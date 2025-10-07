การเงินเศรษฐกิจ

เช็กด่วน มือถือ iOS-Android รุ่นเก่า อดใช้ “คนละครึ่งพลัส” แม้ลงทะเบียนผ่าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 06:25 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 17:34 น.
668
เช็กด่วน มือถือ iOS-Android รุ่นเก่า อดใช้ "คนละครึ่งพลัส" แม้ลงทะเบียนผ่าน

เปิดเงื่อนไขสำคัญก่อนลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” 20 ต.ค. นี้ แอปฯ เป๋าตัง ไม่รองรับระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเก่า ผู้ใช้ iPhone ต้องมี iOS 15 และ Android ต้องเป็นเวอร์ชัน 10 ขึ้นไปเท่านั้น แนะประชาชนตรวจสอบ อัปเดตเครื่องล่วงหน้า

เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก่อนที่โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจคนไทยรอคอยอย่าง “คนละครึ่งพลัส” จะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนรับสิทธิวงเงินใช้จ่ายสูงสุด 2,400 บาท สำหรับคนจ่ายภาษี 2,000 บาท สำหรับคนไม่จ่ายภาษีบุคคลธรรมดา

การใช้จ่ายจะทำผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง รัฐช่วยจ่ายสูงสุดวันละ 200 บาท โดยงื่อนไขสำคัญทางเทคนิคที่อาจทำให้หลายคนพลาดโอกาสนี้ไปอย่างน่าเสียดาย แม้จะมีคุณสมบัติครบถ้วนก็ตาม นั่นคือ ข้อกำหนดเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการบนสมาร์ทโฟน

เปิดเงื่อนไขระบบปฏิบัติการ ที่รองรับแอปเป๋าตัง

เนื่องจากการจ่ายเงินใช้สิทธิทั้งหมดต้องทำผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จึงมีการกำหนดคุณสมบัติด้านซอฟต์แวร์ของโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้งานแอปฯ ได้อย่างสมบูรณ์และปลอดภัย ดังนี้

  • สำหรับผู้ใช้ iPhone (iOS) ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชัน 15 ขึ้นไป
  • สำหรับผู้ใช้มือถือ Android ต้องเป็นระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน 10 ขึ้นไป

เปิดเงื่อนไขระบบปฏิบัติการ IOS-แอนดรอยด์ ที่รองรับแอปเป๋าตัง ไม่งั้นลงทะเบียนไม่ได้

ผู้ที่ใช้สมาร์ทโฟนที่มีระบบปฏิบัติการเวอร์ชันต่ำกว่าที่กำหนด จะไม่สามารถดาวน์โหลด, อัปเดต หรือเข้าใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ ซึ่งหมายความว่าจะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสได้โดยปริยาย จึงขอแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการในเครื่องของตนเอง อัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนถึงวันลงทะเบียน

คุณสมบัติผู้มีสิทธิลงทะเบียน

  1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  2. มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  3. มีบัตรประจำตัวประชาชน
  4. ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ตามฐานข้อมูล ณ วันที่ 1 ต.ค. 68)
  5. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการของรัฐ

แต่ละคนได้เงินคนละครึ่งไม่เท่ากัน

  • 2,400 บาท/คน ตลอดโครงการ สำหรับผู้ที่ยื่นแบบภาษี
  • 2,000 บาท/คน ตลอดโครงการ สำหรับผู้ที่ไม่ได้ยื่นภาษี
  • ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 200 บาท/คน/วัน ผ่าน G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตัง

ไทม์ไลน์ เงื่อนไขการใช้สิทธิ เริ่มวันไหน

  • ลงทะเบียนผ่านแอปฯ เป๋าตัง ระหว่าง วันที่ 20 – 26 ต.ค. 68 (เวลา 06:00 – 22:00 น.)
  • เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่ วันที่ 29 ต.ค. – 31 ธ.ค. 68 (เวลา 06:00 – 23:00 น.)
  • เงื่อนไงห้ามพลาด ต้องใช้จ่ายครั้งแรกภายใน วันที่ 11 พ.ย. 68 ก่อนเวลา 23.00 น. มิฉะนั้นสิทธิจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

วันลงทะเบียนร้านค้า คนละครึ่ง

ที่มา: www.คนละครึ่งพลัส.com

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

CEO บริษัทดังขอโทษ ฉีดแชมเปญฉลองโพเดียม F1 ทั้งที่เป็นมุสลิม

50 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

“สมชัย” อัด “เพื่อไทย” ยกเครื่องไม่ขึ้น เย้ยตัวเลขเป้า สส.เป็นเรื่องตลก เกินจริง

5 นาที ที่แล้ว
กัมพูชา เตือนไทย อย่าเปลี่ยนชายแดนเป็น สนามทดลองอาวุธ ของมหาอำนาจ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา เตือนไทย อย่าเปลี่ยนชายแดนเป็น สนามทดลองอาวุธ ของมหาอำนาจ

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เอกอัครราชทูตจีน เข้าพบ สีหศักดิ์ ย้ำเป็นกลาง ไม่ได้หาอาวุธให้เขมร

14 นาที ที่แล้ว
เผยกลยุทธ์ความรวย เซียนพระชื่อดัง บอย ท่าพระจันทร์ ปรับพอร์ตครั้งใหญ่ ขาย PLANB-MGC หันตุนหุ้น JMART-JMT-SGC เศรษฐกิจ

เปิดพอร์ตพันล้าน บอย ท่าพระจันทร์ 4 หุ้นใหญ่ในมือ โฟกัสหลักกลุ่ม JMART

17 นาที ที่แล้ว
เจนิส เจณิสตา ใส่เดรสชมพูนั่งวินมอเตอร์ไซค์สวยสับ ข่าวดารา

เจนิส ใส่เดรสสุดแซ่บซ้อนวิน ไวรัลสนั่นโซเชียล คนดูเกือบ 38 ล้าน

20 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เตรียมรับร่าง “เชฟไทย” กลับจากกัมพูชาวันนี้ พบมีหมายจับติดตัว 2 คดี

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตระกูลคณานุรักษ์ แจง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 เนื้อทองคำ ใครคือผู้สร้างตัวจริง?

