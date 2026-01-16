ด่วน! เช็กรายชื่อ คำสั่งโยกย้ายตำรวจ 2569 ล่าสุดวันนี้ ระดับ “รอง สว.-ผบ.หมู่”

ข่าว

คำสั่งโยกย้ายตำรวจ 2569 ล่าสุดวันนี้ เผยรายชื่อข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. ถึง ผบ.หมู่
กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กองสารนิเทศ ตร. เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตำรวจ วาระประจำปี 2568 ระดับชั้นประทวน-สัญญาบัตร (ร.ต.อ.-นายสิบ) ตรวจสอบบัญชีรายชื่อแยกตามกองบัญชาการได้ที่นี่

เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2569 กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ดำเนินการเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ วาระประจำปีงบประมาณ 2568 ในระดับ รองสารวัตร (รอง สว.) ถึง ผู้บังคับหมู่ (ผบ.หมู่) หรือยศตั้งแต่ ร้อยตำรวจเอก ลงไปจนถึง นายสิบตำรวจ ครบถ้วนทุกกองบัญชาการทั่วประเทศ

ข้าราชการตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่ง แยกตามหน่วยงานต้นสังกัดได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระดับ รอง สว. – ผบ.หมู่

