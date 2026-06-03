ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เฮลิคอปเตอร์ตกกลางทุ่งอังกฤษ ยังไม่ทราบชะตากรรมนักบิน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 15:23 น.
69

เฮลิคอปเตอร์ตกกลางทุ่งอังกฤษ ยังไม่ทราบชะตากรรมนักบิน โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดถนน เพื่อเร่งทำการสอบสวนต่อไป

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกในทุ่งที่มณฑลเดวอน ประเทศอังกฤษ เมื่อช่วงเวลาประมาณตี 4.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น

โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องที่ได้ปิดถนนในบริเวณใกล้เคียง เพื่อทำการสอบสวนถึงเหตุการณ์ครั้งนี้

ขณะที่เว็บไซต์อัปเดตข้อมูลการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติระบุว่าทางเจ้าหน้าที่น่าจะจะปิดถนนจนถึงเวลา 11.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น

ทางเจ้าหน้าที่ระบุว่า ขณะนี้เหตุการณ์กำลังดำเนินอยู่ และจะอัปเดตหากมีความคืบหน้าต่อไป ทั้งนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เบลล่า ราณี เคลียร์ชัดสาเหตุ วิล ชวิณ ปิดอินสตาแกรม บันเทิง

เบลล่า ตอบสถานะ วิล ชวิณ ยังปกติดี แจงสาเหตุปิดไอจี ถูกจับตารักสะดุด

3 นาที ที่แล้ว
ดับ 21 ศพ ไฟไหม้โรงแรมดัง กลางกรุงนิวเดลี คลอกชาวต่างชาติที่มารักษาโรค ข่าวต่างประเทศ

ดับ 21 ศพ ไฟไหม้โรงแรมดัง กลางกรุงนิวเดลี คลอกชาวต่างชาติที่มารักษาโรค

40 นาที ที่แล้ว
ประวัติ &quot;นันท์นภัส มูลจะคำ&quot; มือตบหัวเสาจากเชียงราย สกิลโดดเด่น สู่เวทีลูกยางโลก ข่าวกีฬา

ประวัติ “นันท์นภัส มูลจะคำ” มือตบหัวเสาจากเชียงราย สกิลโดดเด่น สู่เวทีลูกยางโลก

45 นาที ที่แล้ว
นักร้องสาว งานเข้า! CEO แบรนด์ดัง หอบหลักฐานฟ้องฉ้อโกง แฉ เบิกจ่ายทิพย์ 22 ครั้ง บันเทิง

นักร้องสาว งานเข้า! CEO แบรนด์ดัง หอบหลักฐานฟ้องฉ้อโกง แฉ เบิกจ่ายทิพย์ 22 ครั้ง

45 นาที ที่แล้ว
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ข่าวการเมือง

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 2569 ก่อนดีเดย์ 28 มิ.ย.นี้

48 นาที ที่แล้ว
หนุ่มจีนโวยร้านอาหารย่านห้วยขวางให้จ่ายเงินหยวน ข่าว

หนุ่มจีนแฉร้านอาหารจีน ย่านห้วยขวาง รับเงินหยวน ไม่รับสแกนจ่าย อ้างไม่มีบัญชีไทย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉคลินิกฉีดยาลดน้ำหนักไร้ อย. ไทย ข่าว

สามีสุดทน! แฉคลินิกฉีดยาลดน้ำหนักไร้ อย. ไทย ทำภรรยาทรุดหามส่ง รพ.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ประวัติ “ปพัชญา พลทำ” ดาวรุ่งบีหลังมือซ้าย อนาคตไกล สู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ รัชนก เล่าอุทาหรณ์ตรวจพบเชื้อ HPV บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ตรวจพบเชื้อ HPV สายพันธุ์รุนแรงนาน 5 ปี เสี่ยงพัฒนาเป็นมะเร็ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สื่อระดับโลกตีข่าว ไทยยกเลิกฟรีวีซ่า เพราะหมดความอดทน นิสัยนักท่องเที่ยว ข่าว

สื่อระดับโลกตีข่าว ไทยยกเลิกฟรีวีซ่า หมดความอดทน นิสัยถ่อยนักท่องเที่ยว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เฮลิคอปเตอร์ตกกลางทุ่งอังกฤษ ยังไม่ทราบชะตากรรมนักบิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่น้องเมย ย้อนเรื่องขำไม่ออก ตำรวจรับแจ้งความ แดกดันใส่ อ้างป่วยโรคฉี่หนู

