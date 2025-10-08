การเงินเศรษฐกิจ

วิธีสมัครร้านค้า “คนละครึ่งพลัส” เริ่ม 15 ต.ค. เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องใช้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 17:34 น.
91
วิธีสมัครร้านค้า "คนละครึ่งพลัส" เริ่ม 15 ต.ค. เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องใช้

วิธีสมัครร้านค้า คนละครึ่งพลัส เริ่ม 15 ต.ค. เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องใช้ แอปถุงเงิน ร้านอาหาร โชว์ห่วย แท็กซี่ รถตู้วิน วินมอเตอร์ไซค์ หาบเร่แผงลอย ลงทะเบียนได้

นอกเหนือจากการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ล่าสุด กระทรวงการคลังได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับสมัครร้านค้ากลุ่มใหม่ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า 20 ล้านคน

สำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 5 มาแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รอรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ทันทีเมื่อโครงการเริ่มในวันที่ 29 ตุลาคม 2568

ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com โดยมีเงื่อนไขแบ่งตามประเภทของร้านค้า 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ร้านค้าบุคคลธรรมดา

เป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

ประเภทกิจการ

  • ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป
  • ร้านค้า/บริการ ของวิสาหกิจชุมชน
  • ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด
  • ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
  • ร้านนวด สปา ทำเล็บ ทำผม
  • ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ เช่น แท็กซี่มิเตอร์, รถตู้โดยสารสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นต้น
  • ร้านค้าหาบเร่ แผงลอย

เงื่อนไข วิธีสมัคร

    1. เจ้าของร้านต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถูกตัดสิทธิจากมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ
    2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน
    3. ยื่นแบบฟอร์มขอสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางที่กำหนด
    4. ช่องทางสมัคร ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com หรือติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการ

กลุ่มที่ 2 ร้านค้านิติบุคคล หรือ กิจการเฉพาะอย่าง

กลุ่มผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกิจการเฉพาะทาง

ประเภทกิจการ

  • ผู้ประกอบการขนส่งที่มีใบอนุญาต เช่น แท็กซี่, รถตู้โดยสารสาธารณะ
  • ร้านค้าที่ต้องมีใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานรัฐ
  • ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (อิงตาม สมุด.)

เงื่อนไข ต้องเป็นนิติบุคคลที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด. 50 รอบบัญชีปี 67) และมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

เงื่อนไข วิธีสมัคร

  • กิจการจะต้องผ่านการตรวจสอบใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
  • เตรียมเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเอกสารยืนยันจากหน่วยงานที่กำกับดูแล

ยื่นแบบฟอร์มขอสมัครเข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com หรือติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนี้

วิธีสมัครร้านค้า &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เริ่ม 15 ต.ค. นี้ เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องใช้

วิธีลงทะเบียนร้านค้ากลุ่มใหม่ ยังไม่เคยเข้าร่วม หรือยังไม่เป็นร้านค้าถุงเงิน

เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 68 – 19 ต.ค. 68 และจะ รู้ผลภายใน 3 วัน! โดยมี 4 ขั้นตอนการสมัครโครงการที่ต้องเตรียม:

  1. ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย และสมัครเป็นร้านค้า “ถุงเงิน” สำเร็จ หากยังไม่เคยเป็นร้านค้าถุงเงิน สมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ https://merchant-tungngern.krungthai.com/
  2. เตรียมบัตรประชาชน และรูปถ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ไปจำลองขณะกำลังประกอบกิจการ (สำหรับการยืนยันตัวตน)
  3. กรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วมโครงการ
    • ร้านค้าบุคคลธรรมดา/วิสาหกิจชุมชน/OTOP ใช้แบบฟอร์มสมัครติดตั้งเจ้าหน้าที่รัฐฯ เพื่อยืนยันการประกอบกิจการ
    • ร้านค้านิติบุคคล/รายย่อย/ธุรกิจเฉพาะ ใช้แบบฟอร์มสมัครติดตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อส่งตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ
  4. นำเอกสารที่ได้รับการยืนยันแล้ว ติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา เพื่อดำเนินการขั้นสุดท้าย

ร้านค้าสามารถตรวจสอบผลการสมัครได้ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com โดยการเริ่มรับการใช้จ่ายจากประชาชนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 31 ธ.ค. 68 เวลา 06:00 – 23:00 น.

วิธีลงทะเบียนร้านค้ากลุ่มใหม่ คนละครึ่งพลัส

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

CEO บริษัทดังขอโทษ ฉีดแชมเปญฉลองโพเดียม F1 ทั้งที่เป็นมุสลิม

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“สมชัย” อัด “เพื่อไทย” ยกเครื่องไม่ขึ้น เย้ยตัวเลขเป้า สส.เป็นเรื่องตลก เกินจริง

6 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา เตือนไทย อย่าเปลี่ยนชายแดนเป็น สนามทดลองอาวุธ ของมหาอำนาจ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา เตือนไทย อย่าเปลี่ยนชายแดนเป็น สนามทดลองอาวุธ ของมหาอำนาจ

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เอกอัครราชทูตจีน เข้าพบ สีหศักดิ์ ย้ำเป็นกลาง ไม่ได้หาอาวุธให้เขมร

