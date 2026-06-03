ดับ 21 ศพ ไฟไหม้โรงแรมดัง กลางกรุงนิวเดลี คลอกชาวต่างชาติที่มารักษาโรค
สำนักข่าวอินเดีย รายงาน เหตุเพลิงไหม้ร้ายแรงปะทุขึ้นในช่วงเช้าของวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 ที่โรงแรม Flourish Stay B&B ย่านมัลวิยา นาการ์ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 21 ราย รวมถึงชาวต่างชาติหลายคน มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกกว่า 40 ราย
ตำรวจรับแจ้งเหตุเวลา 8.48 น. ระดมรถดับเพลิงถึง 8 คันเข้าควบคุมเพลิง ก่อนจะสามารถดับไฟได้ในเวลาต่อมา พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าอาคารสูง 5 ชั้นลุกโชนอย่างรวดเร็ว ผู้ที่ติดอยู่ภายในบางส่วนกระโดดหนีจากชั้นบน บางรายได้รับบาดเจ็บจากการกระโดด
ชาวบ้านในละแวกนั้นเล่าว่าได้ยินเสียงระเบิดดังหลายครั้งก่อนเกิดเพลิงไหม้ รีบช่วยกันทุบกระจกหน้าต่างเพื่อเปิดทางออกให้ผู้ที่ติดอยู่ข้างใน พร้อมนำผ้าห่มไปรองรับผู้ที่พยายามหนีออกมา
ผู้รอดชีวิตรายหนึ่งจากบังกลาเทศที่พาแม่มารักษาเข่าที่เดลี ระบุว่าตัวเองออกจากอาคารไปก่อนไฟไหม้เพียง 10 นาที พร้อมชี้ว่าอาคารหลังนี้ระบายอากาศได้ไม่ดี ไม่มีหน้าต่างแม้แต่ในห้องน้ำ
ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นคนไข้ที่มารักษาโรค
จุดที่น่าสะเทือนใจ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติจากเอเชียกลาง แอฟริกา บังกลาเทศ และประเทศกลุ่ม SAARC ที่เดินทางมาอินเดียเพื่อรักษาโรค เนื่องจากโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านเฮาซ์ รานี ซึ่งอยู่ใกล้กับโรงพยาบาล Max Super Speciality Hospital โรงพยาบาลชั้นนำแห่งหนึ่งของเดลี
โรงพยาบาล Max รายงานว่ารับผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น 39 ราย ในจำนวนนี้ 18 รายเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล อีก 15 รายอยู่ในไอซียู 8 รายวิกฤตต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจ
ญาติผู้เสียชีวิตที่แห่กันมารอที่โรงพยาบาลต่างพากันร้องไห้ บางคนบอกว่า “ไม่สามารถจำหน้าใครได้เลย ทุกคนไหม้จนจำไม่ได้”
นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ 10 นายที่เข้าช่วยกู้ภัยในช่วงแรกได้รับบาดเจ็บสาหัสจนต้องเข้ารับการรักษาที่ AIIMS กรุงนิวเดลี
ผู้นำระดับสูงแสดงความเสียใจ ชี้เจ้าของอาคารต้องรับผิด
นายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ประกาศเยียวยาเร่งด่วนแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 2 แสนรูปี และผู้บาดเจ็บรายละ 50,000 รูปี ผ่านกองทุนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ขณะที่ประธานาธิบดี Droupadi Murmu และรัฐมนตรีหลายคนออกมาแสดงความเสียใจ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเดลี Ashish Sood ระบุว่าเจ้าของอาคารจะถูกจับกุมในข้อหาประมาทเลินเล่อ พร้อมสั่งสอบสวนว่าอาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตและผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
ขณะนี้ทีมนิติวิทยาศาสตร์เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว และการสืบสวนกำลังดำเนินต่อไป
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