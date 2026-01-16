ข่าว

ถกสนั่น พนักงานหัวร้อน อ้างถูกลูกค้าจ้องหน้า รอของเวฟ CP ALL แจงแล้ว-สั่งลงโทษ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 14:20 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 15:10 น.
93
พนักงานวีนลูกค้ามองหน้าตอนรอของเวฟ ล่าสุด CP ALL แจงแล้ว

เกิดอะไรขึ้น? พนักงานร้านสะดวกซื้อไม่พอใจ อ้างถูกลูกค้าจ้องตอนรอของเวฟ แต่เพื่อนร่วมงานไม่เข้าข้าง ล่าสุด CP ALL ขออภัยพร้อมสั่งลงโทษตามกฎ เร่งปรับปรุงมาตรฐานบริการ

เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กรณีพนักงานของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งไม่พอใจเนื่องจากลูกค้ายืนมองขณะที่ตนกำลังเวฟอาหารอยู่ อ้างว่าถูกเขม็งตาใส่ พร้อมโต้กลับว่า “จะมองทำไม ของเวฟก็อยู่ในตู้” ขณะเดียวกันพนักงานภายในร้านคนอื่นก็ไม่ได้เข้าทางเธอ ทั้งยังพูดเสริมฝั่งลูกค้าว่า “ถ้าไม่ให้ลูกค้ามองหน้าแล้วจะให้มองอะไร บอกแล้วว่าอย่าทำ” ก่อนที่ฝั่งเจ้าของคลิปทิ้งท้ายไว้ว่า อย่ามาทำนิสัยแบบนี้ หากไม่มีใจรักบริการก็ไม่ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้

หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความเห็นพร้อมแชร์ประสบการณ์หลากหลาย เช่น

“ไม่ไหวก็ออกครับ งานบริการ เชื่อเถอะ ผมเจอหน้าหมู่บ้าน ผม-ถามน้องทั้งหมดเท่าไหร่ครับ น้องตอบ-ดูหน้าจอเองเลย ผม-ok จ่ายเงินจบ เดินไปแจ้งผู้จัดการ ผู้จัดการ -ไล่ออก เพราะมีพยานเป็นพนักงานอีกคน ไม่ต้องต่อความยาวสาวความยืด”

“ถ้ามีใจบริการ เขาน่าจะคิดไหมว่า มองหน้าเพราะว่าต้องการส่งสัญญาณแบบไม่ต้องพูด ว่า ฉันรออยู่ตรงนี้จ้า อย่าลืมฉันนะจ้ะ
ถ้าเริ่มตาเขียวคือ ฉันรอนานแล้วจ้า ได้หรือยังจ้ะ ไม่ใช่โดนมองหน้าแล้วหาว่าลูกค้าหาเรื่อง”

“เคยเจอจ่ายตังพอจ่ายเสร็จ ยืนอ่านรายการตรงเเคชเชียร์พนักงานว่าเราจะฉลาดมั้ยนี่ เท่านั้นน่ะด่ากลับร้านเเตกเลยเเละไปดูวันต่อไปพนักงานหายไปเลยเพราะโทรไปแจ้งศูนย์กับผู้จัดการมาด่าคนซื้อว่าโง่ ตอนที่ยืนไม่มีคนต่อคิวรอจ่ายตังนะ”

“พนักงานด้วยกันยังไม่เข้าข้างเลย เพราะมันไม่ถูกต้อง ถ้ามันเกะกะคนอื่นก็บอกกันดี ๆ ก็ได้ น้องมองหน้าอาจจะแค่อยากบอกไหมว่ารอของอยู่ตรงนี้นะ พูดดี ๆ มันยากก็นอนตากxxxอยู่บ้านจร้า”

ล่าสุด ซีพี ออลล์ (CPALL vvd) ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้น ระบุว่า “จากกรณีปรากฏคลิปพฤติกรรมการให้บริการของพนักงานร้านเซเว่นฯ สาขาหนึ่งนั้น ทางบริษัทต้องขออภัยลูกค้าเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทันทีที่ทราบเรื่อง บริษัทได้รีบดำเนินการตรวจสอบและลงโทษพนักงานตามกฎของบริษัท พร้อมทั้งเน้นย้ำมาตรฐานการให้บริการ เพื่อส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทุกท่านค่ะ
บริษัทขอบคุณทุกความคิดเห็นและคำแนะนำที่ช่วยให้เรานำไปพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นค่ะ”

ชาวเน็ตเมนต์หลังดราม่าพนักงานมองหน้าตอนลูกค้ารอของเวฟ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รายชื่อ-เบอร์ผู้สมัคร สส. นครสวรรค์ เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.นครสวรรค์ ครบ 6 เขต 43 คน ใครเบอร์ไหนดูเลย เลือกตั้ง 2569

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ ลีลล์ ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 16 ม.ค. 69

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

นโยบายใหม่ “เต้ มงคลกิตต์” ลั่นพร้อมสนับสนุนบอลไทย เปย์ 2พันล้าน/ปี ดัน “บอลไทย ไปบอลโลก”

41 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง งวด 17 มกราคม 69 ให้มาครบทั้งเด่น-รอง คัดเน้น ๆ ชุดเลขท้ายน่าจับตา รีบหาซื้อด่วนก่อนเกลี้ยงแผง เลขเด็ด