15 นาที ที่แล้ว
เผยกลยุทธ์ความรวย เซียนพระชื่อดัง บอย ท่าพระจันทร์ ปรับพอร์ตครั้งใหญ่ ขาย PLANB-MGC หันตุนหุ้น JMART-JMT-SGC เศรษฐกิจ

เปิดพอร์ตพันล้าน บอย ท่าพระจันทร์ 4 หุ้นใหญ่ในมือ โฟกัสหลักกลุ่ม JMART

17 นาที ที่แล้ว
เจนิส เจณิสตา ใส่เดรสชมพูนั่งวินมอเตอร์ไซค์สวยสับ ข่าวดารา

เจนิส ใส่เดรสสุดแซ่บซ้อนวิน ไวรัลสนั่นโซเชียล คนดูเกือบ 38 ล้าน

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เตรียมรับร่าง “เชฟไทย” กลับจากกัมพูชาวันนี้ พบมีหมายจับติดตัว 2 คดี

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตระกูลคณานุรักษ์ แจง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เนื้อทองคำ ใครคือผู้สร้างตัวจริง?

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สองวัยรุ่นสาวมะกัน ดับสลด ทำคอนเทนต์ขึ้นไปบนหลังคารถไฟขณะกำลังวิ่ง

39 นาที ที่แล้ว
ไรเดอร์ทำรองเท้าลูกค้า 16,000 เป็นรอย ถูกเรียกจ่ายเต็มราคา ข่าว

ไรเดอร์โอด ทำรองเท้าลูกค้าเป็นรอย เรียกเงิน 16000 โซเชียลถกสนั่นใครประมาท?

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สลด! เด็กชายวัย 12 ขวบเล่น ‘ประทัดลูกบอล’ ระเบิดคามือ นิ้วขาด 2 นิ้ว หาชิ้นส่วนไม่พบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 13 ตุลาคม 2567 ตรงกับวันคล้ายวันสรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ไลฟ์สไตล์

ประวัติ วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนายอานนท์ ภูมิใจในตัวลูก ยังรอคอยความหวังที่จะได้อยู่พร้อมหน้ากัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชฟไทยนอนป่วยข้างถนน เขมรไม่รับรักษา รู้ประวัติยิ่งเศร้า ล่องทำงานรอบโลก ข่าว

รู้ประวัติยิ่งเศร้า เชฟไทยนอนป่วยข้างถนน เขมรไม่รับรักษา ล่องทำงานรอบโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใครอีก? เจ้าของ รร. แฉ ‘พระเอกหุ่นล่ำ’ ช่องหลายสี บุกใช้ฟิตเนสฟรี อ้างเคยมาพัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนกำหนดการ ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 9 ต.ค. 2568 ก.พ. ภาค ก. สำหรับรอบ Paper &amp; Pencil พร้อมช่องทางตรวจผลและพิมพ์หนังสือรับรองผ่านเว็บ-แอป JOB OCSC ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 ภาค ก. 9 ต.ค. เช็กผลแต่ละศูนย์สอบที่ไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส จ่ายรถเมล์-รถไฟฟ้า ไม่ได้ เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส จ่ายรถเมล์-รถไฟฟ้า ได้ไหมเพราะอะไร? กางกฎดูกันชัดๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังแจงด่วน! ข่าวเปิดลงทะเบียน &quot;ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท&quot; เป็นข่าวปลอม เศรษฐกิจ

คลังแจงด่วน! ข่าวเปิดลงทะเบียน “ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท” เป็นข่าวปลอม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ว่าที่นายกเล็กเยอรมัน ถูกแทงหน้าบ้าน บาดเจ็บสาหัส ยังไม่พ้นขีดอันตราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คู่รักจัดหนักในห้องน้ำคนพิการ ไม่รู้ประตูใส คนข้างนอกเห็นหมด คนดูล้านวิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า พบซากเสือโคร่ง “สรณ์สืบ” ขาติดแร้วดักสัตว์นอนตายในป่าห้วยขาแข้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีสร้างวิดีโอ AI ด้วย Sora 2 เจ๋งสมจริง จนคนแยกไม่ออก เทคโนโลยี

วิธีสร้างวิดีโอ AI ด้วย Sora 2 เจ๋งสมจริง จนคนแยกไม่ออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหลือเชื่อ หญิงออสเตรีย 2 รายถูกสลับตัวกันตั้งแต่แรกเกิด เจอกันครั้งแรกในวัย 35 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! อย. พบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต ข่าว

เช็กด่วน! อย. พบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทยสภา ลุยฟัน “หมอปักตะกร้า” พักใช้ใบอนุญาตทันที หลังเรื่องร้องเรียนพุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 08:00 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 17:34 น.
91
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กด่วน มือถือ iOS-Android รุ่นเก่า อดใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; แม้ลงทะเบียนผ่าน

เช็กด่วน มือถือ iOS-Android รุ่นเก่า อดใช้ “คนละครึ่งพลัส” แม้ลงทะเบียนผ่าน

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท

คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568

‘คนละครึ่งเฟส 6’ ไม่มีแล้ว คลังให้เหตุผล ปชช. มีกำลังซื้อกลับมา

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2565
คนละครึ่งเฟส 6 จะมีอีกไหม

จับตา คนละครึ่งเฟส 6 คลังแย้มเป็นนัย “รอดู” เข้าครม.พรุ่งนี้

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2565
Back to top button