คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท

วันที่ 7 ตุลาคม 2568 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดใหม่ภายใต้ชื่อโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ด้วยกรอบวงเงินรวม 44,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนและกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงปลายปี ตั้งเป้าผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกิน 20 ล้านคน
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ต้องการฟื้นฟูความเชื่อมั่น เพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชน ต่อยอดจากความสำเร็จของโครงการเดิมและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อให้เกิดผลกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นอย่างรวดเร็ว
คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส
- สัญชาติไทย อายุ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
- ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 68)
- ไม่มีประวัติถูกระงับสิทธิจากโครงการรัฐที่ผ่านมา
ดังนั้นเท่ากับว่า คนมีบัตรคนจน กับคนที่มีประวัติทุจริตในโครงการรัฐที่ผ่านมาจนถูกศาลตัดสินว่าผิด จะไม่มีสิทธิลงทะเบียน
บัตรคนจนไม่ได้คนละครึ่ง แต่ได้เติมเงิน 1,700 บาท
แม้ว่ารัฐบาลจะเติมเงินให้อีก 1,700 บาท น้อยกว่าคนละครึ่ง แต่เมื่อรวมกับของเดิมเดือนละ 300 บาท แบ่งโอนเป็นเดือนละ 850 รวมจะได้เงินทั้งหมด 2,300 บาท ทั้งนี้จะเติมให้ครั้งเดียวเท่านั้น ใช้ได้ 2 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ย.-ธ.ค.2568
เงินที่ได้รับจะถูกโอนเข้ากระเป๋าสวัสดิการ เพื่อใช้จ่ายสินค้าและบริการจำเป็น ได้เต็มจำนวน ไม่ต้องออกเงินเองเหมือนคนละครึ่ง
– ใช้เต็มวงเงินได้ทันที เดือนละ 1,150 บาท
– ไม่จำกัดวงเงินใช้จ่ายต่อวัน
– ไม่ต้องใช้เงินส่วนตัวร่วมจ่ายเหมือนกลุ่มอื่น
– สามารถใช้ได้ทันทีเมื่อเงินเข้าระบบ
ไทม์ไลน์โครงการคนละครึ่ง วันลงทะเบียนร้านค้า ประชาชน
- ร้านค้าลงทะเบียน เริ่ม 15 ต.ค. 68 (ร้านเดิมไม่ต้องลงทะเบียนใหม่)
- ร้านค้าถุงเงิน, ร้านธงฟ้า, วิสาหกิจชุมชน และโครงการกรุงเทพแผงลอย เข้าร่วมได้ตามเกณฑ์
- ประชาชนลงทะเบียน 20 – 26 ต.ค. 68 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”
- เริ่มใช้จ่าย 29 ต.ค. – 31 ธ.ค. 68 (เวลา 06.00 – 23.00 น.) ผ่านแอปเป๋าตัง
- เงื่อนไขสำคัญ ต้องใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 11 พ.ย. 68 ก่อนเวลา 23.00 น. มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ
ใช้สิทธิคนละครึ่งผ่านฟู้ดเดลิเวอรี
ร้านค้าหมวดอาหารและเครื่องดื่มสามารถเชื่อมระบบกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีได้ตั้งแต่ 3 พ.ย. 68 และประชาชนสามารถเริ่มสั่งอาหารได้ตั้งแต่ 7 พ.ย.-31 ธ.ค. 68 ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น.
กระทรวงการคลังคาดว่าโครงการ “คนละครึ่งพลัส” จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 88,000 ล้านบาท และเมื่อรวมกับมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะมีเงินสะพัดราว 100,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อน GDP ของประเทศให้เติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 0.3-0.4%
สรุป 5 จุดเด่น คนละครึ่งพลัส มีอะไรใหม่บ้าง
- พลัสอายุ: ขยายเกณฑ์ผู้มีสิทธิ จากเดิม 18 ปี เป็น อายุ 16 ปีขึ้นไป
- พลัสวงเงิน: เพิ่มวงเงินสนับสนุนจากรัฐ จากเดิม 150 บาท/วัน เป็น 200 บาท/วัน
- พลัสสิทธิพิเศษ: แบ่งวงเงินตามสถานะทางภาษี
- ผู้ยื่นภาษี: ได้รับ 2,400 บาท ตลอดโครงการ
- ผู้ไม่ยื่นภาษี: ได้รับ 2,000 บาท ตลอดโครงการ
- พลัสโอกาส: เปิดให้ร้านค้ารายย่อยและผู้ประกอบการขนาดเล็ก (Micro SME) เข้าร่วมได้มากขึ้น
- พลัสทักษะ: มีการส่งเสริมอบรม Upskill/Reskill ให้ร้านค้าที่เข้าร่วม เพื่อนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มยอดขาย
3 ช่องทาง ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 20-26 ต.ค.นี้ เริ่มใช้พร้อมกัน 29 ต.ค.68
