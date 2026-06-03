ยังไง? คุณเกศ คู่กรณี ทองใหม่ โพสต์โต้กลับ คุณโจ สามี ลั่น “สุภาพบุรุษไม่ทำ”
ยังไง? คุณเกศ คู่กรณี ทองใหม่ นักเล่าเรื่องผีชื่อดัง โพสต์โต้กลับ คุณโจ หลังจบโหนกระแส ลั่น “เขาไม่ใช่สามี สุภาพบุรุษไม่ทำ”
จากกรณีที่เมื่อวานนี้ (2 มิ.ย. 69) รายการ โหนกระแส ได้นำเสนอประเด็นร้อนของนักเล่าเรื่องผีคนดัง “ทองใหม่ เดอะโกส” กับคู่กรณีสาวอดีตคนรัก คุณเกศ ซึ่งระหว่างรายการทางด้านของ คุณโจ สามีของคุณเกศ ได้ฝากข้อความให้ หนุ่ม กรรชัย ได้อ่านออกอากาศ โดยเป็นการพูดถึงกรณีระหว่าง ทองใหม่และเกศ ระบุว่า
“ผมขอพูดไม่เยอะนะครับ เพราะพูดไปก็เหมือนทำร้ายความรู้สึกของลูก ๆ และตัวผมเองด้วย ผมพูดได้แค่ว่าสองคนนี้ศีลเสมอกันครับ ถึงลากกันมาอยู่จุดนี้ได้ ขอแจ้งผ่านพี่หนุ่มทางนี้เลยนะครับว่า จากนี้ไปผมและคุณเกศไม่มีส่วนผูกพันใด ๆ กันอีก ผลของการกระทำของเขา เขาต้องรับผลกรรมเองทั้งหมด รบกวนทีมงานหน่อยนะครับ เพราะถ้ารายการจบโอกาสของผมก็จะไม่มีแล้ว ผมเป็นสามีคุณเกศครับ ขอฝากให้อ่านพอครับ”
สามี “เกศ” ส่งข้อความถึงโหนกระแสสดๆ ประกาศเลิกสัมพันธ์ ลั่นให้รับผลกรรมเอง
ล่าสุดหลังจบรายการโหนกระแส คุณเกศ ออกมาเคลื่อนไหวถึงคุณโจผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่าข้อความสั้น ๆ ว่า “เค้าไม่ใช่ค่ะ ไม่ใช่สามี #สุภาพบุรุษไม่ทำ #เกศบ้านมือสอง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- คุณเกศ เล่ามีอาการตกเลือด อ้างตั้งครรภ์กับ ‘ทองใหม่’ นักเล่าเรื่องผี ฝ่ายชายยันปฏิเสธ
- คุณเกศ เล่ารสนิยมแปลก อ้าง คุณทองใหม่ ร่วมรักพร้อมดูดวงได้ โดยไม่ต้องใช้สมาธิ
- ประวัติ คุณทองใหม่ นักเล่าเรื่องผีคนดัง ผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ขนหัวลุก ผ่านรายการสยองขวัญยอดนิยม
อ้างอิงจาก : FB เกศ อินทิตา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: