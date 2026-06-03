ข่าวการเมือง

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม.-ส.ก. 2569 ก่อนดีเดย์ 28 มิ.ย.นี้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 16:37 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 16:39 น.
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ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.

วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ออนไลน์ 28 มิถุนายนนี้ แนะขั้นตอนแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิก่อน-หลังวันเลือกตั้ง 7 วัน

ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ได้แล้ววันนี้ ผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครองที่ลิงก์ https://boraservices.bora.dopa.go.th/election/ หากพบข้อมูลคลาดเคลื่อน สามารถแจ้งเพิ่มหรือถอนชื่อได้ที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตที่มีสิทธิเลือกตั้ง ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2569

การเือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น.

ขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมการปกครอง

2. เลือกเมนู “ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง การเลือกตั้งท้องถิ่น”

3. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

4. ระบบจะแสดงรายละเอียดทั้งหมด ประกอบด้วย วันที่เลือกตั้ง (วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569) ชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน สิทธิการเลือกตั้ง (มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม.) เขตและหน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง รวมถึงลำดับที่ในบัญชีรายชื่อ

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.
ภาพจาก Facebook : กรุงเทพมหานคร
วิธีตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.
ภาพจาก Facebook : กรุงเทพมหานคร

วิธีแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกลงคะแนนเสียงในวันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2569 ต้องแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ โดยต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งของการเลือกตั้งแต่ละประเภท และต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด คือ 7 วันก่อนการเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง

1. เข้าสู่เว็บไซต์กรมการปกครอง

2. เลือกเมนู “แจ้งเหตุไม่อาจไปเลือกตั้ง การเลือกตั้งท้องถิ่นทางอิเร็กทรอนิกส์”

3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ได้แก่ เลขประจำตัวประชาชน เลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ) และวันเดือนปีเกิดตามที่ปรากฏในบัตรประชาชน

4. กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูล”

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่สายด่วน กกต. หมายเลข 1444 หรือติดตามข่าวสารการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก. ได้ที่เว็บไซต์ www.เลือกตั้งกรุงเทพ69.com

ช่องทางแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิล่วงหน้า
ภาพจาก Facebook : กรุงเทพมหานคร
ช่องทางแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิล่วงหน้า-2
ภาพจาก Facebook : กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลจาก : กรุงเทพมหานคร

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 16:37 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 16:39 น.
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sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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