รายชื่อผู้สมัคร สส.สิงห์บุรี ครบ 6 เบอร์ พรรคไหนบ้าง เลือกตั้ง 2569

เปิด 6 รายชื่อผู้สมัคร สส.สิงห์บุรี เช็กเบอร์-พรรค ก่อนเข้าคูหาเลือกตั้ง 2569 แนะวิธีเช็กสิทธิเลือกตั้งออนไลน์
ใกล้เช้ามาทุกทีกับสนามเลือกตั้งจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2569 ล่าสุด คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. จังหวัดสิงห์บุรี แบ่งพื้นที่ออกเป็น 1 เขต มีผู้เสนอตัวลงสนามรวมทั้งสิ้น 6 คน ทีมข่าวได้รวบรวมรายชื่อ หมายเลข และพรรคสังกัด มาให้ท่านตรวจสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนวันตัดสินชะตาประเทศ
เขตเลือกตั้งที่ 1
หมายเลข 1 นาย สิทธิชัย ผู้พัฒน์ พรรคกล้าธรรม
หมายเลข 2 นาย วันเฉลิม แสงสว่าง พรรคประชาธิปัตย์
หมายเลข 3 นาย นัฐยุทธ ภู่สุวรรณ พรรคเพื่อไทย
หมายเลข 4 นาย ธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์ พรรคประชาชน
หมายเลข 5 นาย โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ พรรคภูมิใจไทย
หมายเลข 6 นาย สุรสาล ผาสุข พรรคพลังประชารัฐ
เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม แล้วออกไปกำหนดอนาคตประเทศตามวันและเวลา ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 วันเลือกตั้งล่วงหน้า (08.00 – 17.00 น.) สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น และ วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 วันเลือกตั้งใหญ่ และวันออกเสียงประชามติ (08.00 – 17.00 น.)
เช็กสิทธิให้ชัวร์ก่อนเข้าคูหา
ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อ ลำดับที่ และหน่วยเลือกตั้ง ผ่านช่องทางออนไลน์ของ กรมการปกครอง โดยกรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ต่อมาระบบจะแสดงข้อมูลครบถ้วน ทั้งชื่อผู้มีสิทธิ, เขต/หน่วยเลือกตั้ง และสถานที่เลือกตั้งทันที
นอกจากช่องทางออนไลน์ ทุกท่านยังสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าหน่วยเลือกตั้ง
