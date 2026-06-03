Pokémon RUN งานวิ่งฉลองครบรอบโปเกมอนครบ 30 ปี จัดที่ไทย 9-10 ม.ค.
Pokémon RUN งานวิ่งฉลองครบรอบโปเกมอนครบ 30 ปี ประกาศจัดที่ไทย 9-10 ม.ค. ปีหน้า ยังไม่ประกาศสถานที่ ไม่ใช่แค่งานวิ่งแต่เข้าสู่โลกโปเกมอนเต็มตัว
เพจเฟซบุ๊ก Pokémon GO Thailand ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กแจ้งข่าวว่า เตรียมตัว พร้อม… ไป Pokémon RUN 30 จะออกทัวร์รอบเอเชียอย่างเป็นทางการ!
ซึ่งในกำหนดการณ์นั้นระบุด้วยว่าจะมาจัดที่ประเทศไทย ด้วยในช่วง 9-10 ม.ค. 2027 อย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุสถานที่ว่าจะจัดที่ใด
สำหรับงาน Pokémon RUN 30 ในครั้งนี้เป็นการจัดฉลองโปเกม่อนครบรอบ 30 ปี ซึ่งในทัวร์รอบนี้นอกจากประเทศไทยแล้วยังมี ฟิลิปปินส์, ไต้หวัน, สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และ ฮ่องกง ด้วย
โดยอ้างอิงจากข้อความบนเว็บไซต์ระบุว่า “เตรียมพบกับ Pokémon Run ทั้ง 7 ภูมิภาคทั่วเอเชียเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของโปเกมอนและครั้งนี้จะยิ่งใหญ่กว่าที่เคย! นี่ไม่ใช่แค่งานวิ่งแต่เป็นการเดินทางที่จะพาคุณเข้าสู่โลกของโปเกมอนอย่างเต็มรูปแบบ
โดยในงานวิ่งนี้จะมีตั้งแต่การเลือกโปเกมอนคู่หูตัวแรก การสะสมข้อมูลในโปเกเด็กซ์ ไปจนถึงการวิวัฒนาการโปเกมอนคู่หูของคุณในระหว่างทาง มาร่วมสัมผัสประสบการณ์กิจกรรม Fun Run ที่ไม่เหมือนใคร เพื่อเฉลิมฉลองอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของโปเกมอนกันเถอะ ที่สำคัญที่สุดคืองานนี้จัดขึ้นสำหรับทุกคน แม้ว่าการเข้าร่วมงานวิ่งจะต้องลงทะเบียนล่วงหน้า แต่นอกจากงานวิ่งแล้วยังมีโซน Pokémon Festival ที่ทุกคนเข้าชมได้ฟรีอีกด้วย! นอกจากนี้ยังมีสินค้าพิเศษสำหรับกิจกรรมนี้วางจำหน่ายให้คุณได้เลือกซื้อ ไม่ว่าคุณจะวิ่งเข้าเส้นชัยหรือเพียงแค่แวะมาสนุกกับบรรยากาศในงาน ทุกคนก็สามารถมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปาร์ตี้ครั้งนี้ได้!”
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