36 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สองวัยรุ่นสาวมะกัน ดับสลด ทำคอนเทนต์ขึ้นไปบนหลังคารถไฟขณะกำลังวิ่ง

38 นาที ที่แล้ว
ไรเดอร์ทำรองเท้าลูกค้า 16,000 เป็นรอย ถูกเรียกจ่ายเต็มราคา ข่าว

ไรเดอร์โอด ทำรองเท้าลูกค้าเป็นรอย เรียกเงิน 16000 โซเชียลถกสนั่นใครประมาท?

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สลด! เด็กชายวัย 12 ขวบเล่น ‘ประทัดลูกบอล’ ระเบิดคามือ นิ้วขาด 2 นิ้ว หาชิ้นส่วนไม่พบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันที่ 13 ตุลาคม 2567 ตรงกับวันคล้ายวันสรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ไลฟ์สไตล์

ประวัติ วันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ทนายอานนท์ ภูมิใจในตัวลูก ยังรอคอยความหวังที่จะได้อยู่พร้อมหน้ากัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชฟไทยนอนป่วยข้างถนน เขมรไม่รับรักษา รู้ประวัติยิ่งเศร้า ล่องทำงานรอบโลก ข่าว

รู้ประวัติยิ่งเศร้า เชฟไทยนอนป่วยข้างถนน เขมรไม่รับรักษา ล่องทำงานรอบโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใครอีก? เจ้าของ รร. แฉ ‘พระเอกหุ่นล่ำ’ ช่องหลายสี บุกใช้ฟิตเนสฟรี อ้างเคยมาพัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนกำหนดการ ประกาศผลสอบ ภายในวันที่ 9 ต.ค. 2568 ก.พ. ภาค ก. สำหรับรอบ Paper &amp; Pencil พร้อมช่องทางตรวจผลและพิมพ์หนังสือรับรองผ่านเว็บ-แอป JOB OCSC ข่าว

ประกาศผลสอบ ก.พ. 68 ภาค ก. 9 ต.ค. เช็กผลแต่ละศูนย์สอบที่ไหน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส จ่ายรถเมล์-รถไฟฟ้า ไม่ได้ เศรษฐกิจ

คนละครึ่งพลัส จ่ายรถเมล์-รถไฟฟ้า ได้ไหมเพราะอะไร? กางกฎดูกันชัดๆ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังแจงด่วน! ข่าวเปิดลงทะเบียน &quot;ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท&quot; เป็นข่าวปลอม เศรษฐกิจ

คลังแจงด่วน! ข่าวเปิดลงทะเบียน “ดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท” เป็นข่าวปลอม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ว่าที่นายกเล็กเยอรมัน ถูกแทงหน้าบ้าน บาดเจ็บสาหัส ยังไม่พ้นขีดอันตราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คู่รักจัดหนักในห้องน้ำคนพิการ ไม่รู้ประตูใส คนข้างนอกเห็นหมด คนดูล้านวิว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า พบซากเสือโคร่ง “สรณ์สืบ” ขาติดแร้วดักสัตว์นอนตายในป่าห้วยขาแข้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีสร้างวิดีโอ AI ด้วย Sora 2 เจ๋งสมจริง จนคนแยกไม่ออก เทคโนโลยี

วิธีสร้างวิดีโอ AI ด้วย Sora 2 เจ๋งสมจริง จนคนแยกไม่ออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เหลือเชื่อ หญิงออสเตรีย 2 รายถูกสลับตัวกันตั้งแต่แรกเกิด เจอกันครั้งแรกในวัย 35 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! อย. พบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต ข่าว

เช็กด่วน! อย. พบ ยาควบคุมพิเศษ ในอาหารเสริมแบรนด์ดัง ผลข้างเคียงรุนแรงถึงชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แพทยสภา ลุยฟัน “หมอปักตะกร้า” พักใช้ใบอนุญาตทันที หลังเรื่องร้องเรียนพุ่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 08 ต.ค. 2568 06:25 น.| อัปเดต: 07 ต.ค. 2568 17:34 น.
668
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท

คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568

‘คนละครึ่งเฟส 6’ ไม่มีแล้ว คลังให้เหตุผล ปชช. มีกำลังซื้อกลับมา

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2565
คนละครึ่งเฟส 6 จะมีอีกไหม

จับตา คนละครึ่งเฟส 6 คลังแย้มเป็นนัย “รอดู” เข้าครม.พรุ่งนี้

เผยแพร่: 19 ธันวาคม 2565
โครงการคนละครึ่งเฟส 6

ของขวัญปีใหม่ คนละครึ่งเฟส 6 มาแน่ คาดเคาะไม่เกิน 29 พ.ย.นี้

เผยแพร่: 25 ตุลาคม 2565
Back to top button