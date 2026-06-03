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ด่วน! เฮลิคอปเตอร์ตกกลางทุ่งอังกฤษ ยังไม่ทราบชะตากรรมนักบิน
เฮลิคอปเตอร์ตกกลางทุ่งอังกฤษ ยังไม่ทราบชะตากรรมนักบิน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดถนน เพื่อเร่งทำการสอบสวนต่อไป
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในทุ่งที่มณฑลเดวอน ประเทศอังกฤษ เมื่อช่วงเวลาประมาณตี 4.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องที่ได้ปิดถนนในบริเวณใกล้เคียง เพื่อทำการสอบสวนถึงเหตุการณ์ครั้งนี้
ขณะที่เว็บไซต์อัปเดตข้อมูลการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติระบุว่าทางเจ้าหน้าที่น่าจะจะปิดถนนจนถึงเวลา 11.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ทางเจ้าหน้าที่ระบุว่า ขณะนี้เหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่ และจะอัปเดตหากมีความคืบหน้าต่อไป ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
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