาม ต.ดินทอง และทต.วังทอง), อ.เนินมะปราง (เฉพาะ ต.ชมพู ต.วังโพรง ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ต.เนินมะปราง ต.วังยาง ต.บ้านมุง ทต.บ้านมุง ต.ไทรย้อย ต.ทต.ไทรย้อย และทต.เนินมะปราง)

  • เบอร์ 1 นายปุณณเมธ อ้นอารี พรรคประชาชน
  • เบอร์ 2 น.ส.สปัณธ์หยก วีรบุญย์กฤช พรรคเศรษฐฏิจ
  • เบอร์ 3 นายวิมล สารมะโน พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 4 นายเจนวิทย์ จันทรา พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 5 นายศิราวัฒน์ น้อยวงศ์ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 6 นายพงษ์มนู ทองหนัก พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 7 น.ส.ปุญชรัสมิ์ ศิริสวัสดิ์ พรรคพลังประชารัฐ
รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 3
ภาพจาก : FB Phitsanulok Hotnews

เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.บางระกำ (เฉพาะ ต.บางระกำ ต.วังอิทก ต.บึงกอก ต.หนองกุลา ต.ชุมแสงสงคราม ต.นิคมพัฒนา ต.บ่อทอง ต.ท่านางงาม ต.คุยม่วง ต.พันเสา และต.ปลักแรด), อ.บางกระทุ่ม (เฉพาะ ต.บางกระทุ่ม ต.บ้านไร่ ต.โคกสลุด ต.สนามคลี ต.ท่าตาล ต.ไผ่ล้อม ต.ป่าหมาก ทต.บางกระทุ่ม และทต.เนินกุ่ม), อ.เมืองพิษณุโลก (เฉพาะ ต.ท่าโพธิ์ และ ต.งิ้วงาม)

  • เบอร์ 1 น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 2 นายปองภพ ณ สงขลา พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 3 นายนิยม ช่างพินิจ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 4 นายนิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธาดา พรรคประชาชน
  • เบอร์ 5 นายเฉลา บดีรัฐ พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 6 น.ส.ณัฏฐปีญา แครบทรี พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • เบอร์ 7 นายบรรจบ เมฆประดับ พรรคเพื่อบ้านเมือง
รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 4
ภาพจาก : FB Phitsanulok Hotnews

เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.นครไทย (เฉพาะ ต.หนองกะท้าว ต.เนินเพิ่ม ต.นาบัว ต.นครชุม ต.น้ำกุม ต.ยางโกลน ต.บ่อโพธิ์ ต.บ้านพร้าว ต.ห้วยเฮี้ย ต.บ้านแยง และต.นครไทย), อ.วัดโบสถ์ (เฉพาะ ต.วัดโบสถ์ ต.ท่างาม ต.ท้อแท้ ต.บ้านยาง ต.หินลาด ต.คันโช้ง และทต.วัดโบสถ์), อ.ชาติตระการ (เฉพาะ ต.ป่าแดง ต.ชาติตระการ ต.สวนเมี่ยง ต.บ้านดง ต.บ่อภาค ต.ท่าสะแก และทต.ป่าแดง)

  • เบอร์ 1 นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ พรรคประชาชน
  • เบอร์ 2 นายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด พรรคประชาธิปัตย์
  • เบอร์ 3 นายเอกพงษ์ กุลเจริญ พรรคเพื่อไทย
  • เบอร์ 4 นายธนวิน โรจน์สุนทรกิตติ พรรคกล้าธรรม
  • เบอร์ 5 นายจุติ ไกรฤกษ์ พรรคภูมิใจไทย
  • เบอร์ 6 น.ส.ฉันทนา พุ่มพฤกษ์ พรรคอนาคตไทย
รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เขต 5
ภาพจาก : FB Phitsanulok Hotnews

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก, Phitsanulok Hotnews

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก แบบแบ่งเขต รวม 5 เขต จำนวน 34 รายชื่อ ก่อนวันเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 5 เขต เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 2569

22 วินาที ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.พิจิตร แบบแบ่งเขต รวม 3 เขต 22 คน เช็กเบอร์-พรรคให้ชัวร์ก่อนวันเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.พิจิตร แบบแบ่งเขต รวม 3 เขต 22 คน เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 17 1 69 ดูดวง

2 ราศี คู่รักพารวย! ยิ่งทะเลาะยิ่งได้ทรัพย์ก้อนโต ช่วงนี้แฟนนำโชคมาให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอาชีพ เซ็กซ์จัดที่สุด &quot;ทหาร&quot; ยืน 1 เผย ยิ่งแก่ยิ่งพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

เปิดอาชีพ เซ็กซ์จัดที่สุด “ทหาร” ยืน 1 เผย ยิ่งแก่ยิ่งพุ่ง

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวบ ลูกจ้างหนุ่ม กระหน่ำแทง CEO ดับคาห้องพัก เหตุไม่พอใจถูกลดโบนัสปลายปี ข่าวต่างประเทศ

รวบ ลูกจ้างหนุ่ม กระหน่ำแทง CEO ดับคาห้องพัก เหตุไม่พอใจถูกลดโบนัสปลายปี

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
พาราไกลเดอร์ตกทะเลฟลอริดา ความสูง 500 ฟุต ก่อนรอดชีวิตได้อย่างปาฏิหาริย์ ข่าวต่างประเทศ

