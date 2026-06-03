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สื่อระดับโลกตีข่าว ไทยยกเลิกฟรีวีซ่า หมดความอดทน นิสัยถ่อยนักท่องเที่ยว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 15:29 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 15:29 น.
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สื่อระดับโลกตีข่าว ไทยยกเลิกฟรีวีซ่า เพราะหมดความอดทน นิสัยนักท่องเที่ยว

สื่อระดับโลกตีข่าว ไทยยกเลิกฟรีวีซ่า เพราะหมดความอดทน นิสัยนักท่องเที่ยว เผยพฤติกรรมแย่ เพราะคิดว่าไทยเป็นสนามเด็กเล่น จะทำอะไรก็ได้

เดอะ การ์เดียน สื่อชั้นนำจากสหราชอาณาจักร รายงานกระแสความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในไทย หลังรัฐบาลประกาศปรับลดระยะเวลาพำนักแบบฟรีวีซ่าจาก 60 วัน เหลือ 30 วัน สำหรับนักท่องเที่ยวจากกว่า 90 ประเทศ โดยมาตรการได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคนไทยจำนวนมากที่เริ่มอิ่มตัวกับข่าวนักท่องเที่ยวประพฤติตัวไม่เหมาะสมที่ออกมาต่อเนื่อง

บนถนนข้าวสาร ย่านแบ็กแพ็กเกอร์ชื่อดังของกรุงเทพฯ ภาพนักท่องเที่ยวคึกคักยังคงเป็นเรื่องปกติ แต่มุมมองของคนท้องถิ่นกำลังเปลี่ยนไป

มินนี่ เจ้าของช่องโซเชียลมีเดีย Thai’d Up with Minnie ที่สอนนักท่องเที่ยวเรื่องภาษาและวัฒนธรรมไทย บอกกับการ์เดียนว่า นักท่องเที่ยวบางส่วนมองไทยเสมือน “สนามเด็กเล่น” ที่ทำอะไรก็ได้ และกระแสความไม่พอใจของคนไทยกำลังขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ

ข่าวที่จุดชนวนความรู้สึกเบื่อหน่ายมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ปฏิเสธจ่ายค่าอาหาร, คลิปนักดื่มตีกันกลางถนน, คู่รักต่างชาติที่ถูกส่งตัวออกนอกประเทศหลังมีพฤติกรรมอนาจารบนรถตุ๊กตุ๊ก ไปจนถึงคลิปที่มีนักท่องเที่ยวรายหนึ่งสั่งน้ำมูกใส่แม่ค้าข้าวข้างทาง

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เผยว่า “ชาวต่างชาติที่เข้ามาในไทยไม่สามารถประพฤติตนเหมือนผู้มีอิทธิพล กระทำผิดกฎหมาย กลั่นแกล้งคนในประเทศ หรือประพฤติตัวขัดต่อศีลธรรม วัฒนธรรม และประเพณีไทย”

ทว่ารัฐบาลต้องเดินเส้นทางแคบระหว่างการรักษาความสงบกับการปกป้องเศรษฐกิจ เพราะภาคการท่องเที่ยวมีสัดส่วนถึงร้อยละ 20 ของ GDP เป็นแหล่งรายได้ของแรงงานในทุกระดับ ตั้งแต่โรงแรมหรู ไปจนถึงแม่ค้าริมทางและคนขับแท็กซี่

รัชดา ธนาดิเรก โฆษกรัฐบาล ชี้ว่าระบบเดิมสร้าง “ช่องโหว่ให้คนที่มีเจตนาไม่ดีเข้ามาแสวงหาประโยชน์” โดยเจ้าหน้าที่ยังอ้างถึงความมั่นคงของชาติ ท่ามกลางความกังวลว่าไทยถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบขนมนุษย์ไปยังแหล่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้าน

การ์เดียนสำรวจความเห็นของนักท่องเที่ยวหน้าวัดอรุณฯ พบว่าส่วนใหญ่ที่มาพักระยะสั้นไม่ได้รู้สึกว่ากระทบแผนท่องเที่ยว มีเพียงนักท่องเที่ยวชาวฮังการีรายหนึ่งที่ตั้งใจพักนานกว่า 6 สัปดาห์ ซึ่งแม้จะเข้าใจเหตุผล แต่ก็ตั้งข้อสังเกตว่า “ถ้าใครอยากก่อเรื่อง แค่ 2 สัปดาห์ก็ทำได้แล้ว”

ด้านมินนี่ สรุปทิ้งท้ายว่า คนไทยมักเกรงใจและไม่อยากปะทะ แต่ขณะนี้ทัศนคตินั้นกำลังเปลี่ยน “ไทยกำลังพยายามอย่างจริงจังเพื่อปกป้องวัฒนธรรมของตัวเอง”

ต่างชาติเช่ามอเตอร์ไซค์ทำคอนเทนต์ขี่ขึ้นเขา
ภาพจาก Facebook : Phuket Times ภูเก็ตไทม์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 15:29 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 15:29 น.
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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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