แอปเป๋าตัง เปลี่ยนเบอร์มือถือ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 2568 ได้ไหม

แอปพลิเคชั่น เป๋าตังเปลี่ยนเบอร์ใหม่-เปลี่ยนมือถือ ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 2568 ได้ไหม
สำหรับผู้ที่ตั้งตารอโครงการ “คนละครึ่ง 2568” ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในการลงทะเบียนหรือกดยืนยันรับสิทธิ์เช่นเคย หลายคนอาจเกิดความกังวลหากเพิ่งเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือเครื่องใหม่ หรือเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนไว้ วันนี้ไทยเกอร์มีข่าวดีคือ คุณสามารถดำเนินการทุกอย่างได้ด้วยตัวเอง ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปธนาคารให้ยุ่งยาก
เปลี่ยนมือถือหรือเบอร์ใหม่ ได้สิทธิ์คนละครึ่งพลัส ไหม?
ไม่ต้องเป็นห่วง! แม้จะเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่หรือเปลี่ยนเบอร์ใหม่ คุณก็ยังคงสามารถลงทะเบียน หรือกดยืนยันรับสิทธิ์ “คนละครึ่ง 2568” ผ่านแอปฯ เป๋าตังบนมือถือเครื่องใหม่ หรือด้วยเบอร์โทรศัพท์ใหม่ได้เลย ซึ่งทุกขั้นตอนสามารถทำได้เองง่ายๆ
วิธีลงแอปฯ เป๋าตังในมือถือเครื่องใหม่ (กรณีใช้เบอร์เดิม)
หากคุณเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือ แต่ยังใช้เบอร์เดิมที่เคยลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตังไว้ สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
- ดาวน์โหลดแอปฯ เป๋าตัง เข้าไปที่ App Store (สำหรับ iOS) หรือ Google Play Store (สำหรับ Android) ค้นหา “เป๋าตัง” และกดติดตั้ง
- ปิดแอปฯ เป๋าตัง จากนั้น ปิด Wi-Fi และเปลี่ยนไปใช้อินเทอร์เน็ตจากมือถือเท่านั้น (สำคัญมาก หากไม่ใช้อินเทอร์เน็ตมือถือ จะไม่สามารถลงทะเบียนได้) อ่านและกดยินยอม “การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล”
- สแกนบัตรประชาชนของคุณ กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือเดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ จากนั้นกรอกรหัส PIN 6 หลักที่ได้รับจาก SMS และกรอกข้อมูลส่วนตัวตามบัตรประชาชน
- ยืนยันตัวตนได้ 2 วิธี คือผ่านแอปฯ Krungthai NEXT (สำหรับผู้ที่มีและผูกบัญชีไว้แล้ว) หรือยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้า เมื่อยืนยันเสร็จสิ้น ให้ตั้งรหัส PIN 6 หลักสำหรับเข้าใช้งานครั้งต่อไป
วิธีเปลี่ยนเบอร์ใหม่ในแอปฯ เป๋าตัง (กรณีเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์)
สำหรับผู้ที่เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ ไม่ได้ใช้เบอร์เดิมที่เคยลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตังไว้ สามารถแก้ไขข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ได้เองภายในแอปฯ ดังนี้
- เข้าแอปฯ เป๋าตัง
- เลือกโปรไฟล์ (ไอคอนมุมขวาล่างสุด)
- กดปุ่มปากกา (มุมขวาบน ที่อยู่ด้านหลังชื่อของคุณ)
- กดปุ่มปากกา ตรงส่วน “ข้อมูลการติดต่อ”
- เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ให้เป็นเบอร์ใหม่ แล้วกด “บันทึก”
- รอรับรหัส OTP จาก SMS แล้วนำมากรอกเพื่อยืนยันการเปลี่ยนเบอร์
- กดยินยอม การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และกดยืนยัน
- สแกนใบหน้า เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง
- หลังจากสแกนใบหน้าเรียบร้อย ให้ใส่ รหัส PIN ที่เคยตั้งไว้เพื่อยืนยัน
- กดตกลง
เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับแอปฯ เป๋าตังได้สำเร็จ และพร้อมสำหรับการกดยืนยันรับสิทธิ์หรือลงทะเบียนคนละครึ่ง 2568 ที่คาดว่าจะเริ่มในวันที่ 20-26 ตุลาคม 2568
แต่หากพบปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลเองได้ หรือการสแกนใบหน้าไม่ผ่าน จำเป็นจะต้องไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตังให้เรียบร้อยก่อนเข้าร่วมโครงการต่อไป
ไทม์ไลน์ ลงทะเบียนคนะครึ่งพลัส ตุลาคม 2568 เมื่อไหร่
15 ตุลาคม
เปิดลงทะเบียน ร้านค้าคนละครึ่งพลัส วันที่ 15 ตุลาคม 2568 นำระบบเดิมมาใช้ ส่วนร้านที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบก็เปิดให้เข้าด้วย ประกอบด้วย
1. ร้านอาหาร-เครื่องดื่มทั่วไป
2. ผู้ประกอบการบริการ นวดสปา ทำผม ทำเล็บ
3. บริการขนส่งสาธารณะ อาทิ แท็กซี่ รถรับจ้าง ที่มีใบขับขี่รถสาธารณะ ผู้ประกอบการบริการขนส่งมวลชนสาธารณะ
วิธีดาวน์โหลดแอปถุงเงิน รับเงินคนละครึ่งพลัส
- ผู้ใช้ไอโฟน ดาวน์โหลดถุงเงินผ่าน App Store ส่วนผู้ใช้แอนดรอยด์ ไปที่ Google Play
- เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้ว เปิดแอปถุงเงิน
- เลือกสมัครเป็นร้านค้าถุงเงิน
- กรอกข้อมูล แล้วกดดำเนินการต่อ
- เมื่อได้รับรหัส OTP ทาง SMS ให้กรอก ก็จะเป็นการยืนยันลงทะเบียน
- กรอกข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า
- ยืนยันการสมัคร เป็นอันเรียบร้อย
20-26 ตุลาคม 2568
ประชาชนทั่วไปเปิดให้ลงทะเบียนร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสผ่านแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ใครเคยลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 5 มาแล้ว สามารถมายืนยันสิทธิเพราะมีข้อมูลอยู่แล้ว ส่วนใครยังไม่มีให้ลงทะเบียนใหม่
29 ตุลาคม-31 ธันวาคม 256
เริ่มใช้จ่าย “คนละครึ่งพลัส” หากใช้ไม่ถึง 200 บาทต่อวัน สามารถสะสมวันถัดไปได้
