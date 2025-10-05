การเงินเศรษฐกิจ

แอปเป๋าตัง เปลี่ยนเบอร์มือถือ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 2568 ได้ไหม

เผยแพร่: 06 ต.ค. 2568 06:00 น.| อัปเดต: 06 ต.ค. 2568 18:28 น.
53

แอปพลิเคชั่น เป๋าตังเปลี่ยนเบอร์ใหม่-เปลี่ยนมือถือ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 2568 ได้ไหม

สำหรับผู้ที่ตั้งตารอโครงการ “คนละครึ่ง 2568” ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในการลงทะเบียนหรือกดยืนยันรับสิทธิ์เช่นเคย หลายคนอาจเกิดความกังวลหากเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ หรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนไว้ วันนี้ไทยเกอร์มีข่าวดีคือ คุณสามารถดำเนินการทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปธนาคารให้ยุ่งยาก

เปลี่ยนมือถือหรือเบอร์ใหม่ ได้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส ไหม?

ไม่ต้องเป็นห่วง! แม้จะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หรือเปลี่ยนเบอร์ใหม่ คุณก็ยังคงสามารถลงทะเบียน หรือกดยืนยันรับสิทธิ์ “คนละครึ่ง 2568” ผ่านแอปฯ เป๋าตังบนมือถือเครื่องใหม่ หรือด้วยเบอร์โทรศัพท์ใหม่ได้เลย ซึ่งทุกขั้นตอนสามารถทำได้เองง่ายๆ

วิธีลงแอปฯ เป๋าตังในมือถือเครื่องใหม่ (กรณีใช้เบอร์เดิม)

หากคุณเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ แต่ยังใช้เบอร์เดิมที่เคยลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตังไว้ สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง เข้าไปที่ App Store (สำหรับ iOS) หรือ Google Play Store (สำหรับ Android) ค้นหา “เป๋าตัง” และกดติดตั้ง
  2. ปิดแอปฯ เป๋าตัง จากนั้น ปิด Wi-Fi และเปลี่ยนไปใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือเท่านั้น (สำคัญมาก หากไม่ใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ จะไม่สามารถลงทะเบียนได้) อ่านและกดยินยอม “การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”
  3. สแกนบัตรประชาชนของคุณ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ จากนั้นกรอกรหัส PIN 6 หลักที่ได้รับจาก SMS และกรอกข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประชาชน
  4. ยืนยันตัวตนได้ 2 วิธี คือผ่านแอปฯ Krungthai NEXT (สำหรับผู้ที่มีและผูกบัญชีไว้แล้ว) หรือยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า เมื่อยืนยันเสร็จสิ้น ให้ตั้งรหัส PIN 6 หลักสำหรับเข้าใช้งานครั้งต่อไป

วิธีลงแอปฯ เป๋าตังในมือถือเครื่องใหม่

วิธีเปลี่ยนเบอร์ใหม่ในแอปฯ เป๋าตัง (กรณีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์)

สำหรับผู้ที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ ไม่ได้ใช้เบอร์เดิมที่เคยลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตังไว้ สามารถแก้ไขข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ได้เองภายในแอปฯ ดังนี้

  1. เข้าแอปฯ เป๋าตัง
  2. เลือกโปรไฟล์ (ไอคอนมุมขวาล่างสุด)
  3. กดปุ่มปากกา (มุมขวาบน ที่อยู่ด้านหลังชื่อของคุณ)
  4. กดปุ่มปากกา ตรงส่วน “ข้อมูลการติดต่อ”
  5. เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ให้เป็นเบอร์ใหม่ แล้วกด “บันทึก”
  6. รอรับรหัส OTP จาก SMS แล้วนำมากรอกเพื่อยืนยันการเปลี่ยนเบอร์
  7. กดยินยอม การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และกดยืนยัน
  8. สแกนใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง
  9. หลังจากสแกนใบหน้าเรียบร้อย ให้ใส่ รหัส PIN ที่เคยตั้งไว้เพื่อยืนยัน
  10. กดตกลง

เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับแอปฯ เป๋าตังได้สำเร็จ และพร้อมสำหรับการกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนคนละครึ่ง 2568 ที่คาดว่าจะเริ่มในวันที่ 20-26 ตุลาคม 2568

ลงทะเบียนยืนยันตัวตนแอปเป๋าตัง

แต่หากพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเองได้ หรือการสแกนใบหน้าไม่ผ่าน จำเป็นจะต้องไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตังให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมโครงการต่อไป

ไทม์ไลน์ ลงทะเบียนคนะครึ่งพลัส ตุลาคม 2568 เมื่อไหร่

15 ตุลาคม

เปิดลงทะเบียน ร้านค้าคนละครึ่งพลัส วันที่ 15 ตุลาคม 2568 นำระบบเดิมมาใช้ ส่วนร้านที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบก็เปิดให้เข้าด้วย ประกอบด้วย

1. ร้านอาหาร-เครื่องดื่มทั่วไป

2. ผู้ประกอบการบริการ นวดสปา ทำผม ทำเล็บ

3. บริการขนส่งสาธารณะ อาทิ แท็กซี่ รถรับจ้าง ที่มีใบขับขี่รถสาธารณะ ผู้ประกอบการบริการขนส่งมวลชนสาธารณะ

วิธีดาวน์โหลดแอปถุงเงิน รับเงินคนละครึ่งพลัส

  • ผู้ใช้ไอโฟน ดาวน์โหลดถุงเงินผ่าน App Store ส่วนผู้ใช้แอนดรอยด์ ไปที่ Google Play
  • เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว เปิดแอปถุงเงิน
  • เลือกสมัครเป็นร้านค้าถุงเงิน
  • กรอกข้อมูล แล้วกดดำเนินการต่อ
  • เมื่อได้รับรหัส OTP ทาง SMS ให้กรอก ก็จะเป็นการยืนยันลงทะเบียน
  • กรอกข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า
  • ยืนยันการสมัคร เป็นอันเรียบร้อย

20-26 ตุลาคม 2568

ประชาชนทั่วไปเปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ใครเคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 มาแล้ว สามารถมายืนยันสิทธิเพราะมีข้อมูลอยู่แล้ว ส่วนใครยังไม่มีให้ลงทะเบียนใหม่

29 ตุลาคม-31 ธันวาคม 256

เริ่มใช้จ่าย “คนละครึ่งพลัส” หากใช้ไม่ถึง 200 บาทต่อวัน สามารถสะสมวันถัดไปได้

