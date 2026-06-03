ข่าวดาราบันเทิง

สาเหตุ เติ้ล ตะวัน ป่วยไขมันพอกตับระยะสุดท้าย พิษดื่มหนัก-กินแป้ง น้ำหนักพุ่ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 14:09 น.
70
เติ้ล ตะวัน จารุจินดา ป่วยไขมันพอกตับระยะสุดท้าย

เติ้ล ตะวัน ป่วยไขมันพอกตับระยะสุดท้าย เหตุกินแป้ง-ดื่มเหล้าหนัก ไตรกลีเซอไรด์พุ่ง 500 ใช้เวลา 8 เดือนลดน้ำหนัก 16 กิโลกรัม

อดีตพระเอกคนดังและผู้กำกับมากฝีมือ เติ้ล ตะวัน จารุจินดา ออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวชีวิตผ่านช่องข่าวสด ล่าสุดเขาปรากฏตัวด้วยลุคที่ดูสดใสและเด็กลงจนหลายคนทักว่าเหมือนกลับไปยุคที่เล่นภาพยนตร์เรื่อง “น้ำพุ” เจ้าตัวเผยว่าใช้เวลา 8 เดือนในการลดน้ำหนักจาก 83 กิโลกรัมลดลงมาเหลือ 67 กิโลกรัม จุดเริ่มต้นมาจากการที่ภรรยาอยากให้ดูดีและแนะนำให้ไปดูดไขมันหน้าท้อง แต่เมื่อไปตรวจร่างกายก่อนผ่าตัดกลับพบความจริงที่น่าตกใจ

แพทย์ระบุว่าเขามีภาวะคอเลสเตอรอลสูงมาก โดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์ที่พุ่งไปถึง 400-500 (จากปกติประมาณ 120) และที่ร้ายแรงที่สุดคือการอัลตราซาวด์พบว่าไขมันพอกตับระยะสุดท้าย หมอเตือนว่าหากไม่เปลี่ยนพฤติกรรมใน 6 เดือน ตับจะเริ่มแข็ง

สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ปล่อยตัว กินแป้งและดื่มเหล้าหนัก เจ้าตัวเล่าว่าเคยกินเหล้าสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง แต่ดื่มลากยาวตั้งแต่ 4 โมงเย็นไปจนถึง 7 โมงเช้า

เมื่อเจอคำสั่งหมอให้หยุดด่วน เขาจึงตัดสินใจหักดิบเลิกเหล้าทันทีตลอดชีวิต โดยช่วง 2 สัปดาห์แรกถือเป็นช่วงที่ยากลำบากที่สุด เพราะปกติมักจะดื่มกับเพื่อนสนิท แต่เมื่อเลิกได้น้ำหนักลดลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการหันมาโฟกัสเรื่องการกิน ทำให้ได้สุขภาพที่ดีกลับคืนมา

เติ้ล ตะวัน จารุจินดา
ภาพจาก : tletawan

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เฮลิคอปเตอร์ตกกลางทุ่งอังกฤษ ยังไม่ทราบชะตากรรมนักบิน

9 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

แม่น้องเมย ย้อนเรื่องขำไม่ออก ตำรวจรับแจ้งความ แดกดันใส่ อ้างป่วยโรคฉี่หนู

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สธ. เผยโควิดสายพันธุ์ NB.1.8.1 ไม่พบสัญญาณว่าอาการรุนแรง-เสี่ยงเสียชีวิต

43 นาที ที่แล้ว
เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด ไทย พบ เซอร์เบีย ก่อนประเดิม VNL 2026 ไทยมีลุ้นหรือไม่ ข่าวกีฬา

เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด ไทย พบ เซอร์เบีย ก่อนประเดิม VNL 2026 ไทยมีลุ้นหรือไม่

48 นาที ที่แล้ว
ผลวอลเลย์บอลหญิงไทย เซอร์เบีย VNL 2026 วอลเลย์บอล

ผลวอลเลย์บอลหญิงไทย เซอร์เบีย VNL 2026

55 นาที ที่แล้ว
สนามบินภูเก็ต เตรียมเปิดระบบ ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ สางปัญหาคิวยาว ข่าว

สนามบินภูเก็ต เตรียมเปิดระบบ ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ สางปัญหาคิวยาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนงานก่อสร้างสารภาพ เกิดอารมณ์ชั่ววูบหลังเห็นเหยื่อ บุกโรงแรมหวังข่มขืน ตำรวจตั้ง 3 ข้อหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เติ้ล ตะวัน จารุจินดา ป่วยไขมันพอกตับระยะสุดท้าย ข่าวดารา

สาเหตุ เติ้ล ตะวัน ป่วยไขมันพอกตับระยะสุดท้าย พิษดื่มหนัก-กินแป้ง น้ำหนักพุ่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด ไรเดอร์ถูกฟ้าผ่า ทีมแพทย์เตรียมทำเอกซเรย์และสแกนสมอง ข่าว

อาการล่าสุด ไรเดอร์ถูกฟ้าผ่า ทีมแพทย์เตรียมทำเอกซเรย์และสแกนสมอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bolt ประเทศไทย สั่งแบนคนขับถาวรทันที ปมทำร้ายผู้โดยสารญี่ปุ่น ใจกลางกรุงเทพฯ ข่าว

