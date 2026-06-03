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เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด ไทย พบ เซอร์เบีย ก่อนประเดิม VNL 2026 ไทยมีลุ้นหรือไม่

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 14:33 น.
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เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด ไทย พบ เซอร์เบีย ก่อนประเดิม VNL 2026 ไทยมีลุ้นหรือไม่
ภาพจาก : Volleyballworld.com

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเปิดสนาม VNL 2026 พบเซอร์เบีย 3 มิ.ย. 69 เวลา 14.00 น. ที่หนานจิง ย้อนเฮดทูเฮด 5 นัด เซอร์เบียชนะ 4 ไทยชนะ 1 วิเคราะห์ทางรอดสาวไทยก่อนดูสด

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนาม VNL 2026 พบ เซอร์เบีย วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น. ตามเวลาไทย ที่เมืองหนานจิง ประเทศจีน นัดนี้เป็นแมตช์เปิดฤดูกาลนัดแรกของไทยในรายการนี้

สัปดาห์แรกของ VNL 2026 สาย หนานจิง มีทีมร่วมแข่ง 6 ทีม ได้แก่ จีน เซอร์เบีย เบลเยียม โปแลนด์ ไทย และสาธารณรัฐเช็ก โดยแข่งขันระหว่างวันที่ 3–7 มิถุนายน 2569

สถิติพบกัน 5 นัดหลังสุด ไทย vs เซอร์เบีย

ปี รายการ ผลการแข่งขัน
2024 VNL เซอร์เบีย ชนะ ไทย 3-0 (25-13, 29-27, 25-19)
2023 VNL เซอร์เบีย ชนะ ไทย 3-2 (24-26, 22-25, 25-17, 25-12, 16-14)
2022 ชิงแชมป์โลก เซอร์เบีย ชนะ ไทย 3-0
2022 VNL ไทย ชนะ เซอร์เบีย 3-2 (25-23, 25-27, 25-20, 20-25, 15-12)
2021 VNL เซอร์เบีย ชนะ ไทย 3-0

ภาพรวม 5 นัดหลังสุด เซอร์เบียชนะ 4 นัด ไทยชนะ 1 นัด ไทยชนะได้เพียงครั้งเดียวใน VNL 2022 ด้วยสกอร์ 3-2

เซอร์เบียเหนือกว่าตรงไหน

เซอร์เบียมีความได้เปรียบชัดเจนในเรื่องความสูง พลังตบ และเกมบล็อกหน้าเน็ต ประสบการณ์ในระดับโลกทำให้ทีมยุโรปชุดนี้ยังคงเป็นคู่แข่งระดับยาก แม้อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านผู้เล่น

ไทยต้องเร่งจังหวะเกม กดด้วยเสิร์ฟเจาะจุด และรักษามาตรฐานรับบอลแรกให้คงที่ตลอด 5 เซต ถ้าปล่อยให้เซอร์เบียตั้งเกมรุกจากบอลสูงได้ต่อเนื่อง ไทยจะเสียเปรียบจากความสูงทันที

บทเรียนสำคัญมาจากปี 2023 ที่ไทยนำก่อน 2-0 เซต แต่เซอร์เบียพลิกกลับมาชนะ 3-2 ได้ในท้ายที่สุด การรักษาสมาธิปลายเซตจึงเป็นปัจจัยชี้ขาด

มี แต่ต้องเล่นได้ดีกว่าค่าเฉลี่ย สถิติปี 2022 พิสูจน์ว่าไทยสามารถชนะเซอร์เบียได้ในเกมระยะยาว 5 เซต เงื่อนไขคือต้องไม่ปล่อยให้เกมเข้าทางคู่แข่งตั้งแต่เซตแรก

เซอร์เบียเหนือกว่าตรงไหน
ภาพจาก : Volleyballworld.com

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 14:33 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 14:33 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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