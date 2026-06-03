ผลวอลเลย์บอลหญิงไทย เซอร์เบีย VNL 2026
ผลการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงไทย เซอร์เบีย VNL เนชั่นส์ลีก 2026 วันนี้ สาวไทย อันดับ 18 ของโลก ลงสนามพบ ราชินียุโรป แชมป์โลก 2 สมัย อันดับ 9 ของโลก
โค้ชอ๊อด เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ส่งผู้เล่น 6 คนแรก พรพรรณ เกิดปราชญ์ ทัดดาว นึกแจ้ง แก้วกัลยา กมุทลา อัจฉราพร คงยศ และ พิมพิชยา ก๊กรัมย์
ช่วงต้นเซต 1 ผลัดกันทำแต้ม ไทยเหนียวกว่า แก้วกัลยา ไหลหลังนำ 6-4 เซอร์เบียเสิร์ฟเอสตีเสมอได้ 7-7 ทัดดาวโชว์เก๋ง บล็อกบอลเร็วขึ้นแซง 10-9 เข้าช่วงกลางเซต ต่างผลัดกันเสิร์ฟออก 12-12 ไทยผิดพลาดกันเองเยอะ เซอร์เบียขึ้นนำ 16-14
เข้าสู่ช่วงท้ายเซต เซอร์เบียนำ 20-17 ขณะไทยยังเปลี่ยนแต้มมาไม่ได้ ตาม 18-23 โค้ชอ๊อด เปลี่ยนหน้าสาม เอา ออมทรัพย์ ปภัชญา กับ นุกนิก ลงมา ไทยไล่มา 20-23 เซอร์เบียเริ่มผิดพลาดเอง แต้มเบียดเหลือ 21-23 สุดท้ายออมทรัพย์ตีหัวเสา ไล่มา 23 เท่า แล้วอัจฉราพร ตี 3 เมตร แซงมาขึ้นเซตพอยต์ 24-23 เสียดาย อัจฉราพร รับบอลแรกล้น จบเซตแรก เซอร์เบียชนะ 26-24
เซต 2 เซอร์เบียเกมบุกดีกว่า ไทยยังเปิดบอลแรกไม่ดี ตาม 5-7 แต่ไทยไม่ยอมแพ้ กัญธิมา บล็อกช่วยไทยตีเสมอ 9-9 เขาช่วงกลางเซตยังเสมอกัน 12-12 แต่ไทยเกมบุกยังไม่ดีนัก พิมพิชยาตีออกไป ไล่ตามอยู่ 20-16 ไทยเปลี่ยนตัว เปลี่ยนสไตล์เกม จี้มาเหลือ 19-21 สุดท้ายทัดดาวตีติดบล็อกไป เซอร์เบียชนะ 25-22
เซตที่ 3 ไทยกลับมาสูสี 8-8
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