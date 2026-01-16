ข่าว
ด่วน! เช็กรายชื่อ คำสั่งโยกย้ายตำรวจ 2569 ล่าสุดวันนี้ ระดับ “รอง สว.-ผบ.หมู่”
กองสารนิเทศ ตร. เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี 2568 ระดับชั้นประทวน-สัญญาบัตร (ร.ต.อ.-นายสิบ) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อแยกตามกองบัญชาการได้ที่นี่
เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2569 กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปีงบประมาณ 2568 ในระดับ รองสารวัตร (รอง สว.) ถึง ผู้บังคับหมู่ (ผบ.หมู่) หรือยศตั้งแต่ ร้อยตำรวจเอก ลงไปจนถึง นายสิบตำรวจ ครบถ้วนทุกกองบัญชาการทั่วประเทศ
ข้าราชการตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง แยกตามหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับ รอง สว. – ผบ.หมู่
- กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 (บช.ภ.1) คลิกที่นี่
- กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 (บช.ภ.2) คลิกที่นี่
- กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 (บช.ภ.3) คลิกที่นี่
- กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 (บช.ภ.4) คลิกที่นี่
- กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 (บช.ภ.5) คลิกที่นี่
- กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 6 (บช.ภ.6) คลิกที่นี่
- กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 (บช.ภ.7) คลิกที่นี่
- กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 8 (บช.ภ.8) คลิกที่นี่
- กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 (บช.ภ.9) คลิกที่นี่
- กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) คลิกที่นี่
- กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) คลิกที่นี่
- กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) คลิกที่นี่
- กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว (บช.ทท.) คลิกที่นี่
- กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) คลิกที่นี่
- กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.) คลิกที่นี่
- กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) คลิกที่นี่
- กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) คลิกที่นี่
- สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) คลิกที่นี่
- สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) คลิกที่นี่
- สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) คลิกที่นี่
- สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (สง.ผบ.ตร.) คลิกที่นี่
- โรงพยาบาลตำรวจ (รพ.ตร.) คลิกที่นี่
- โรงเรียนนายร้อยตำรวจ (รร.นรต.) คลิกที่นี่
