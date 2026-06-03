ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

ประวัติ “ปพัชญา พลทำ” ดาวรุ่งบีหลังมือซ้าย อนาคตไกล สู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 15:40 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 15:40 น.
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ประวัติ “ปพัชญา พลทำ” นักวอลเลย์บอลหญิง ดาวรุ่งตำแหน่งบีหลัง เปิดเส้นทางจากจากเยาวชน สู่การติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรก

วงการวอลเลย์บอลหญิงไทยต้อนรับคลื่นลูกใหม่ที่กำลังถูกจับตามองอย่างกว้างขวาง “ออมทรัพย์-ปพัชญา พลทำ” นักตบลูกยางสาวดาวรุ่งตำแหน่งบีหลัง ส่วนสูง 176 ซม. ได้รับโอกาสสำคัญในการติดรายชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกร่วมกับนักกีฬารุ่นพี่ ก้าวสำคัญครั้งนี้ทำให้แฟนกีฬาทั่วประเทศต่างให้ความสนใจและต้องการทำความรู้จักเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักกีฬาวัยรุ่นคนนี้

ปพัชญา พลทำ เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ออมทรัพย์เริ่มต้นฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลอย่างจริงจังเมื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าผลักดันให้ปพัชญาพัฒนาฝีมือจนก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลตำแหน่งบีหลัง (Opposite Spiker) ของโรงเรียนสุรนารีวิทยา

การฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงส่งผลให้ปพัชญาสร้างชื่อเสียงให้ตนเองและสถาบันการศึกษาได้อย่างเต็มภาคภูมิ นักตบดาวรุ่งพาทีมโรงเรียนสุรนารีวิทยาคว้าแชมป์รายการเอสโคล่าสำเร็จเมื่อปี 2564 ผลงานดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ปพัชญากลายเป็นที่รู้จักในวงการกีฬาระดับเยาวชน

IG/ papachaya_

แจ้งเกิดเต็มตัวในศึกชิงแชมป์โลก U19

ปพัชญา ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นกำลังหลักของทีมชาติไทยชุดคว้าอันดับที่ 6 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงแชมป์โลก 2023 ผลงานการตบลูกยางปะทะกับทีมต่างชาติท่ามกลางแรงเชียร์ทั่วโลกมีความโดดเด่นอย่างมาก แฟนวอลเลย์บอลต่างยกย่องว่านักเรียน ม.ปลาย รายนี้ได้แจ้งเกิดในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างสมบูรณ์แบบ

IG/ papachaya_

เส้นทางนักกีฬาอาชีพและการติดธงชุดใหญ่

ปัจจุบันปพัชญาเดินหน้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพเต็มตัวและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านการลงเล่นให้สโมสรชั้นนำ ประวัติการเล่นระดับสโมสรของปพัชญามีดังนี้

  • ฤดูกาล 2025-2026: สโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี
  • ฤดูกาล 2025-2026: สโมสรนครปฐม เอสเอสอาร์ยู
  • ฤดูกาล 2024-2025: สโมสรนครปฐม เอสเอสอาร์ยู
  • ฤดูกาล 2023-2024: สโมสร Vietinbank (ประเทศเวียดนาม)
  • ฤดูกาล 2023-2024: สโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี

การถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปีนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของปพัชญาในการก้าวขึ้นเป็นกำลังหลักของทีมชาติในอนาคต

IG/ papachaya_
IG/ papachaya_

ที่มา: Volleybox

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 15:40 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 15:40 น.
72
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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