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สามีสุดทน! แฉคลินิกฉีดยาลดน้ำหนักไร้ อย. ไทย ทำภรรยาทรุดหามส่ง รพ.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 15:44 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 15:57 น.
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แฉคลินิกฉีดยาลดน้ำหนักไร้ อย. ไทย
ภาพจาก : Earthh Evans

หนุ่มโพสต์เตือนภัย ภรรยาจองใช้บริการ ปักปากกาลดน้ำหนัก Mounjaro แต่ถูกเซลล์กล่อมเปลี่ยนเป็นยา VitaPeptix (NOVOTRIMPLUS) อ้างปลอดภัยกว่า สุดท้ายอาเจียนรุนแรงจนต้องนอนโรงพยาบาล แฉซ้ำไม่มีแพทย์ซักประวัติก่อนฉีด ร้องเรียน อย. แพทยสภา และ ปคบ. แล้ว

กลายเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยสำหรับผู้ที่ต้องการพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์เพื่อการลดน้ำหนัก เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Earthh Evans หรือ คุณเอิร์ธ ศรารัญย์ คาน ได้ออกมาโพสต์แชร์เรื่องราวสุดระทึก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2569 ระบุว่าภรรยาของตนเกือบเสียชีวิตหลังเข้ารับบริการฉีดยาลดน้ำหนักที่คลินิกแห่งหนึ่ง โดยพบว่ายาที่ได้รับนั้นยังไม่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของประเทศไทย

จาก Mounjaro สู่ยาปริศนา “VitaPeptix”

คุณเอิร์ธเปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าว The Thaiger ว่า จุดเริ่มต้นของเรื่องราวเกิดจากการที่ภรรยาได้ทำการจองคิวเพื่อใช้บริการ “ปากกาลดน้ำหนัก” ตัวยา Mounjaro พร้อมกับการเข้าพบแพทย์ แต่เมื่อเดินทางไปถึงคลินิก กลับถูกพนักงานขาย (เซลล์) เสนอแนะให้เปลี่ยนมาใช้ยาชื่อ NOVOTRIMPLUS / VitaPeptix แทน โดยพนักงานอ้างสรรพคุณว่ามีผลข้างเคียงน้อยกว่าและ “มี อย. แล้ว”

สามีสุดทน! แฉคลินิกฉีดยาลดน้ำหนักไร้ อย. ไทย ทำภรรยาช็อกหามส่ง รพ.
ภาพจาก : Earthh Evans

ด้วยความเชื่อใจว่ายาที่มีราคาสูงกว่าย่อมมีมาตรฐานและปลอดภัยกว่า ภรรยาของคุณเอิร์ธจึงตัดสินใจเปลี่ยนตัวยาตามคำแนะนำ ในขณะที่คุณเอิร์ธนั่งรออยู่ด้านนอก โดยเข้าใจมาตลอดว่าภรรยาได้รับการตรวจประเมินจากแพทย์ตามขั้นตอนปกติ

ไร้เงาแพทย์ ไร้การซักประวัติ

หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปและภรรยาเริ่มฟื้นตัว คุณเอิร์ธจึงได้รับทราบความจริงสุดช็อกว่า ในวันนั้นไม่มีแพทย์เข้ามาทำการตรวจ ซักประวัติ ประเมินร่างกาย หรือแม้แต่เจาะเลือดก่อนทำการฉีดแต่อย่างใด ผู้ที่ทำการฉีดยาให้เป็นเพียงผู้ช่วยแพทย์เท่านั้น ซึ่งทางคลินิกได้ออกมาชี้แจงในภายหลังว่า เป็นเพราะแพทย์กำลังติดคิวดูแลผู้ป่วยรายอื่นอยู่

สามีสุดทน! แฉคลินิกฉีดยาลดน้ำหนักไร้ อย. ไทย ทำภรรยาช็อกหามส่ง รพ. ไร้เงาแพทย์ตรวจประเมิน
ภาพจาก : Earthh Evans

