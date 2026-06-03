เบลล่า ตอบสถานะ วิล ชวิณ ยังปกติดี แจงสาเหตุปิดไอจี ถูกจับตารักสะดุด

เบลล่า ราณี ตอบชัดสาเหตุ วิล ชวิณ ปิดอินสตาแกรม หลังคนจับตาความสัมพันธ์ ถูกทักข้อความเยอะ-ขอพักโซเชียล ยืนยันความสัมพันธ์ยังปกติดี
ทำเอาแฟนคลับสงสัยกันหนักมาก หลังอินสตาแกรมของ วิล ชวิณ เจียรวนนท์ นักธุรกิจหนุ่มหวานใจของนางเอกสาว เบลล่า ราณี หายไปจากระบบ หลายคนอดคิดไม่ได้ว่าเกิดปัญหาอะไรกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่หรือไม่
ไม่ปล่อยให้สงสัยกันนาน ล่าสุด สาวเบลล่า ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เล่าถึงภาพทริปเที่ยวป่าที่เพิ่งโพสต์ลงสื่อออนไลน์ว่าเป็นภาพจากทริปไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนรวม 7 คน ทริปนี้ฝ่ายชายก็ร่วมเดินทางไปด้วย เธออธิบายเพิ่มเติมว่าไม่ค่อยได้ถ่ายรูปติดใครเพราะต้องการรักษาความเป็นส่วนตัวให้เพื่อนร่วมทริป
สำหรับสาเหตุที่อินสตาแกรมของฝ่ายชายปิดตัวลง นางเอกสาวชี้แจงว่าอีกฝ่ายไม่ได้เป็นคนในวงการบันเทิง พอมีคนเข้ามาให้ความสนใจมากก็เกิดอาการตกใจ มีคนส่งข้อความและเข้าไปตั้งคำถามจำนวนมาก ทำให้รู้สึกกดดันจึงอยากหลบหลีกจากการเป็นจุดสนใจและถือโอกาสทำโซเชียลดีท็อกซ์ไปในตัว
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ ตอนนี้ยังปกติดีทุกอย่าง เบลล่าเผยแนวคิดเพิ่มเติมว่า กำลังทดลองใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่ต้องนำทุกเรื่องราวไปผูกติดกับสื่อหรือโซเชียลมีเดีย แค่ใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาก็มีความสุขดีแล้ว
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