รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก เช็กเบอร์-พรรค ทั้ง 5 เขต เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 2569
นับถอยหลังสู่ เลือกตั้ง 2569 เปิดลิสต์รายชื่อผู้สมัคร สส.พิษณุโลก แบบแบ่งเขต รวม 5 เขต จำนวน 34 รายชื่อ ก่อนถึงวันลงคะแนนเลือกตั้ง และลงประชามติ 8 ก.พ. 69
เชื่อว่าประชาชนชาวไทยทุกคนคงจะทราบกันแล้วว่าในเร็ว ๆ นี้จะมีการเลือกตั้ง 2569 เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ เพื่อเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) รวม 500 คน แบ่งเป็นการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน และ แบบบัญชีรายชื่อ 100 คน สำหรับ จ.พิษณุโลก แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็นทั้งหมด 5 เขต มีผู้สมัคร สส.จำนวน 34 คน ดังนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองพิษณุโลก (เฉพาะ ต.ในเมือง ต.วังน้ำคู้ ต.วัดจันทร์ ต.วัดพริก ต.ท่าทอง ต.บ้านคลอง ต.บึงพระ ต.อรัญญิก ต.พลายชุมพล และ ทต.บ้านใหม่)
- เบอร์ 1 นายณัฐกิตติ์ ฉัตราภรณ์ลักษมี พรรคไทยชนะ
- เบอร์ 2 นายจักษ์ พันธ์ชูเพชร พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 3 นายจักรพรรดิ์ กาญจนธนานนท์ พรรคเศรษฐกิจ
- เบอร์ 4 นายจเด็ศ จันทรา พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 5 นายณฐชนน ชนะบูรณาศักดิ์ พรรคประชาชน
- เบอร์ 6 น.ส.นิรัญ ดอนสุวรรณ ประชาธิปัตย์
- เบอร์ 7 นายอาริฟ กุนนาบี พรรคกล้าธรรม
เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.พรหมพิราม (เฉพาะ ต.พรหมพิราม ต.ท่าช้าง ต.วงฆ้อง ต.มะตมู ต.หอกลอง ต.ศรีภิรมย์ ต.ตลุกเทียม ต.หนองแขม ต.มะต้อง ต.ทับยายเชียง ต.ดงประคำ และทต.วงฆ้อง), อ.เมืองพิษณุโลก (เฉพาะ ต.สมอแข ต.ดอนทอง ต.บ้านป่า ต.ปากโทก ต.หัวรอ ต.จอมทอง ต.บ้านกร่าง ต.มะขามสูง และ ต.ไผ่ขอดอน)
- เบอร์ 1 นายนพพล เหลืองทองนารา พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 2 น.ส.ปรานอม หลิมประเสริฐ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 3 นายณชพล พลอาสา พรรคประชาชน
- เบอร์ 4 นายธนกร ภักดีโต พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 5 นายณัฐวุฒิ สุกคร พรรคเศรษฐกิจ
- เบอร์ 6 นายนคเรศ ฤทธิรอน พรรคพลังประชารัฐ
- เบอร์ 7 นายทนง มั่นนุช พรรคเพื่อบ้านเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.วังทอง (เฉพาะ ต.วังทอง ต.พันชาลี ต.แม่ระกา ต.บ้านกลาง ต.วังพิกุล ต.แก่งโสภา ต.ท่าหมื่นราม ต.วังนกแอ่น ต.หนองพระ ต.ชัยนาม ต.ดินทอง และทต.วังทอง), อ.เนินมะปราง (เฉพาะ ต.ชมพู ต.วังโพรง ต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ต.เนินมะปราง ต.วังยาง ต.บ้านมุง ทต.บ้านมุง ต.ไทรย้อย ต.ทต.ไทรย้อย และทต.เนินมะปราง)
- เบอร์ 1 นายปุณณเมธ อ้นอารี พรรคประชาชน
- เบอร์ 2 น.ส.สปัณธ์หยก วีรบุญย์กฤช พรรคเศรษฐฏิจ
- เบอร์ 3 นายวิมล สารมะโน พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 4 นายเจนวิทย์ จันทรา พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 5 นายศิราวัฒน์ น้อยวงศ์ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 6 นายพงษ์มนู ทองหนัก พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 7 น.ส.ปุญชรัสมิ์ ศิริสวัสดิ์ พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.บางระกำ (เฉพาะ ต.บางระกำ ต.วังอิทก ต.บึงกอก ต.หนองกุลา ต.ชุมแสงสงคราม ต.นิคมพัฒนา ต.บ่อทอง ต.ท่านางงาม ต.คุยม่วง ต.พันเสา และต.ปลักแรด), อ.บางกระทุ่ม (เฉพาะ ต.บางกระทุ่ม ต.บ้านไร่ ต.โคกสลุด ต.สนามคลี ต.ท่าตาล ต.ไผ่ล้อม ต.ป่าหมาก ทต.บางกระทุ่ม และทต.เนินกุ่ม), อ.เมืองพิษณุโลก (เฉพาะ ต.ท่าโพธิ์ และ ต.งิ้วงาม)
- เบอร์ 1 น.ส.พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 2 นายปองภพ ณ สงขลา พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 3 นายนิยม ช่างพินิจ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 4 นายนิธิทนันท์ ก้าวศรีสุริยะธาดา พรรคประชาชน
- เบอร์ 5 นายเฉลา บดีรัฐ พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 6 น.ส.ณัฏฐปีญา แครบทรี พรรครวมไทยสร้างชาติ
- เบอร์ 7 นายบรรจบ เมฆประดับ พรรคเพื่อบ้านเมือง
เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.นครไทย (เฉพาะ ต.หนองกะท้าว ต.เนินเพิ่ม ต.นาบัว ต.นครชุม ต.น้ำกุม ต.ยางโกลน ต.บ่อโพธิ์ ต.บ้านพร้าว ต.ห้วยเฮี้ย ต.บ้านแยง และต.นครไทย), อ.วัดโบสถ์ (เฉพาะ ต.วัดโบสถ์ ต.ท่างาม ต.ท้อแท้ ต.บ้านยาง ต.หินลาด ต.คันโช้ง และทต.วัดโบสถ์), อ.ชาติตระการ (เฉพาะ ต.ป่าแดง ต.ชาติตระการ ต.สวนเมี่ยง ต.บ้านดง ต.บ่อภาค ต.ท่าสะแก และทต.ป่าแดง)
- เบอร์ 1 นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ พรรคประชาชน
- เบอร์ 2 นายสมศักดิ์ ชุ่มกลัด พรรคประชาธิปัตย์
- เบอร์ 3 นายเอกพงษ์ กุลเจริญ พรรคเพื่อไทย
- เบอร์ 4 นายธนวิน โรจน์สุนทรกิตติ พรรคกล้าธรรม
- เบอร์ 5 นายจุติ ไกรฤกษ์ พรรคภูมิใจไทย
- เบอร์ 6 น.ส.ฉันทนา พุ่มพฤกษ์ พรรคอนาคตไทย
อ้างอิงจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิษณุโลก, Phitsanulok Hotnews