Bolt ประเทศไทย สั่งแบนคนขับถาวรทันที ปมทำร้ายผู้โดยสารญี่ปุ่น ใจกลางกรุงเทพฯ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขสาเหตุ &quot;อิลสลิก&quot; เบลอหน้า &quot;พั้นรักแมว&quot; ใน MV ดังเกือบ 120 ล้านวิว บันเทิง

ไขสาเหตุ “อิลสลิก” เบลอหน้า “พั้นรักแมว” ใน MV ดังเกือบ 120 ล้านวิว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ดีเดย์ 4 มิ.ย.นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม กดยืนยันสิทธิ รายใหม่ให้รอก่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไง? คุณเกศ คู่กรณี ทองใหม่ โพสต์โต้กลับ คุณโจ สามี ลั่น &quot;สุภาพบุรุษไม่ทำ&quot; ข่าว

ยังไง? คุณเกศ คู่กรณี ทองใหม่ โพสต์โต้กลับ คุณโจ สามี ลั่น “สุภาพบุรุษไม่ทำ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อิมครานิบ 100&quot; ยามะเร็งมุ่งเป้า ฝีมือคนไทย 6.9 แสนเม็ด ล็อตแรกถึงคลังแล้ว ข่าว

“อิมครานิบ 100” ยามะเร็งมุ่งเป้า ฝีมือคนไทย 6.9 แสนเม็ด ล็อตแรกถึงคลังแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Pokémon RUN งานวิ่งฉลองครบรอบโปเกมอนครบ 30 ปี จัดที่ไทย 9-10 ม.ค.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนาน พีโบ ไบรสัน นักร้องเพลง Beauty and the Beast ดิสนีย์ เสียชีวิตแล้ว บันเทิง

ปิดตำนาน พีโบ ไบรสัน นักร้องเพลงดิสนีย์ Beauty and the Beast เสียชีวิตแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจนิวยอร์กเข้าสอบ กลุ่มชายปริศนาโผล่ออกมาจากฝาท่อ ขึ้นมาจากใต้ดิน (คลิป)

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบศพที่ 11 นักวิทยาศาสตร์เมกัน หายตัวลึกลับ โยงโปรเจคลับ FBI เร่งสอบ ข่าวต่างประเทศ

พบศพที่ 11 นักวิทยาศาสตร์เมกัน หายตัวลึกลับ โยงโปรเจคลับ FBI เร่งสอบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย เซอร์เบีย วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย-เซอร์เบีย VNL 2026 วันนี้ 3 มิ.ย.69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัสสั่งเดลิเวอรี เศรษฐกิจ

ทำไม ไทยช่วยไทย พลัส ยังสั่งเดลิเวอรีไม่ได้? เช็กวิธีใช้สิทธิที่นี่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ ไทยพบเซอร์เบีย 14.00 น. ข่าวกีฬา

วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ ไทยพบเซอร์เบีย 14.00 น.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวอาร์มี่ไต้หวัน แห่ไหว้เทพเจ้า พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้ตั๋วคอนเสิร์ตวง BTS ข่าวต่างประเทศ

ชาวอาร์มี่ไต้หวัน แห่ไหว้เทพเจ้า พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้ตั๋วคอนเสิร์ตวง BTS

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” เปิดตัวป้ายหาเสียงบนประตู MRT-ลิฟต์สยามสแควร์วัน เน้นไม่รกรุงรัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิ้วกี้ ไปรยา ขอหลักฐาน แดนนี่ หลังอดีตสามีให้สัมภาษณ์เป็นฝ่ายซัพพอร์ตลูก ลั่น เงินวันเกิดลูกยังไม่ให้! บันเทิง

มิ้วกี้ ไปรยา ขอหลักฐาน แดนนี่ หลังให้สัมภาษณ์ซัพพอร์ตลูก ลั่น ลูกขอเงินวันเกิดยังไม่ให้!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มเกือบติดคอตาย อมยาบ้า 35 เม็ด หวังตบตาตำรวจ สุดท้ายถูกรวบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 14:05 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 14:09 น.
70
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด่วน! เฮลิคอปเตอร์ตกกลางทุ่งอังกฤษ ยังไม่ทราบชะตากรรมนักบิน

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569

แม่น้องเมย ย้อนเรื่องขำไม่ออก ตำรวจรับแจ้งความ แดกดันใส่ อ้างป่วยโรคฉี่หนู

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569

สธ. เผยโควิดสายพันธุ์ NB.1.8.1 ไม่พบสัญญาณว่าอาการรุนแรง-เสี่ยงเสียชีวิต

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569
เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด ไทย พบ เซอร์เบีย ก่อนประเดิม VNL 2026 ไทยมีลุ้นหรือไม่

เปิดสถิติ 5 นัดหลังสุด ไทย พบ เซอร์เบีย ก่อนประเดิม VNL 2026 ไทยมีลุ้นหรือไม่

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569
Back to top button