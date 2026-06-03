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นักร้องสาว งานเข้า! CEO แบรนด์ดัง หอบหลักฐานฟ้องฉ้อโกง แฉ เบิกจ่ายทิพย์ 22 ครั้ง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 16:40 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 17:11 น.
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นักร้องสาว งานเข้า! CEO แบรนด์ดัง หอบหลักฐานฟ้องฉ้อโกง แฉ เบิกจ่ายทิพย์ 22 ครั้ง

นักร้องลูกทุ่งสาว งานเข้า! CEO แบรนด์ดัง หอบหลักฐานฟ้อง “ฉ้อโกง” แฉพฤติกรรม เบิกจ่ายทิพย์-ฉีกสัญญา-ลบตะกร้า ทำบริษัทหายกว่า 40 ล้านบาท

เรื่องนี้เริ่มต้นจาก “คุณกิ๊ก” (CEO แบรนด์อาหารเสริม Bunny) และ “กระต่าย พรรณนิภา” ได้ตกลงทำสัญญาร่วมลงทุนทางธุรกิจกัน ทั้งสองฝ่ายมีการแบ่งหน้าที่ชัดเจน โดยกระต่ายดูแลด้านการตลาดและโฆษณา ส่วนคุณกิ๊กดูแลด้านสินค้าและระบบบัญชี ซึ่งทั้งคู่ก็มีข้อตกลงร่วมกันอีกว่า “หากมีค่าใช้จ่ายในการทำงาน (เช่น ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ของใช้ทีมงาน) ให้กระต่าย “สำรองจ่ายไปก่อน” แล้วค่อยนำใบเสร็จมาตั้งเบิกคืนกับบริษัทเป็นรายเดือน”

จุดแตกหักที่นำไปสู่การตรวจสอบบัญชี

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2569 กระต่าย พรรณนิภา ตัดสินใจฉีกสัญญาธุรกิจกะทันหัน พร้อมทั้งลบตะกร้าสินค้า และลบคลิปวิดีโอโปรโมตสินค้าออกจากระบบช่องทางออนไลน์ของเธอทั้งหมด การกระทำนี้ถือเป็นการปิดกั้นช่องทางทำมาหากินโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ทำให้คุณกิ๊กเสียใจมากและบริษัทได้รับความเสียหาย จึงนำไปสู่การรื้อตรวจสอบบัญชีย้อนหลังอย่างละเอียด

พบการเบิกจ่ายทิพย์มากถึง 22 ครั้ง

1. ค่ากินหมูกระทะ นำสลิปโอนเงินของแฟนหนุ่มที่ไปกินส่วนตัว มาเบิกอ้างว่าเลี้ยงทีมงาน ทั้งที่ความจริงวันนั้นทีมงานนั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศ

2. ค่าพัสดุกลายเป็นค่าข้าว จ่ายค่าพัสดุเก็บเงินปลายทาง (COD) แต่ตอนเบิกเขียนระบุในสลิปว่าเป็นค่าอาหารทีมงาน

3. ค่าน้ำมันส่วนตัว นำบิลค่าน้ำมันที่ขับรถไปเล่นคอนเสิร์ตส่วนตัวต่างจังหวัดมาเบิกกับบริษัท โดยอ้างว่า เป็นค่าเดินทางไปทำคอนเทนต์หรือส่งพนักงาน

4. ค่าทำเล็บและชอปปิ้ง เอาบิลค่าทำเล็บในวันไปทำธุระส่วนตัว มาอ้างว่าทำเพื่อไปถ่ายโฆษณา รวมถึงมีการซื้อของออนไลน์แต่เบิกเป็นค่าข้าวทีมงาน

5. โอนเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง มีการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัว หรือเข้า True Money Wallet แต่ทำเรื่องตั้งเบิกว่าเป็นค่าจัดทำคอนเทนต์

กระทั่งเมื่อวานนี้ (2 มิ.ย. 69) คุณกิ๊ก CEO แบรนด์ดัง ได้มอบหมายให้ ทนายโนบิ นำหลักฐานเข้ายื่นฟ้อง กระต่าย พรรณนิภา ต่อศาลจังหวัดสกลนคร ในคดีอาญา ข้อหาฉ้อโกง รวม 22 กรรม แม้ยอดเบิกทิพย์ที่ตรวจพบเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 22,910 บาท (บางบิลแค่หลักร้อย) แต่ถือเป็นการทำผิดซ้ำซาก 22 ครั้ง แสดงให้เห็นถึงเจตนาทุจริต ซึ่งข้อหาฉ้อโกงมีโทษจำคุกกรรมละไม่เกิน 3 ปี

นอกจากนี้ การเข้าไปลบข้อมูลหรือตะกร้าสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต ยังเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ อีกด้วย ซึ่งจากเหตุการณ์ฉีกสัญญาและลบตะกร้าสินค้า ส่งผลให้บริษัทของคุณกิ๊กได้รับความเสียหายรวมมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

คุณกิ๊กเปิดใจทั้งน้ำตาว่า “ตอนนี้มีแอคเคานต์อวตารมาโจมตีตน สินค้า และลามไปให้ร้ายถึงคุณแม่ของคุณกิ๊กที่เพิ่งเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง จึงวอนขอให้ผู้ไม่หวังดีหยุดพฤติกรรมนี้เพราะกระทบจิตใจมาก สำหรับเรื่องคดีความ ศาลได้รับฟ้องและนัดไต่สวนมูลฟ้องในวันที่ 3 ส.ค. 2569”

ทนายทิ้งท้ายว่า คดีฉ้อโกงเป็นคดีที่ยอมความได้หากเข้ามาเจรจากัน และตามหลักกฎหมาย ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสิน ฝั่งกระต่ายก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์และมีสิทธินำหลักฐานมาพิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลได้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงแค่ข้อมูลจากทางฝั่งของ CEO แบรนด์ดังเท่านั้น เรายังคงต้องรอฟังข้อเท็จจริงอีกมุมหนึ่งจากปากของนักร้องดัง กระต่าย พรรณนิภา ก่อน หากมีความคืบหน้าเช่นไรจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

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อ้างอิงจาก : FB อรรถรส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 16:40 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 17:11 น.
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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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