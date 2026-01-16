ถกสนั่น พนักงานหัวร้อน อ้างถูกลูกค้าจ้องหน้า รอของเวฟ CP ALL แจงแล้ว-สั่งลงโทษ
เกิดอะไรขึ้น? พนักงานร้านสะดวกซื้อไม่พอใจ อ้างถูกลูกค้าจ้องตอนรอของเวฟ แต่เพื่อนร่วมงานไม่เข้าข้าง ล่าสุด CP ALL ขออภัยพร้อมสั่งลงโทษตามกฎ เร่งปรับปรุงมาตรฐานบริการ
เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กรณีพนักงานของร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งไม่พอใจเนื่องจากลูกค้ายืนมองขณะที่ตนกำลังเวฟอาหารอยู่ อ้างว่าถูกเขม็งตาใส่ พร้อมโต้กลับว่า “จะมองทำไม ของเวฟก็อยู่ในตู้” ขณะเดียวกันพนักงานภายในร้านคนอื่นก็ไม่ได้เข้าทางเธอ ทั้งยังพูดเสริมฝั่งลูกค้าว่า “ถ้าไม่ให้ลูกค้ามองหน้าแล้วจะให้มองอะไร บอกแล้วว่าอย่าทำ” ก่อนที่ฝั่งเจ้าของคลิปทิ้งท้ายไว้ว่า อย่ามาทำนิสัยแบบนี้ หากไม่มีใจรักบริการก็ไม่ต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้
หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไป ชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความเห็นพร้อมแชร์ประสบการณ์หลากหลาย เช่น
“ไม่ไหวก็ออกครับ งานบริการ เชื่อเถอะ ผมเจอหน้าหมู่บ้าน ผม-ถามน้องทั้งหมดเท่าไหร่ครับ น้องตอบ-ดูหน้าจอเองเลย ผม-ok จ่ายเงินจบ เดินไปแจ้งผู้จัดการ ผู้จัดการ -ไล่ออก เพราะมีพยานเป็นพนักงานอีกคน ไม่ต้องต่อความยาวสาวความยืด”
“ถ้ามีใจบริการ เขาน่าจะคิดไหมว่า มองหน้าเพราะว่าต้องการส่งสัญญาณแบบไม่ต้องพูด ว่า ฉันรออยู่ตรงนี้จ้า อย่าลืมฉันนะจ้ะ
ถ้าเริ่มตาเขียวคือ ฉันรอนานแล้วจ้า ได้หรือยังจ้ะ ไม่ใช่โดนมองหน้าแล้วหาว่าลูกค้าหาเรื่อง”
“เคยเจอจ่ายตังพอจ่ายเสร็จ ยืนอ่านรายการตรงเเคชเชียร์พนักงานว่าเราจะฉลาดมั้ยนี่ เท่านั้นน่ะด่ากลับร้านเเตกเลยเเละไปดูวันต่อไปพนักงานหายไปเลยเพราะโทรไปแจ้งศูนย์กับผู้จัดการมาด่าคนซื้อว่าโง่ ตอนที่ยืนไม่มีคนต่อคิวรอจ่ายตังนะ”
“พนักงานด้วยกันยังไม่เข้าข้างเลย เพราะมันไม่ถูกต้อง ถ้ามันเกะกะคนอื่นก็บอกกันดี ๆ ก็ได้ น้องมองหน้าอาจจะแค่อยากบอกไหมว่ารอของอยู่ตรงนี้นะ พูดดี ๆ มันยากก็นอนตากxxxอยู่บ้านจร้า”
