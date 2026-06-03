ประวัติ “ปพัชญา พลทำ” ดาวรุ่งบีหลังมือซ้าย อนาคตไกล สู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่
ประวัติ “ปพัชญา พลทำ” นักวอลเลย์บอลหญิง ดาวรุ่งตำแหน่งบีหลัง เปิดเส้นทางจากจากเยาวชน สู่การติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรก
วงการวอลเลย์บอลหญิงไทยต้อนรับคลื่นลูกใหม่ที่กำลังถูกจับตามองอย่างกว้างขวาง “ออมทรัพย์-ปพัชญา พลทำ” นักตบลูกยางสาวดาวรุ่งตำแหน่งบีหลัง ส่วนสูง 176 ซม. ได้รับโอกาสสำคัญในการติดรายชื่อทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นครั้งแรกร่วมกับนักกีฬารุ่นพี่ ก้าวสำคัญครั้งนี้ทำให้แฟนกีฬาทั่วประเทศต่างให้ความสนใจและต้องการทำความรู้จักเส้นทางสู่ความสำเร็จของนักกีฬาวัยรุ่นคนนี้
ปพัชญา พลทำ เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2549 มีภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ อ.เมือง จ.บึงกาฬ ออมทรัพย์เริ่มต้นฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลอย่างจริงจังเมื่อเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าผลักดันให้ปพัชญาพัฒนาฝีมือจนก้าวขึ้นมาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลตำแหน่งบีหลัง (Opposite Spiker) ของโรงเรียนสุรนารีวิทยา
การฝึกซ้อมอย่างหนักหน่วงส่งผลให้ปพัชญาสร้างชื่อเสียงให้ตนเองและสถาบันการศึกษาได้อย่างเต็มภาคภูมิ นักตบดาวรุ่งพาทีมโรงเรียนสุรนารีวิทยาคว้าแชมป์รายการเอสโคล่าสำเร็จเมื่อปี 2564 ผลงานดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ปพัชญากลายเป็นที่รู้จักในวงการกีฬาระดับเยาวชน
แจ้งเกิดเต็มตัวในศึกชิงแชมป์โลก U19
ปพัชญา ก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นกำลังหลักของทีมชาติไทยชุดคว้าอันดับที่ 6 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี ชิงแชมป์โลก 2023 ผลงานการตบลูกยางปะทะกับทีมต่างชาติท่ามกลางแรงเชียร์ทั่วโลกมีความโดดเด่นอย่างมาก แฟนวอลเลย์บอลต่างยกย่องว่านักเรียน ม.ปลาย รายนี้ได้แจ้งเกิดในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทยอย่างสมบูรณ์แบบ
เส้นทางนักกีฬาอาชีพและการติดธงชุดใหญ่
ปัจจุบันปพัชญาเดินหน้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพเต็มตัวและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ผ่านการลงเล่นให้สโมสรชั้นนำ ประวัติการเล่นระดับสโมสรของปพัชญามีดังนี้
- ฤดูกาล 2025-2026: สโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี
- ฤดูกาล 2025-2026: สโมสรนครปฐม เอสเอสอาร์ยู
- ฤดูกาล 2024-2025: สโมสรนครปฐม เอสเอสอาร์ยู
- ฤดูกาล 2023-2024: สโมสร Vietinbank (ประเทศเวียดนาม)
- ฤดูกาล 2023-2024: สโมสรนครราชสีมา คิวมินซี วีซี
การถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในปีนี้ถือเป็นบทพิสูจน์ความสามารถของปพัชญาในการก้าวขึ้นเป็นกำลังหลักของทีมชาติในอนาคต
ที่มา: Volleybox
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