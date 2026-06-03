สาเหตุ เติ้ล ตะวัน ป่วยไขมันพอกตับระยะสุดท้าย พิษดื่มหนัก-กินแป้ง น้ำหนักพุ่ง

เติ้ล ตะวัน ป่วยไขมันพอกตับระยะสุดท้าย เหตุกินแป้ง-ดื่มเหล้าหนัก ไตรกลีเซอไรด์พุ่ง 500 ใช้เวลา 8 เดือนลดน้ำหนัก 16 กิโลกรัม
อดีตพระเอกคนดังและผู้กำกับมากฝีมือ เติ้ล ตะวัน จารุจินดา ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตผ่านช่องข่าวสด ล่าสุดเขาปรากฏตัวด้วยลุคที่ดูสดใสและเด็กลงจนหลายคนทักว่าเหมือนกลับไปยุคที่เล่นภาพยนตร์เรื่อง “น้ำพุ” เจ้าตัวเผยว่าใช้เวลา 8 เดือนในการลดน้ำหนักจาก 83 กิโลกรัมลดลงมาเหลือ 67 กิโลกรัม จุดเริ่มต้นมาจากการที่ภรรยาอยากให้ดูดีและแนะนำให้ไปดูดไขมันหน้าท้อง แต่เมื่อไปตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดกลับพบความจริงที่น่าตกใจ
แพทย์ระบุว่าเขามีภาวะคอเลสเตอรอลสูงมาก โดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์ที่พุ่งไปถึง 400-500 (จากปกติประมาณ 120) และที่ร้ายแรงที่สุดคือการอัลตราซาวด์พบว่าไขมันพอกตับระยะสุดท้าย หมอเตือนว่าหากไม่เปลี่ยนพฤติกรรมใน 6 เดือน ตับจะเริ่มแข็ง
สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ปล่อยตัว กินแป้งและดื่มเหล้าหนัก เจ้าตัวเล่าว่าเคยกินเหล้าสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง แต่ดื่มลากยาวตั้งแต่ 4 โมงเย็นไปจนถึง 7 โมงเช้า
เมื่อเจอคำสั่งหมอให้หยุดด่วน เขาจึงตัดสินใจหักดิบเลิกเหล้าทันทีตลอดชีวิต โดยช่วง 2 สัปดาห์แรกถือเป็นช่วงที่ยากลำบากที่สุด เพราะปกติมักจะดื่มกับเพื่อนสนิท แต่เมื่อเลิกได้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการหันมาโฟกัสเรื่องการกิน ทำให้ได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมา
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