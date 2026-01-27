ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำปาง ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 27 ม.ค. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 27 ม.ค. 2569 09:30 น.
76

กกต. ประกาศรายชื่อ หมายเลขผู้สมัคร สส. ลำปาง อย่างเป็นทางการ ทั้ง 4 เขตเลือกตั้ง เช็กรายชื่อและเบอร์ผู้สมัครได้ที่นี่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จ.ลำปาง อย่างเป็นทางการ ภายหลังปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา เพื่อให้ประชาชนได้ตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัคร ก่อนจะถึงวันใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งที่จะถึงนี้

สำหรับกำหนดการเลือกตั้ง วันเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 และวันเลือกตั้งทั่วไปพร้อมวันออกเสียงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยจังหวัดลำปาง แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 4 เขต มีรายชื่อผู้สมัครดังต่อไปนี้

เขตเลือกตั้งที่ 1

อำเภอเมืองลำปาง (ยกเว้นตำบลบ้านแลง ตำบลบ้านเสด็จ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร และตำบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนครลำปาง) , อำเภอห้างฉัตร

  • หมายเลข 1 นายอธิวัฒน์ ศรีไชยยานุพันธ์ พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 2 นายบุญเชิด พรมศร พรรคโอกาสใหม่
  • หมายเลข 3 นายชวนิต จันทรสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 4 นายกิตติกร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 5 นายนริศ แสงบุญเรือง พรรคไทยก้าวใหม่
  • หมายเลข 6 ร.ต.อ.ประสิทธิ์ ทิวงศ์ษา พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 7 นางสาวอมลยา เจนตวนิชย์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 8 นางทิพา ปวีณาเสถียร พรรคประชาชน
  • หมายเลข 9 นายก้องเกียรติ มาทา พรรครวมไทยสร้างชาติ
รายชื่อผู้สมัคร สส. ลำปาง
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

เขตเลือกตั้งที่ 2

อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะตำบลบ้านแลง และตำบลบ้านเสด็จ) , อำเภองาว , อำเภอแจ้ห่ม , อำเภอวังเหนือ , อำเภอเมืองปาน

  • หมายเลข 1 นางสาววิชุดา ว่องวัฒนวิโรจน์ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 2 นางสาวสุวิภา กุศลจูง พรรคประชาชน
  • หมายเลข 3 นายศรีพรหม หอมยก ภรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 4 นายสมบูรณ์ รูปสะอาด พรรคโอกาสใหม่
  • หมายเลข 5 นายดาชัย เอกปฐพี พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 6 นายธนาธร โล่ห์สุนทร พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 7 พันเอกสันทัด ภัทรกิตตินนท์ พรรคพลังประชารัฐ
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

เขตเลือกตั้งที่ 3

อำเภอเมืองลำปาง (เฉพาะเทศบาลเมืองเขลางค์นคร และตำบลพิชัยนอกเขตเทศบาลนครลำปาง) , อำเภอแม่เมาะ , อำเภอแม่ทะ

  • หมายเลข 1 นางระพีพรรณ โพธิ์ทอง พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 2 นายประยูร แก้วเดียว พรรคเศรษฐกิจ
  • หมายเลข 3 นายชาญณรงค์ มาเรียน พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 4 นายชลธานี เชื้อน้อย พรรคประชาชน
  • หมายเลข 5 นายจรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 6 นายอรุณรัตน พลอยจันทร์กูล พรรครวมไทยสร้างชาติ
  • หมายเลข 7 นายบุญเลิศ แสนเทพ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 8 นายธนภัทร ศรีปินตา พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 9 นายวิชัย หมิ่นประจักร์ พรรคประชากรไทย
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

เขตเลือกตั้งที่ 4

อำเภอเกาะคา , อำเภอเสริมงาม , อำเภอเถิน , อำเภอแม่พริก , อำเภอสบปราบ

  • หมายเลข 1 นางสาวธัญญาทิพย์ ดาวเรือง พรรคไทยสร้างไทย
  • หมายเลข 2 นางสาวรภัสสรณ์ นิยะโมสถ พรรคเพื่อไทย
  • หมายเลข 3 นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู พรรคกล้าธรรม
  • หมายเลข 4 นางสาวสรินทิพย์ วงศ์วรกุลกิจ พรรคประชาธิปัตย์
  • หมายเลข 5 นางสาวณฐอร ชมภูรัตน์ พรรคพลังประชารัฐ
  • หมายเลข 6 นางภุมรา จันทรสุรินทร์ พรรคภูมิใจไทย
  • หมายเลข 7 นายบอนด์ สุริยะ พรรคประชาชน
FB/ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมและติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และสายด่วน กกต. 1444

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (1 , 2 , 3 , 4)

