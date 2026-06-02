การเงินเศรษฐกิจ

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ 2569 ใช้เอกสารอะไรบ้าง เปิด 4-21 มิ.ย. นี้

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 16:48 น.
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ครม. อนุมัติเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 4-21 มิถุนายน 2569 ผ่าน 5 ช่องทาง ใช้แค่บัตรประชาชน เช็กเงื่อนไขและไทม์ไลน์ได้ที่นี่

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคนต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิรอบใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 – 21 มิถุนายน 2569 หากไม่ลงทะเบียนภายในกำหนด จะหมดสิทธิรับสวัสดิการโดยอัตโนมัติ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 โดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้แถลง

ใช้เอกสารอะไรบ้างในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เอกสารที่ต้องใช้มีเพียงอย่างเดียวคือ บัตรประจำตัวประชาชน แต่วิธีใช้จะแตกต่างกันตามช่องทางที่เลือก ดังนี้

  • 1. ธนาคาร 5 แห่ง กรุงไทย, ธ.ก.ส., ออมสิน, ธอส. และ ธอท. ผู้ลงทะเบียนยื่นบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่เสียบอ่านผ่านเครื่อง Smart Card Reader
  • 2. ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย เสียบประกอบบัตรประชาชนที่ช่องรับบัตร ระบบตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติ จากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์
  • 3. เว็บไซต์โครงการ ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ welfare.mof.go.th หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th โดยกรอกชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด และรหัส Laser ID ด้านหลังบัตรประชาชน
  • 4. แอปพลิเคชันเป๋าตัง และทางรัฐ กดยืนยันสิทธิในแอปได้เลย เนื่องจากระบบผูกข้อมูลบัตรประชาชนไว้แล้ว
ใช้เอกสารอะไรบ้างในการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียน

ผู้ที่จะลงทะเบียนได้ต้องเป็นคนไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และต้องไม่เข้าข่ายบุคคลต้องห้าม ได้แก่ ภิกษุ สามเณร ผู้ต้องขัง นักเรียนหรือนักศึกษา ข้าราชการ และผู้รับบำนาญจากรัฐ

เงื่อนไขด้านทรัพย์สินและรายได้ที่กำหนดไว้ คือ รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ไม่มีบัตรเครดิต เงินฝากและสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท วงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาท และไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ ยกเว้นรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 300 CC หรือรถใช้งานเกษตรกรรม

ปี 2569 ยังปรับเงื่อนไขสำคัญโดยพิจารณาคุณสมบัติรายบุคคล แทนการเฉลี่ยรายได้ครอบครัวแบบเดิม

คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียน
กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

สวัสดิการที่จะได้รับหลังผ่านเกณฑ์

ผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจะได้รับสวัสดิการดังนี้

  • วงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ร้านธงฟ้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน
  • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนทุก 3 เดือน
  • วงเงินค่าเดินทางสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน ใช้ได้กับ BTS, MRT, รถเมล์ ขสมก., รถไฟ, เรือ และอื่น ๆ รวม 8 ระบบ
  • ช่วยค่าไฟฟ้า 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • ช่วยค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
  • เบี้ยเพิ่มสำหรับผู้พิการ 200 บาทต่อเดือน
สวัสดิการที่จะได้รับหลังผ่านเกณฑ์
กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

ไทม์ไลน์ลงทะเบียนและประกาศผล

กำหนดการลงทะเบียน ยื่นอุทธรณ์ และเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569
วันหรือช่วงเวลา รายละเอียด
4 – 21 มิถุนายน 2569 เปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ
17 กรกฎาคม 2569 ประกาศผลผู้ลงทะเบียน
17 – 31 กรกฎาคม 2569 เปิดรับอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์
16 สิงหาคม 2569 วันสุดท้ายแก้ไขข้อมูลรอบอุทธรณ์
1 สิงหาคม 2569 เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการรอบแรก
14 กันยายน 2569 ประกาศผลรอบอุทธรณ์
1 ตุลาคม 2569 เริ่มใช้สิทธิสำหรับผู้ผ่านรอบอุทธรณ์
กำหนดการลงทะเบียน ยื่นอุทธรณ์ และเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569
กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • Helpdesk ระบบยืนยันสิทธิ: 02-640-3701 เวลา 08.00–18.00 น. ทุกวัน
  • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง: 02-126-5900 ต่อ 30353–30355
  • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ: 02-109-2345
  • กระทรวงมหาดไทย ระบบตรวจสอบผู้ตกสำรวจ: 02-791-7517
  • เว็บไซต์โครงการ: welfare.mof.go.th

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 06:00 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 16:48 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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