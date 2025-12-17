การเงินเศรษฐกิจ

ขีดเส้นตาย คนละครึ่งพลัส ใช้สิทธิก่อน 19 ธ.ค. ช่วยร้านค้าลุ้นเงิน 2000 บาทเพิ่ม

เผยแพร่: 17 ธ.ค. 2568 08:59 น.
ขีดเส้นตาย คนละครึ่งพลัส ใช้สิทธิก่อน 19 ธ.ค. ช่วยร้านค้าลุ้นเงิน 2000 บาทเพิ่ม

โค้งสุดท้าย คลังเตือนรีบใช้ คนละครึ่งพลัส ก่อน 19 ธ.ค. ช่วยร้านค้าคว้าเงินเพิ่ม 2,000 บาท รับปีใหม่

กระทรวงการคลัง ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนผู้มีสิทธิในโครงการ คนละครึ่งพลัส ให้เร่งวางแผนการใช้จ่ายในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2568 นี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมส่งท้ายปี

ทำไมต้องรีบใช้ก่อน 19 ธ.ค.? การใช้จ่ายในช่วง 4 วันสุดท้ายนี้ (16-19 ธ.ค.) มีความสำคัญอย่างมาก เพราะไม่ได้เป็นเพียงการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนเท่านั้น แต่ยอดการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจะเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ ร้านค้า ผ่านเกณฑ์การประเมินในโครงการพัฒนาทักษะ (Upskill-Reskill)

หากร้านค้ามียอดขายตามเกณฑ์ในช่วงเวลานี้ จะได้รับเงินสนับสนุนเข้ากระเป๋าสูงสุด 2,000 บาท โดยกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะโอนเงินก้อนนี้ให้ทันภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2568 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ประกอบการ

กลไก Win-Win ช่วยเศรษฐกิจฐานราก มาตรการนี้ถือเป็นกลไกที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย (Win-Win) กล่าวคือ

  • ประชาชน ได้ประหยัดเงินค่าใช้จ่ายประจำวัน
  • ร้านค้า ได้ยอดขายเพิ่ม และไม่เสียสิทธิ์ในการรับเงินสนับสนุน 2,000 บาท
  • ชุมชน เกิดเงินหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

เช็กเส้นตาย “คนละครึ่งพลัส เฟส 1” หมดเขตวันไหน?

สำหรับวงเงินสิทธิคงเหลือในโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 1 รัฐบาลได้กำหนดวันสิ้นสุดโครงการไว้ใน วันพุธที่ 31 ธันวาคม 2568

ดังนั้น ขอให้ประชาชนเร่งทยอยใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เวลา 06.00 – 23.00 น. ให้หมดภายในกำหนด หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว วงเงินที่เหลือจะถูกตัดสิทธิและดึงคืนรัฐทันที