คลิป ระทึกดิ่ง 500 ฟุต พาราไกลเดอร์ ตกทะเลฟลอริดา รอดปาฏิหาริย์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางดึก สาวออสซี่ตื่นมาเจอ “งูหลาม” ยาว 2.5 เมตร นอนบนหน้าอก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เชียงราย ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ หวยงวด 17/1/69 Line News

เลขเด็ด ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เชียงราย ทรงเปิดพระราชานุสาวรีย์ หวยงวด 17/1/69

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ระนอง เช็กเบอร์-พรรค 1 เขต : เลือกตั้ง 2569

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ชุมพร เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายศุภณัฐเตือนอนุทินเกี่ยวกับการเลิกสัญญาอิตาเลียนไทย ข่าวการเมือง

“ศุภณัฐ” เตือน “อนุทิน” สั่งเลิกสัญญา “อิตาเลียนไทย” ระวังโดนฟ้องกลับ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่เผยโฉมคนสำคัญมอบดอกไม้ให้วันเกิด 30 ปี ข่าวต่างประเทศ

เจนนี่ เฉลยแล้ว คนให้กุหลาบช่อโต ฉลองวัย 30 ที่แท้คือคนสำคัญของใจ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 16/1/69 ตรวจผลหวยลาวพัฒนา งวดวันศุกร์

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อ-เบอร์ผู้สมัคร สส. นครสวรรค์ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.นครสวรรค์ ครบ 6 เขต 43 คน ใครเบอร์ไหนดูเลย เลือกตั้ง 2569

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ ลีลล์ ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 16 ม.ค. 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นโยบายใหม่ “เต้ มงคลกิตต์” ลั่นพร้อมสนับสนุนบอลไทย เปย์ 2พันล้าน/ปี ดัน “บอลไทย ไปบอลโลก”

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง งวด 17 มกราคม 69 ให้มาครบทั้งเด่น-รอง คัดเน้น ๆ ชุดเลขท้ายน่าจับตา รีบหาซื้อด่วนก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงพ่อปากแดง 17 ม.ค. 69 วิเคราะห์แนวทาง เลขเด่น-เลขรอง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิปวัฒน์ บันเทิง

เปิดวาร์ป หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ สวยสง่าชุดไทยจักรี ทายาทธุรกิจหรู

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดเมนูคุกคืนแรก ปอนด์ รัชต์พงศ์ กินอิ่มนอนหลับ ไร้เงาเพื่อนพรรคประสานเยี่ยม

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.น่าน รวม 3 เขต เบอร์พรรคอะไร เลือกตั้ง 2569

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

Grab ประกาศรางวัล “GrabAds Trailblazer Awards 2026” ชูแคมเปญสุดเจ๋ง ฉีกกรอบการใช้สื่อโฆษณา

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ยุน ซอกยอล” อดีต ปธน.เกาหลีใต้ ถูกพิพากษาจำคุก 5 ปี คดีกฎอัยการศึก

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานวีนลูกค้ามองหน้าตอนรอของเวฟ ล่าสุด CP ALL แจงแล้ว ข่าว

ถกสนั่น พนักงานหัวร้อน อ้างถูกลูกค้าจ้องหน้า รอของเวฟ CP ALL แจงแล้ว-สั่งลงโทษ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. อุดรธานี 2569 พร้อมหมายเลขและพรรคการเมือง ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อุดรธานี 10 เขต 94 คน : เลือกตั้ง 2569

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำสั่งโยกย้ายตำรวจ 2569 ล่าสุดวันนี้ เผยรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผบ.หมู่ ข่าว

ด่วน! เช็กรายชื่อ คำสั่งโยกย้ายตำรวจ 2569 ล่าสุดวันนี้ ระดับ “รอง สว.-ผบ.หมู่”

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 ม.ค. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 16:51 น.
51
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูดวงวันนี้ 17 1 69

2 ราศี คู่รักพารวย! ยิ่งทะเลาะยิ่งได้ทรัพย์ก้อนโต ช่วงนี้แฟนนำโชคมาให้

เผยแพร่: 17 มกราคม 2569
เปิดอาชีพ เซ็กซ์จัดที่สุด &quot;ทหาร&quot; ยืน 1 เผย ยิ่งแก่ยิ่งพุ่ง

เปิดอาชีพ เซ็กซ์จัดที่สุด “ทหาร” ยืน 1 เผย ยิ่งแก่ยิ่งพุ่ง

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
รวบ ลูกจ้างหนุ่ม กระหน่ำแทง CEO ดับคาห้องพัก เหตุไม่พอใจถูกลดโบนัสปลายปี

รวบ ลูกจ้างหนุ่ม กระหน่ำแทง CEO ดับคาห้องพัก เหตุไม่พอใจถูกลดโบนัสปลายปี

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
พาราไกลเดอร์ตกทะเลฟลอริดา ความสูง 500 ฟุต ก่อนรอดชีวิตได้อย่างปาฏิหาริย์

คลิป ระทึกดิ่ง 500 ฟุต พาราไกลเดอร์ ตกทะเลฟลอริดา รอดปาฏิหาริย์

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
Back to top button