หนุ่มจีนแฉร้านอาหารจีน ย่านห้วยขวาง รับเงินหยวน ไม่รับสแกนจ่าย อ้างไม่มีบัญชีไทย
หนุ่มจีนโวยร้านอาหารจีนย่านห้วยขวาง รับแต่เงินหยวน-เงินสดเท่านั้น ไม่รับโอน อ้างไม่มีบัญชีไทย เจ้าตัวเตือนร้านต่างชาติต้องเสียภาษีถูกต้องตามกฏหมาย
เกิดอะไรขึ้น? ผู้ใช้ TikTok ชื่อ jaideebingandfreind ซึ่งเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โพสต์คลิปวิดีโอตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของร้านอาหารต่างชาติ พร้อมระบุข้อความว่า “ร้านจีนเปิดอยู่ที่ไทย แต่ไม่มีบัญชีไทย รับเฉพาะ cash และสแกนวีแชท แบบนี้ถูกต้องหรือไม่? #ห้วยขวาง #คนจีน”
เหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งในย่านห้วยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อรับประทานเสร็จและเตรียมชำระเงิน ทางร้านปฏิเสธรับโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารไทย โดยให้เหตุผลว่าไม่มีบัญชีธนาคารในประเทศไทย รับเพียงเงินสดและเงินหยวนเท่านั้น
พนักงานร้านสอบถามว่ามีเงินประเทศจีนหรือไม่ เจ้าของโพสต์ตอบว่ามีและนำเงินหยวนออกมาจ่าย และถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มอีก 50 บาท ทำให้ค่าอาหารจากราคาเดิม 325 บาท กลายเป็น 375 บาท
เจ้าตัวรู้สึกโกรธกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คาดว่าทางร้านอาจเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวที่เพิ่งเดินทางมาประเทศไทย ทั้งที่ความจริงอาศัยอยู่ที่นี่มานานจนเรียกได้ว่าครึ่งหนึ่งเป็นคนไทยแล้ว ช่วงท้ายคลิปเขาฝากเตือนถึงผู้ประกอบการร้านอาหารทุกแห่งว่าไม่ควรทำพฤติกรรมลักษณะนี้ หากเข้ามาเปิดกิจการในประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและเสียภาษีให้ถูกต้อง
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