ภายหลังจากการฉีดยา ภรรยาของคุณเอิร์ธเริ่มแสดงอาการข้างเคียงอย่างรุนแรง ทั้งอาการเวียนหัว อาเจียน อ่อนเพลียอย่างหนัก และพูดตอบสนองได้ลำบาก จนต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสายไหม อาการรุนแรงถึงขั้นไม่สามารถรับประทานอาหารได้นานถึง 2 วัน และต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

คุณเอิร์ธยังระบุเพิ่มเติมด้วยว่า ภรรยาของตนมีน้ำหนักตัวเพียง 49 กิโลกรัม ค่า BMI ไม่ได้เกินเกณฑ์มาตรฐานที่จำเป็นต้องใช้ยาในกลุ่ม GLP-1 แต่ที่ตัดสินใจทำไปเพราะต้องการดูแลรูปร่างตามกระแสนิยมที่เห็นจากดารา

โป๊ะแตก! ยายังไม่ผ่าน อย. ไทย
ภาพจาก : Earthh Evans

โป๊ะแตก! ยายังไม่ผ่าน อย. ไทย

เมื่อคุณเอิร์ธทวงถามไปยังคลินิกเกี่ยวกับสถานะการขึ้นทะเบียน อย. ของยา NOVOTRIMPLUS / VitaPeptix ทางคลินิกกลับตอบผ่านข้อความแชตว่า ยาดังกล่าวเป็นตัวยาจากสหรัฐอเมริกา และบริษัทกำลัง “อยู่ระหว่างดำเนินการนำเข้าและขอ อย. ไทย” ซึ่งเป็นข้อมูลที่ขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของพนักงานขายในตอนแรกอย่างสิ้นเชิง

สำหรับยา NOVOTRIMPLUS / VitaPeptix นั้น มีส่วนประกอบสำคัญ ได้แก่ Tirzepatide, Glycine และ Methylcobalamin ซึ่งใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อผลลัพธ์เรื่องน้ำหนัก ระดับน้ำตาล และลดความอยากอาหาร

โป๊ะแตก! ยายังไม่ผ่าน อย. ไทย
ภาพจาก : Earthh Evans

คลิปเสียง

ร้องหน่วยงานรัฐ จี้ตรวจสอบมาตรฐาน

จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คุณเอิร์ธได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดและเดินหน้าส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายแห่ง ทั้ง อย., สบส., แพทยสภา และ ปคบ. พร้อมตั้งคำถามตัวโตถึงมาตรฐานของคลินิกว่า คลินิกที่มีชื่อแพทย์และเลขใบประกอบวิชาชีพ (ว.) อยู่ในระบบ สามารถนำยาที่ยังไม่ผ่าน อย. ไทย มาฉีดให้กับผู้ใช้บริการได้อย่างไร และการปล่อยให้ผู้ช่วยทำการฉีดยาโดยไม่มีแพทย์ประเมินก่อนนั้น เข้าข่ายผิดมาตรฐานทางการแพทย์หรือไม่

“วันนี้คนที่นอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลคือภรรยาผม แต่ถ้าเรื่องนี้ไม่ถูกตรวจสอบอย่างจริงจัง วันหน้าอาจเป็นภรรยา ลูก พ่อ แม่ หรือคนที่เรารักของใครอีกหลายคน” คุณเอิร์ธ ระบุทิ้งท้ายในโพสต์

ล่าสุด คุณเอิร์ธได้โพสต์ภาพแคปหน้าจออีเมลตอบรับจาก ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปราม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (ศรป. 1556) ระบุว่าได้รับข้อมูลและอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว

ทั้งนี้ ทีมข่าว The Thaiger ยังไม่สามารถยืนยันตัวตนที่แน่ชัดของคลินิกดังกล่าวได้ และยังไม่ได้รับคำชี้แจงใด ๆ จากฝั่งคลินิก หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม จะเร่งนำมารายงานให้ทราบต่อไป

ร้องหน่วยงานรัฐ จี้ตรวจสอบมาตรฐาน
ภาพจาก : Earthh Evans

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ขอขอบคุณข้อมูลจาก : FB/Earthh Evans (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 15:44 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 15:57 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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