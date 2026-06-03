Bolt ประเทศไทย สั่งแบนคนขับถาวรทันที ปมทำร้ายผู้โดยสารญี่ปุ่น ใจกลางกรุงเทพฯ
Bolt ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ สั่งแบนคนขับถาวรทันที ปมทำร้ายผู้โดยสารญี่ปุ่น ใจกลางกรุงเทพฯ พร้อมเร่งช่วยเหลือเยียวยา
โบลท์ ประเทศไทย (Bolt Thailand) ออกแถลงการณ์กรณี คนขับรถก่อเหตุทำร้ายร่างกายผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นจนได้รับบาดเจ็บ บริเวณแยกอโศก-สุขุมวิท เนื่องจากไม่พอใจค่าโดยสารที่รับจากระบบ โดยระบุว่า
โบลท์ ประเทศไทย รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารชาวญี่ปุ่นในระหว่างการเดินทางในพื้นที่สุขุมวิท และรู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
บริษัทฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุ พร้อมทั้งได้ติดต่อให้การช่วยเหลือผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องตลอดกระบวนการ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
สำหรับผู้ขับขี่ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้ดำเนินมาตรการขั้นเด็ดขาดตามนโยบายอย่างเคร่งครัด โดยทำการระงับสิทธิ์การใช้งานบัญชีของผู้ขับขี่รายดังกล่าวเป็นการถาวร ทั้งนี้ ผู้ขับขี่ได้แสดงความประสงค์ที่จะเข้าขอขมาผู้โดยสาร เพื่อแสดงความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ยืนยันว่าได้ใช้บัญชีของตนเองในการให้บริการ มิได้มีการใช้บัญชีของบุคคลอื่นแต่อย่างใด
บริษัทฯ ขอย้ำว่า พฤติกรรมดังกล่าวขัดต่อมาตรฐานด้านความปลอดภัยและการให้บริการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ และความปลอดภัยของผู้โดยสารยังคงเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดของโบลท์ โดยโบลท์จะยังคงให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ และให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกระบวนการต่อไป
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