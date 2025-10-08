วิธีสมัครร้านค้า คนละครึ่งพลัส เริ่ม 15 ต.ค. เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องใช้ แอปถุงเงิน ร้านอาหาร โชว์ห่วย แท็กซี่ รถตู้วิน วินมอเตอร์ไซค์ หาบเร่แผงลอย ลงทะเบียนได้
นอกเหนือจากการเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ในวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าก็เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ล่าสุด กระทรวงการคลังได้เปิดเผยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการรับสมัครร้านค้ากลุ่มใหม่ ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนกว่า 20 ล้านคน
สำหรับร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการ คนละครึ่ง เฟส 5 มาแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รอรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ทันทีเมื่อโครงการเริ่มในวันที่ 29 ตุลาคม 2568
ส่วนร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com โดยมีเงื่อนไขแบ่งตามประเภทของร้านค้า 2 กลุ่มหลัก ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ร้านค้าบุคคลธรรมดา
เป็นกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยทั่วไปที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ประเภทกิจการ
- ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าทั่วไป
- ร้านค้า/บริการ ของวิสาหกิจชุมชน
- ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัด
- ร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านหรือกองทุนชุมชนเมือง
- ร้านนวด สปา ทำเล็บ ทำผม
- ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ เช่น แท็กซี่มิเตอร์, รถตู้โดยสารสาธารณะ, รถจักรยานยนต์สาธารณะ เป็นต้น
- ร้านค้าหาบเร่ แผงลอย
เงื่อนไข วิธีสมัคร
-
- เจ้าของร้านต้องเป็นบุคคลที่ไม่เคยถูกตัดสิทธิจากมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ของรัฐ
- เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับใช้ในการยืนยันตัวตน
- ยื่นแบบฟอร์มขอสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านช่องทางที่กำหนด
- ช่องทางสมัคร ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com หรือติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการ
กลุ่มที่ 2 ร้านค้านิติบุคคล หรือ กิจการเฉพาะอย่าง
กลุ่มผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกิจการเฉพาะทาง
ประเภทกิจการ
- ผู้ประกอบการขนส่งที่มีใบอนุญาต เช่น แท็กซี่, รถตู้โดยสารสาธารณะ
- ร้านค้าที่ต้องมีใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานรัฐ
- ร้านค้ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (อิงตาม สมุด.)
เงื่อนไข ต้องเป็นนิติบุคคลที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด. 50 รอบบัญชีปี 67) และมีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี
เงื่อนไข วิธีสมัคร
- กิจการจะต้องผ่านการตรวจสอบใบอนุญาตหรือหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
- เตรียมเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือเอกสารยืนยันจากหน่วยงานที่กำกับดูแล
ยื่นแบบฟอร์มขอสมัครเข้าร่วมโครงการ
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com หรือติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขา
ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทางการของโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนี้
วิธีลงทะเบียนร้านค้ากลุ่มใหม่ ยังไม่เคยเข้าร่วม หรือยังไม่เป็นร้านค้าถุงเงิน
เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค. 68 – 19 ต.ค. 68 และจะ รู้ผลภายใน 3 วัน! โดยมี 4 ขั้นตอนการสมัครโครงการที่ต้องเตรียม:
- ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย และสมัครเป็นร้านค้า “ถุงเงิน” สำเร็จ หากยังไม่เคยเป็นร้านค้าถุงเงิน สมัครได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ สมัครผ่านเว็บไซต์ https://merchant-tungngern.krungthai.com/
- เตรียมบัตรประชาชน และรูปถ่ายเจ้าหน้าที่ผู้ไปจำลองขณะกำลังประกอบกิจการ (สำหรับการยืนยันตัวตน)
- กรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วมโครงการ
- ร้านค้าบุคคลธรรมดา/วิสาหกิจชุมชน/OTOP ใช้แบบฟอร์มสมัครติดตั้งเจ้าหน้าที่รัฐฯ เพื่อยืนยันการประกอบกิจการ
- ร้านค้านิติบุคคล/รายย่อย/ธุรกิจเฉพาะ ใช้แบบฟอร์มสมัครติดตั้งเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อส่งตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานรัฐ
- นำเอกสารที่ได้รับการยืนยันแล้ว ติดต่อธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา เพื่อดำเนินการขั้นสุดท้าย
ร้านค้าสามารถตรวจสอบผลการสมัครได้ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่งพลัส.com โดยการเริ่มรับการใช้จ่ายจากประชาชนจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 31 ธ.ค. 68 เวลา 06:00 – 23:00 น.