เลขเด็ด หลวงพ่อปากแดง 17 ม.ค. 69 วิเคราะห์แนวทาง เลขเด่น-เลขรอง

52 นาที ที่แล้ว
ประวัติ หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิปวัฒน์ บันเทิง

เปิดวาร์ป หมิว ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์ สวยสง่าชุดไทยจักรี ทายาทธุรกิจหรู

52 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เปิดเมนูคุกคืนแรก ปอนด์ รัชต์พงศ์ กินอิ่มนอนหลับ ไร้เงาเพื่อนพรรคประสานเยี่ยม

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.น่าน รวม 3 เขต เบอร์พรรคอะไร เลือกตั้ง 2569

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

Grab ประกาศรางวัล “GrabAds Trailblazer Awards 2026” ชูแคมเปญสุดเจ๋ง ฉีกกรอบการใช้สื่อโฆษณา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ยุน ซอกยอล” อดีต ปธน.เกาหลีใต้ ถูกพิพากษาจำคุก 5 ปี คดีกฎอัยการศึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานวีนลูกค้ามองหน้าตอนรอของเวฟ ล่าสุด CP ALL แจงแล้ว ข่าว

ถกสนั่น พนักงานหัวร้อน อ้างถูกลูกค้าจ้องหน้า รอของเวฟ CP ALL แจงแล้ว-สั่งลงโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. อุดรธานี 2569 พร้อมหมายเลขและพรรคการเมือง ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อุดรธานี 10 เขต 94 คน : เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำสั่งโยกย้ายตำรวจ 2569 ล่าสุดวันนี้ เผยรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผบ.หมู่ ข่าว

ด่วน! เช็กรายชื่อ คำสั่งโยกย้ายตำรวจ 2569 ล่าสุดวันนี้ ระดับ “รอง สว.-ผบ.หมู่”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผอ.อิตาเลียนไทย วอนอย่าพิจารณายกเลิกสัญญา กระทบความเป็นอยู่ลูกจ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ออมสินแจก 1,000 บาท เริ่มโอน ก.พ. นี้ เช็กด่วน ใครเข้าเกณฑ์บ้าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ยังไง? อิตาเลียนไทย แจ้ง ตลท. ยังไม่โดนยกเลิก 2 โครงการเครน แม้นายกสั่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ย้อนถามทำไมไม่ถาม สส. ถูกจับเมื่อวาน โดนจี้เรื่อง “ชนนพัฒฐ์”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. อุบลราชธานี 11 เขต 86 คน : เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องแนวทาง เลขอ่างน้ำมนต์ 17 1 69 ส่งตรงจาก อาศรมฤาษีเณร จ.พระนครศรีอยุธยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด งวด 17/1/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 17 ม.ค. 69 ใบ้เลขเด่นสะดุดตา โค้งสุดท้ายก่อนหวยออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่อยู่ที่ไหน! เช็กผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ล่าสุด รางวัลที่ 1 รับ 10 ล้านบาท เลขท้าย 4 ตัวออก &quot;1983&quot; ส่วนเลขท้าย 3 ตัว &quot;566&quot; รับทรัพย์ตามงวด ตรวจหวย

ตรวจสลากออมสิน 16 ม.ค. 69 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวด 16 มกราคม 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ ครบทั้ง 8 เขต 80 คน เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรปราการ ครบทั้ง 8 เขต 80 คน เลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ไอซ์ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ เปิดเหตุผล ทำไมต้องล้ม “เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม” แฉงบแอปฯ 700 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อิตาเลียนไทย มอบเงินเยียวยาช่วยเหลือ ผู้เสียชีวิตเครนถล่มพระรามสอง 1.5 แสน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มดดำ เตรียมขึ้นศาลกุมภาพันธ์นี้ ลุยฟ้องอดีตเพื่อนรัก หมอดูคนดัง แอบอ้างชื่อทำเสียหาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โพลสหรัฐฯ เผย ปชช. ส่วนใหญ่ค้าน “ทรัมป์” เข้าครอบครองกรีนแลนด์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ม.ค. 2569 14:20 น.| อัปเดต: 16 ม.ค. 2569 15:10 น.
93
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ-เบอร์ผู้สมัคร สส. นครสวรรค์ เลือกตั้ง 2569

รายชื่อผู้สมัคร สส.นครสวรรค์ ครบ 6 เขต 43 คน ใครเบอร์ไหนดูเลย เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569

เปแอสเช พบ ลีลล์ ดูบอลสด ฟุตบอลลีกเอิง 2025/26 วันที่ 16 ม.ค. 69

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569

นโยบายใหม่ “เต้ มงคลกิตต์” ลั่นพร้อมสนับสนุนบอลไทย เปย์ 2พันล้าน/ปี ดัน “บอลไทย ไปบอลโลก”

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
เลขเด็ดหลวงพ่อปากแดง งวด 17 มกราคม 69 ให้มาครบทั้งเด่น-รอง คัดเน้น ๆ ชุดเลขท้ายน่าจับตา รีบหาซื้อด่วนก่อนเกลี้ยงแผง

เลขเด็ด หลวงพ่อปากแดง 17 ม.ค. 69 วิเคราะห์แนวทาง เลขเด่น-เลขรอง

เผยแพร่: 16 มกราคม 2569
Back to top button