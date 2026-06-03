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ดับ 21 ศพ ไฟไหม้โรงแรมดัง กลางกรุงนิวเดลี คลอกชาวต่างชาติที่มารักษาโรค

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 16:45 น.
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ดับ 21 ศพ ไฟไหม้โรงแรมดัง กลางกรุงนิวเดลี คลอกชาวต่างชาติที่มารักษาโรค

สำนักข่าวอินเดีย รายงาน เหตุเพลิงไหม้ร้ายแรงปะทุขึ้นในช่วงเช้าของวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 ที่โรงแรม Flourish Stay B&B ย่านมัลวิยา นาการ์ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 ราย รวมถึงชาวต่างชาติหลายคน มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 40 ราย

ตำรวจรับแจ้งเหตุเวลา 8.48 น. ระดมรถดับเพลิงถึง 8 คันเข้าควบคุมเพลิง ก่อนจะสามารถดับไฟได้ในเวลาต่อมา พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าอาคารสูง 5 ชั้นลุกโชนอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ติดอยู่ภายในบางส่วนกระโดดหนีจากชั้นบน บางรายได้รับบาดเจ็บจากการกระโดด

ชาวบ้านในละแวกนั้นเล่าว่าได้ยินเสียงระเบิดดังหลายครั้งก่อนเกิดเพลิงไหม้ รีบช่วยกันทุบกระจกหน้าต่างเพื่อเปิดทางออกให้ผู้ที่ติดอยู่ข้างใน พร้อมนำผ้าห่มไปรองรับผู้ที่พยายามหนีออกมา

ผู้รอดชีวิตรายหนึ่งจากบังกลาเทศที่พาแม่มารักษาเข่าที่เดลี ระบุว่าตัวเองออกจากอาคารไปก่อนไฟไหม้เพียง 10 นาที พร้อมชี้ว่าอาคารหลังนี้ระบายอากาศได้ไม่ดี ไม่มีหน้าต่างแม้แต่ในห้องน้ำ

Local people rescue a foreign national from a hotel fire in New Delhi, India, Wednesday, June 3, 2026. (AP Photo/Manish Swarup)

ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่มารักษาโรค

จุดที่น่าสะเทือนใจ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติจากเอเชียกลาง แอฟริกา บังกลาเทศ และประเทศกลุ่ม SAARC ที่เดินทางมาอินเดียเพื่อรักษาโรค เนื่องจากโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านเฮาซ์ รานี ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาล Max Super Speciality Hospital โรงพยาบาลชั้นนำแห่งหนึ่งของเดลี

โรงพยาบาล Max รายงานว่ารับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 39 ราย ในจำนวนนี้ 18 รายเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล อีก 15 รายอยู่ในไอซียู 8 รายวิกฤตต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจ

ญาติผู้เสียชีวิตที่แห่กันมารอที่โรงพยาบาลต่างพากันร้องไห้ บางคนบอกว่า “ไม่สามารถจำหน้าใครได้เลย ทุกคนไหม้จนจำไม่ได้”

นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 10 นายที่เข้าช่วยกู้ภัยในช่วงแรกได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องเข้ารับการรักษาที่ AIIMS กรุงนิวเดลี

Locals and bystanders watch a hotel fire as firefighters work to douse the flames in New Delhi, India, Wednesday, June 3, 2026. (AP Photo/Manish Swarup)

ผู้นำระดับสูงแสดงความเสียใจ ชี้เจ้าของอาคารต้องรับผิด

นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ประกาศเยียวยาเร่งด่วนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 2 แสนรูปี และผู้บาดเจ็บรายละ 50,000 รูปี ผ่านกองทุนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ขณะที่ประธานาธิบดี Droupadi Murmu และรัฐมนตรีหลายคนออกมาแสดงความเสียใจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเดลี Ashish Sood ระบุว่าเจ้าของอาคารจะถูกจับกุมในข้อหาประมาทเลินเล่อ พร้อมสั่งสอบสวนว่าอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตและผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่

ขณะนี้ทีมนิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว และการสืบสวนกำลังดำเนินต่อไป

Firefighters douse a fire in a hotel in New Delhi, India, Wednesday, June 3, 2026. (AP Photo/Manish Swarup)
Locals and bystanders run for cover as a hotel fire spreads following electrical sparks in New Delhi, India, Wednesday, June 3, 2026. (AP Photo/Manish Swarup)
Firefighters rescue a foreign national from a hotel fire in New Delhi, India, Wednesday, June 3, 2026. (AP Photo/Manish Swarup)
Firefighters try to douse a fire at a hotel in New Delhi, India, Wednesday, June 3, 2026. (AP Photo/Manish Swarup)
Firefighters try to douse a fire at a hotel in New Delhi, India, Wednesday, June 3, 2026. (AP Photo/Manish Swarup)
Firefighters and locals help in rescue effort of trapped people in a hotel fire in New Delhi, India, Wednesday, June 3, 2026. (AP Photo/Manish Swarup)

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Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 16:45 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 16:45 น.
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