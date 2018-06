There’s been a lot of interest in the story from yesterday about the woman in Lampang, Pongrueduee Rasi, who had been caring for 400 stray dogs but was in despair because she’d run out of money.

We’ve tracked down the account number of her Foundation that cares for the dogs.

Pongrueduee Rasi told several TV channels yesterday that she had only two sacks of dog food left and now she has begged for leftovers and scavenged bread from several shops in Lampang to mix with pellets to feed the animals.

Her story has been publicised in Thai media along with the following account details.

Account name: PA-ADD BANPAK

Account Number: 876-213-1284

Bank: SCB Bank

ป้าแอ๊ด" หลังน้ำตาอาหารหมด วอนผู้ใจบุญช่วยบริจาคอาหารเม็ดให้ อยากให้ดูคลิปนี้!!!! "ป้าแอ๊ด" หลั่งน้ำตาอาหารหมด วอนผู้ใจบุญช่วยบริจาคอาหารเม็ดให้ หลังแบกรับภาระเลี้ยงสุนัขพิการกว่า 400 ตัว>>> นี่เป็นคำขอทั้งน้ำตา ของนางผ่องฤดี ราศี หรือป้าแอ๊ด สถานที่รับเลี้ยงหมาจรจัดและพิการ กว่า 400 ตัว ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายลำปาง-แพร่ อาหารเม็ด ที่ใช้เลี้ยง สุนัข เหลือเพียงแค่ 2 กระสอบ ซึ่งจะสามารถประทัง ชีวิตสุนัขกว่า 400 ตัว รวมไปถึงสุนัขพิการ ได้เพียงพรุ่งนี้อีกวันเดียว โดยตอนนี้ ป้าแอ๊ด หาวิธีไป ขอเศษขนมปังจากร้านค้าต่างๆในตัวลำปาง มาคลุก ผสมอาหารเม็ดเพื่อบรรเทาและประหยัดอาหารเม็ด ที่เลี้ยงกับสุนัขไปก่อน เพราะเดือดร้อนอย่างหนัก ไม่มีอาหารเม็ดให้สุนัขแล้ว ถ้าชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปมา รวมถึงผู้ใจบุญ ช่วยนำอาหารเม็ด มาบริจาคให้ป้าแอ๊ด ด้วยหรือจะส่งมาตามที่อยู่ หรือโอนบริจาคมาทางบัญชี ป้าแอ๊ด 083-569-1546 บริจาคค่าอาหารสุนัข ธ.ไทยพาณิชย์ ลำปาง บัญชี ป้าแอ็ด บ้านพักพิงสุนัขจรจัดลำปาง เลขที่ 876 -213-1284 นี้ก็ได้ เพราะตอนนี้เดือดร้อนหนักมาก เงินทอง ที่เคยมีอยู่ก็ต้องจ่ายค่าอาหารไปหมด ทั้งต้องซื้อยา และ พาสุนัขพิการไปรักษา ป้าแอ๊ดเคยคิดว่าอยากจะทิ้งน้องหมาทั้งหมดแต่ก็ทำใจไม่ได้ #ข่าวช่อง8 #ป้าแอ๊ด #ช่วยสุนัขพิการ Posted by ข่าวช่อง 8 on Tuesday, June 5, 2018

- The Thaiger & The Nation