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สธ. เผยโควิดสายพันธุ์ NB.1.8.1 ไม่พบสัญญาณว่าอาการรุนแรง-เสี่ยงเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด ไทย พบ เซอร์เบีย ก่อนประเดิม VNL 2026 ไทยมีลุ้นหรือไม่ ข่าวกีฬา

เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด ไทย พบ เซอร์เบีย ก่อนประเดิม VNL 2026 ไทยมีลุ้นหรือไม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลวอลเลย์บอลหญิงไทย เซอร์เบีย VNL 2026 วอลเลย์บอล

ผลวอลเลย์บอลหญิงไทย เซอร์เบีย VNL 2026

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สนามบินภูเก็ต เตรียมเปิดระบบ ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ สางปัญหาคิวยาว ข่าว

สนามบินภูเก็ต เตรียมเปิดระบบ ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ สางปัญหาคิวยาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนงานก่อสร้างสารภาพ เกิดอารมณ์ชั่ววูบหลังเห็นเหยื่อ บุกโรงแรมหวังข่มขืน ตำรวจตั้ง 3 ข้อหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เติ้ล ตะวัน จารุจินดา ป่วยไขมันพอกตับระยะสุดท้าย ข่าวดารา

สาเหตุ เติ้ล ตะวัน ป่วยไขมันพอกตับระยะสุดท้าย พิษดื่มหนัก-กินแป้ง น้ำหนักพุ่ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด ไรเดอร์ถูกฟ้าผ่า ทีมแพทย์เตรียมทำเอกซเรย์และสแกนสมอง ข่าว

อาการล่าสุด ไรเดอร์ถูกฟ้าผ่า ทีมแพทย์เตรียมทำเอกซเรย์และสแกนสมอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bolt ประเทศไทย สั่งแบนคนขับถาวรทันที ปมทำร้ายผู้โดยสารญี่ปุ่น ใจกลางกรุงเทพฯ ข่าว

Bolt ประเทศไทย สั่งแบนคนขับถาวรทันที ปมทำร้ายผู้โดยสารญี่ปุ่น ใจกลางกรุงเทพฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขสาเหตุ &quot;อิลสลิก&quot; เบลอหน้า &quot;พั้นรักแมว&quot; ใน MV ดังเกือบ 120 ล้านวิว บันเทิง

ไขสาเหตุ “อิลสลิก” เบลอหน้า “พั้นรักแมว” ใน MV ดังเกือบ 120 ล้านวิว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ดีเดย์ 4 มิ.ย.นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม กดยืนยันสิทธิ รายใหม่ให้รอก่อน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไง? คุณเกศ คู่กรณี ทองใหม่ โพสต์โต้กลับ คุณโจ สามี ลั่น &quot;สุภาพบุรุษไม่ทำ&quot; ข่าว

ยังไง? คุณเกศ คู่กรณี ทองใหม่ โพสต์โต้กลับ คุณโจ สามี ลั่น “สุภาพบุรุษไม่ทำ”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อิมครานิบ 100&quot; ยามะเร็งมุ่งเป้า ฝีมือคนไทย 6.9 แสนเม็ด ล็อตแรกถึงคลังแล้ว ข่าว

“อิมครานิบ 100” ยามะเร็งมุ่งเป้า ฝีมือคนไทย 6.9 แสนเม็ด ล็อตแรกถึงคลังแล้ว

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Pokémon RUN งานวิ่งฉลองครบรอบโปเกมอนครบ 30 ปี จัดที่ไทย 9-10 ม.ค.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 15:20 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 15:23 น.
69
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เบลล่า ราณี เคลียร์ชัดสาเหตุ วิล ชวิณ ปิดอินสตาแกรม

เบลล่า ตอบสถานะ วิล ชวิณ ยังปกติดี แจงสาเหตุปิดไอจี ถูกจับตารักสะดุด

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569
ประวัติ &quot;นันท์นภัส มูลจะคำ&quot; มือตบหัวเสาจากเชียงราย สกิลโดดเด่น สู่เวทีลูกยางโลก

ประวัติ “นันท์นภัส มูลจะคำ” มือตบหัวเสาจากเชียงราย สกิลโดดเด่น สู่เวทีลูกยางโลก

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569
นักร้องสาว งานเข้า! CEO แบรนด์ดัง หอบหลักฐานฟ้องฉ้อโกง แฉ เบิกจ่ายทิพย์ 22 ครั้ง

นักร้องสาว งานเข้า! CEO แบรนด์ดัง หอบหลักฐานฟ้องฉ้อโกง แฉ เบิกจ่ายทิพย์ 22 ครั้ง

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 2569 ก่อนดีเดย์ 28 มิ.ย.นี้

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569
Back to top button