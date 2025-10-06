ยืนยันตัวตน “คนละครึ่ง” แอปเป๋าตัง ไม่ผ่าน? เช็กวิธีแก้ไขที่นี่ ทำได้เอง

สรุปทุกขั้นตอนแก้ปัญหาสำหรับผู้ที่สแกนหน้าหรือยืนยันตัวตนแอปฯ เป๋าตังเพื่อรับสิทธิ์คนละครึ่งไม่สำเร็จ ตั้งแต่วิธีเบื้องต้นไปจนถึงการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM กรุงไทย
ขณะที่หลายคนกำลังเตรียมตัวลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์โครงการ คนละครึ่ง ประจำปี 2568 ผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง แต่ก็มีผู้ใช้งานจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหา ‘ยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ’ โดยเฉพาะขั้นตอนการสแกนใบหน้า ทีมข่าว The Thaiger ได้รวบรวมวิธีแก้ไขปัญหาที่ได้รับการยืนยันจากหลายแหล่งมาให้แล้ว ลองทำตามทีละขั้นตอนได้เลย
ขั้นตอนที่ 1: ตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นในแอปฯ
ก่อนจะไปที่ตู้ ATM หรือธนาคาร ลองแก้ไขด้วยวิธีง่ายๆ เหล่านี้ก่อน
- เช็กข้อมูลส่วนตัว : ตรวจสอบว่าเลขบัตรประชาชนและข้อมูลอื่นๆ ที่กรอกถูกต้องครบถ้วน
- เช็กสภาพแวดล้อม : ยืนยันตัวตนในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเงาบนใบหน้า และสัญญาณอินเทอร์เน็ตเสถียร
- อัปเดตแอปฯ : ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปฯ เป๋าตังเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- ติดตั้งใหม่ : หากยังไม่ได้ผล ลองลบแอปพลิเคชันแล้วติดตั้งใหม่อีกครั้ง ซึ่งเป็นวิธีที่หลายคนแนะนำว่าทำแล้วสำเร็จ
ขั้นตอนที่ 2: ยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM กรุงไทย (สีเทา)
หากลองวิธีแรกแล้วยังไม่ผ่าน วิธีนี้มีโอกาสสำเร็จสูงที่สุด
นำ บัตรประชาชน ของคุณไปที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย ที่เป็นเครื่องรุ่นใหม่สีเทา (มีช่องสำหรับสอดบัตรประชาชน) เลือกเมนู ‘ยืนยันตัวตน’ (ไม่ต้องใช้บัตร ATM) ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ โดยการสอดบัตรประชาชนและรอให้ระบบตรวจสอบข้อมูล เมื่อเสร็จแล้ว ให้กลับไปทำรายการต่อในแอปฯ เป๋าตังอีกครั้ง
ขั้นตอนที่ 3: ติดต่อธนาคารกรุงไทยโดยตรง
หากทำตามสองขั้นตอนข้างต้นแล้วยังคงพบปัญหา แนะนำให้นำบัตรประชาชนและโทรศัพท์มือถือไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาที่สะดวก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบและดำเนินการให้
อย่าเพิ่งถอดใจ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ ขอให้ลองทำตามขั้นตอนข้างต้นเพื่อเตรียมรับสิทธิ์คนละครึ่งที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในเร็ว ๆ นี้
