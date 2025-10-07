ข่าว

บอย ท่าพระจันทร์ ซัด ‘โอ๊ต’ โกหกคนอื่นได้ แต่โกหกตัวเองไม่ได้ หลังหาว่าเป็นพระเก๊

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 07 ต.ค. 2568 16:04 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 16:04 น.
113
อ.รักษ์ ศรีเกตุ เซียนพระชื่อดัง เผยที่มาเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508

บอย ท่าพระจันทร์ ลั่น โอ๊ต บางแพ โกหกคนอื่นได้ แต่โกหกตัวเองไม่ได้ หลังยืนยันเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ไม่ใช่ตัวตัดเดียวกับอัลปาก้า ฝั่ง ‘อ.รักษ์’ เปิดข้อมูลใหม่อาจเป็นรุ่นที่ทำแจกชาวบ้าน

วันนี้ (7 ตุลาคม 2568) ในรายการโหนกระแสได้โฟนอินไปหา พยัพ คำพันธุ์ นายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย เพื่อไขข้อข้องใจเรื่องเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 บล็อกไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ของ บอย ท่าพระจันทร์ หลัง โอ๊ต บางแพ ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นของแท้หรือไม่

พยัพ คำพันธุ์ เผยว่า “คนเล่นพระเขาไม่โง่ จะจ่ายเงินทั้งทีต้องมีหลักประกัน ทั้งสองคนมีความรู้ความสามารถทั้งคู่ ต่างคนต่างมุมมองอยากใช้วิจารณญาณ โอ๊ตพูดมาก็มีเหตุผล บอยพูดมาก็มีเหตุผลทั้งสองฝ่าย คนที่เล่นพระเขารู้เองว่ามันใช่หรือไม่ใช่ มันจริงหรือไม่จริง ส่วนตัวผมไม่เข้าข้างใคร ผมถือตัวตัดเป็นตัวหลัก”

จากนั้น โอ๊ต บางแพ กล่าวว่า “ใช่ครับ ผมยึดตัวตัดเป็นหลัก แต่เหรียญของบอยไม่ใช่ตัวตัดเดียวกับอัลปาก้า” ฝั่ง บอย ท่าพระจันทร์ สวนทันทีว่า “คุณยังไม่ได้ดูเลยคุณโอ๊ต คุณหยิบมาส่องด้านหน้าแล้วบอกว่าตัวตัดคนละตัว ใจผมบอกเลยว่าหลวงปู่ทวดท่านศักดิ์สิทธิ์ ต้องบอกว่าเขาโกหกคนอื่นได้ แต่เขาโกหกตัวเองไม่ได้จริง ๆ

ฝั่ง โอ๊ต บางแพ ตอบกลับว่า “ขอโทษนะครับบอย ถ้ามันเก๊ดีผมต้องส่องนานกว่านี้ ถ้าบอยหลงว่าแท้ บอยให้ผมส่องนานกว่านี้ขอเก๊ดีกว่านี้ได้ไหม แต่ขอนะวันหลังช่วยเอาเก๊ดีกว่านี้ให้ผมส่องหน่อย

ขณะเดียวกัน อ.รักษ์ ศรีเกตุ เซียนพระชื่อดัง และ แฟนพันธุ์แท้พระพุทธรูปปี 2006 ออกมาเผยถึงที่มาของเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508 บล็อกไม่ผ่าปาก เนื้ออัลปาก้า ของ บอย ท่าพระจันทร์ ระบุว่า “เหรียญผ่าปาก รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ สร้างในปี 2508 เมื่อมีการสั่งจองเนื้อเงิน เนื้อทอง เนื้ออัลปาก้า มีคนสั่งจำนวนมาก ของแจกจ่ายแล้วไม่พอ จึงมีการโทรไปยังโรงงานว่าให้ผลิตรุ่นนี้เพิ่ม โดยทำเป็นเนื้ออัลปาก้าอย่างเดียว ซึ่งเป็นของที่ทำแจกจ่ายชาวบ้านกันเอง ส่วนเนื้ออื่น ๆ เช่นเนื้อทอง เนื้อเงินแจกจ่ายคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือลำดับขั้นสูงกว่าไปแล้ว เป็นการคาดคะเนจากการคลุกคลีกับวัด เคยสร้างพระ เคยทำพระ เคยรู้จักกับคนสร้างพระมันจะมีที่มาแบบนี้

อ.รักษ์ ศรีเกตุ เซียนพระชื่อดัง เล่าที่มาของเหรียญหลวงปู่ทวด รุ่นเลื่อนสมณศักดิ์ ปี 2508
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official

