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“อิมครานิบ 100” ยามะเร็งมุ่งเป้า ฝีมือคนไทย 6.9 แสนเม็ด ล็อตแรกถึงคลังแล้ว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 13:23 น.
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"อิมครานิบ 100" ยามะเร็งมุ่งเป้า ฝีมือคนไทย 6.9 แสนเม็ด ล็อตแรกถึงคลังแล้ว

“อิมครานิบ 100” ยารักษามะเร็งมุ่งเป้า ฝีมือคนไทย 6.9 แสนเม็ด ล็อตแรกถึงคลัง สปสช. แล้ว เตรียมกระจายส่งโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก หมอแล็บแพนด้า ระบุว่า “ข่าวดีผู้ป่วยมะเร็ง! ยามุ่งเป้าพระราชทาน ส่งถึงคลังแล้ว เตรียมกระจายทั่วประเทศ!”

จำที่ผมเคยโพสต์เกี่ยวกับยา “อิมครานิบ 100” (Imcranib 100) ยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าที่ไทยผลิตเองได้มั้ยครับ ตอนนี้ยาล็อตแรก 690,000 เม็ด ส่งถึงคลัง สปสช. และองค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้ววววว

ยานี้เป็นยารับสั่งผลิตและพระราชทานจากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2569 เพื่อให้ผู้ป่วยสิทธิบัตรทองได้เข้าถึงยาดีๆ อย่างเท่าเทียมกันครับ

FB/ หมอแล็บแพนด้า

ยานี้เป็นยามะเร็งมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตในไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งแทนที่จะใช้ “ยาเคมีบำบัด” ที่เหมือนการยิงปืนใหญ่เข้าใส่ทุกอย่าง ทั้งเซลล์มะเร็งและเซลล์ดีๆ ทั่วร่างกายก็โดนผลกระทบไปด้วย แต่ยามุ่งเป้าจะฉลาดกว่านั้น! มันจะทำงานแบบมุ่งไปจัดการกับเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะ และยังคุมไม่ให้เซลล์มะเร็งกระจายอีกด้วย

สามารถใช้ในการรักษาได้ในมะเร็ง 4 ชนิดนี้ครับ ได้แก่

  • มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิดซีเอ็มแอล (CML)
  • มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดฟิลาเดลเฟียบวก (Ph+ ALL)
  • มะเร็งเนื้อเยื่อในระบบทางเดินอาหาร (GIST)
  • และมะเร็งผิวหนังชนิดหายาก (DFSP)
ยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้า อิมครานิบ 100 ล็อตแรกส่งถึงคลัง
FB/ หมอแล็บแพนด้า

การที่เราผลิตยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าได้เองในไทย จะทำให้เราไม่ต้องนำเข้าราคาแพงจากต่างประเทศ สร้างความมั่นคงทางยาให้บ้านเราแบบยั่งยืน

ตอนนี้ยาอยู่คลังแล้ว ขนส่งด้วยระบบคุมคุณภาพ GDP ขั้นตอนต่อไปองค์การเภสัชกรรม (อภ.) จะทำหน้าที่กระจายยา “อิมครานิบ 100” นี้ไปยังโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขต่าง ๆ ทั่วประเทศตามแผนของ สปสช. ทันทีครับ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 13:23 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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