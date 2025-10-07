เช็กด่วน มือถือ iOS-Android รุ่นเก่า อดใช้ “คนละครึ่งพลัส” แม้ลงทะเบียนผ่าน

เปิดเงื่อนไขสำคัญก่อนลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” 20 ต.ค. นี้ แอปฯ เป๋าตัง ไม่รองรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเก่า ผู้ใช้ iPhone ต้องมี iOS 15 และ Android ต้องเป็นเวอร์ชัน 10 ขึ้นไปเท่านั้น แนะประชาชนตรวจสอบ อัปเดตเครื่องล่วงหน้า
เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนที่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคนไทยรอคอยอย่าง “คนละครึ่งพลัส” จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิวงเงินใช้จ่ายสูงสุด 2,400 บาท สำหรับคนจ่ายภาษี 2,000 บาท สำหรับคนไม่จ่ายภาษีบุคคลธรรมดา
การใช้จ่ายจะทำผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ 200 บาท โดยงื่อนไขสำคัญทางเทคนิคที่อาจทำให้หลายคนพลาดโอกาสนี้ไปอย่างน่าเสียดาย แม้จะมีคุณสมบัติครบถ้วนก็ตาม นั่นคือ ข้อกำหนดเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟน
เปิดเงื่อนไขระบบปฏิบัติการ ที่รองรับแอปเป๋าตัง
เนื่องจากการจ่ายเงินใช้สิทธิทั้งหมดต้องทำผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จึงมีการกำหนดคุณสมบัติด้านซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานแอปฯ ได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย ดังนี้
- สำหรับผู้ใช้ iPhone (iOS) ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป
- สำหรับผู้ใช้มือถือ Android ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป
ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการเวอร์ชันต่ำกว่าที่กำหนด จะไม่สามารถดาวน์โหลด, อัปเดต หรือเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ ซึ่งหมายความว่าจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสได้โดยปริยาย จึงขอแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการในเครื่องของตนเอง อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนถึงวันลงทะเบียน
คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียน
- เป็นผู้มีสัญชาติไทย
- มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
- มีบัตรประจำตัวประชาชน
- ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 68)
- ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการของรัฐ
แต่ละคนได้เงินคนละครึ่งไม่เท่ากัน
- 2,400 บาท/คน ตลอดโครงการ สำหรับผู้ที่ยื่นแบบภาษี
- 2,000 บาท/คน ตลอดโครงการ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ยื่นภาษี
- ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน ผ่าน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตัง
ไทม์ไลน์ เงื่อนไขการใช้สิทธิ เริ่มวันไหน
- ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ระหว่าง วันที่ 20 – 26 ต.ค. 68 (เวลา 06:00 – 22:00 น.)
- เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่ วันที่ 29 ต.ค. – 31 ธ.ค. 68 (เวลา 06:00 – 23:00 น.)
- เงื่อนไงห้ามพลาด ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน วันที่ 11 พ.ย. 68 ก่อนเวลา 23.00 น. มิฉะนั้นสิทธิจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
