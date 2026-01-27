รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำปาง ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569
กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. ลำปาง อย่างเป็นทางการ ทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ลำปาง อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้
สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดลำปาง แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้
เขตเลือกตั้งที่ 1
อำเภอเมืองลำปาง (ยกเว้นตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านเสด็จ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และตำบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนครลำปาง) , อำเภอห้างฉัตร
- หมายเลข 1 นายอธิวัฒน์ ศรีไชยยานุพันธ์ พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 2 นายบุญเชิด พรมศร พรรคโอกาสใหม่
- หมายเลข 3 นายชวนิต จันทรสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 4 นายกิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 5 นายนริศ แสงบุญเรือง พรรคไทยก้าวใหม่
- หมายเลข 6 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ทิวงศ์ษา พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 7 นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 8 นางทิพา ปวีณาเสถียร พรรคประชาชน
- หมายเลข 9 นายก้องเกียรติ มาทา พรรครวมไทยสร้างชาติ
เขตเลือกตั้งที่ 2
อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านแลง และตำบลบ้านเสด็จ) , อำเภองาว , อำเภอแจ้ห่ม , อำเภอวังเหนือ , อำเภอเมืองปาน
- หมายเลข 1 นางสาววิชุดา ว่องวัฒนวิโรจน์ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 2 นางสาวสุวิภา กุศลจูง พรรคประชาชน
- หมายเลข 3 นายศรีพรหม หอมยก ภรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 4 นายสมบูรณ์ รูปสะอาด พรรคโอกาสใหม่
- หมายเลข 5 นายดาชัย เอกปฐพี พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 6 นายธนาธร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 7 พันเอกสันทัด ภัทรกิตตินนท์ พรรคพลังประชารัฐ
เขตเลือกตั้งที่ 3
อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และตำบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนครลำปาง) , อำเภอแม่เมาะ , อำเภอแม่ทะ
- หมายเลข 1 นางระพีพรรณ โพธิ์ทอง พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 2 นายประยูร แก้วเดียว พรรคเศรษฐกิจ
- หมายเลข 3 นายชาญณรงค์ มาเรียน พรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 4 นายชลธานี เชื้อน้อย พรรคประชาชน
- หมายเลข 5 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 6 นายอรุณรัตน พลอยจันทร์กูล พรรครวมไทยสร้างชาติ
- หมายเลข 7 นายบุญเลิศ แสนเทพ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 8 นายธนภัทร ศรีปินตา พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 9 นายวิชัย หมิ่นประจักร์ พรรคประชากรไทย
เขตเลือกตั้งที่ 4
อำเภอเกาะคา , อำเภอเสริมงาม , อำเภอเถิน , อำเภอแม่พริก , อำเภอสบปราบ
- หมายเลข 1 นางสาวธัญญาทิพย์ ดาวเรือง พรรคไทยสร้างไทย
- หมายเลข 2 นางสาวรภัสสรณ์ นิยะโมสถ พรรคเพื่อไทย
- หมายเลข 3 นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู พรรคกล้าธรรม
- หมายเลข 4 นางสาวสรินทิพย์ วงศ์วรกุลกิจ พรรคประชาธิปัตย์
- หมายเลข 5 นางสาวณฐอร ชมภูรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ
- หมายเลข 6 นางภุมรา จันทรสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย
- หมายเลข 7 นายบอนด์ สุริยะ พรรคประชาชน
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3 , 4)
