การเงินเศรษฐกิจ

เคาะแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง ถูกตัดสิทธิลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ไหม

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 08:43 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 08:43 น.
352
เคาะแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง ถูกตัดสิทธิลงทะเบียน "คนละครึ่งพลัส" ไหม

ไขข้อข้องใจ 3 กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-รับเงินอุดหนุนบุตร) มีสิทธิลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” หรือไม่? พร้อมไทม์ไลน์และวงเงินที่ได้รับ

ภายหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ “คนละครึ่งพลัส” กระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน ได้เกิดคำถามในกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว ทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ ว่าพวกเขาจะยังมีสิทธิลงทะเบียนรับเงินสูงสุด 2,400 บาทในโครงการนี้อีกหรือไม่

จากการตรวจสอบเงื่อนไขโครงการอย่างละเอียด สามารถไขข้อข้องใจให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้ดังนี้

กฎเหล็กข้อเดียว ต้องไม่เป็นผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

เงื่อนไขสำคัญที่สุดที่จะคัดผู้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส มีเพียงข้อเดียวคือ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (หรือบัตรคนจน) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เนื่องจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านบัตรโดยตรงอยู่แล้ว ได้เงินเพิ่ม 1,700 บาท

ดังนั้น สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ประชาชนได้รับจากรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ หรือเงินอุดหนุนบุตร ไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เสียสิทธิ ในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสแต่อย่างใด แต่ต้อง ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน ด้วยนะ

ทบทวนคุณสมบัติหลักที่ต้องมี

  • มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน
  • มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
  • ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งเฟสก่อนๆ

ไทม์ไลน์การลงทะเบียน

ช่วงเวลาลงทะเบียน: 20-26 ตุลาคม 2568 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (จำกัด 20 ล้านสิทธิ)

เริ่มใช้จ่ายได้: 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 (ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.)

เงื่อนไขสำคัญ: ต้องเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ก่อนเวลา 23.00 น. หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด สิทธิจะถูกยกเลิก

วงเงินที่ได้รับ ช่องทางการใช้จ่าย

ผู้มีสิทธิจะได้รับวงเงินตลอดโครงการแบ่งตามสถานะการยื่นภาษี

  • 2,400 บาท สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษี
  • 2,000 บาท สำหรับผู้ที่อยู่นอกระบบภาษี
  • ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 200 บาท/วัน

ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยการชำระเงินผ่าน G-Wallet ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงร้านค้าอาหารและเครื่องดื่มที่เชื่อมระบบกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี (เริ่มสั่งได้ตั้งแต่ 7 พ.ย. 68) หากใช้ไม่หมด ทบไปวันถัดไปได้

คุณสมบัติ ผู้เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
กัมพูชาส่งหนังสือถึงไทย ยันอยู่ที่บ้านหนองจานมาก่อน จี้ไทยรอผลเจรจา JBC ข่าว

กัมพูชา อ้าง คนเขมรอยู่บ้านหนองจานก่อน วอนไทยรอผลเจรจา เป็นเพื่อนบ้านที่ดี

16 วินาที ที่แล้ว
พลิกวิกฤตดราม่าครอบครัวเป็นโอกาสทอง! เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ไลฟ์มาราธอนข้ามคืน แฟนคลับแห่สนับสนุนยอดสั่งซื้อทะลุ 24.2 ล้านบาท บันเทิง

เจนนี่ รัชนก ไลฟ์ 18 ชั่วโมง กวาดเงิน 24 ล้าน! ประกาศพักแป๊บเดียว บ่ายนี้ลุยต่อ

4 นาที ที่แล้ว
อื้อหือ เจนิส เจณิสตา ซ้อนวินมอเตอร์ไซค์ ชุดผ้าบางเบา ราคากระเป๋าฉีก บันเทิง

อื้อหือ เจนิส เจณิสตา นั่งวิน ชุดผ้าบางเบา ราคากระเป๋าฉีก

7 นาที ที่แล้ว
ทนายแก้ว รับมอบหมายจาก นุ่น-ต๊อด สั่งฟ้อง อ.อุ๋ม หมอดูคนดัง เรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน บันเทิง

ทนายแก้ว ฟ้องแล้ว หมอดูคนดัง พาดพิง นุ่น-ต๊อด เรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ญี่ปุ่น พบ ปารากวัย ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 10 ต.ค. 68

32 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/10/68 เลขชุด 2 ตัว 3 ตัวมาครบ น่าจับตาทุกเลข Line News

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16/10/68 เลขชุด 2-3 ตัวมาครบ น่าจับตาทุกเลข

53 นาที ที่แล้ว
เคาะแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง ถูกตัดสิทธิลงทะเบียน &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ไหม เศรษฐกิจ

เคาะแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง ถูกตัดสิทธิลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ไหม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปขั้นตอนและเอกสารสำหรับร้านค้าและผู้ให้บริการที่ต้องการเข้าร่วม โครงการคนละครึ่งพลัส เช็กเลยกิจการของคุณต้องติดต่อหน่วยงานไหน เศรษฐกิจ

ร้านค้าใหม่ สมัคร “คนละครึ่งพลัส” ทำอย่างไร? เปิดทุกขั้นตอนที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ฤดูหนาวปี 2568 จะเริ่มช้ากว่าปกติ 2 สัปดาห์ และยาวไปถึงปลายเดือน ก.พ. 69 เตือนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนัก เสี่ยงน้ำท่วม ข่าว

เริ่มแล้ว “ฤดูหนาว” ปีนี้มาปลาย ต.ค. อุณหภูมิต่ำสุด 21 องศา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันศุกร์ ก่อนลุ้นโชค 10/10/68 คืนนี้ ส่องเลขท้าย 2 ตัวย้อนหลัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดม้าสีหมอกงวด 16/10/68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 16 ต.ค. 68 อาชาคาบโพยแจกโชค ส่องเลขเด่นครบชุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดือนนี้รัฐโอนพร้อมกัน 3 สิทธิ เงินเยียวยา กลุ่มเปราะบาง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด, เบี้ยผู้สูงอายุแบบขั้นบันได, เบี้ยผู้พิการ กำหนดจ่าย ศุกร์ 10 ต.ค. 68 เศรษฐกิจ

เงินเยียวยา 3 กลุ่มเปราะบาง เดือนตุลาคม 68 โอนเข้าบัญชี 10 ต.ค. นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวจีนคลั่ง วิ่งแก้ผ้าบนบันไดเลื่อน กลางด่านมาเก๊า ชาวเน็ตคาด เสียพนันจนหมดตัว ข่าวต่างประเทศ

สาวจีนคลั่ง วิ่งแก้ผ้าบนบันไดเลื่อน กลางด่านมาเก๊า ชาวเน็ตคาด เสียพนันจนหมดตัว

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ช็อก “อาร์ตูโร่ กัตติ จูเนียร์” ลูกชายตำนานมวยดัง ดับปริศนาวัย 17 ซ้ำรอยพ่อ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขาประจำมาแล้ว เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 ตุลาคม 2568 จัดให้ไวเลขท้าย 2-3 ตัว เลขเด็ด

ขาประจำมาแล้ว เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญฯ งวด 16 ตุลาคม 2568 จัดให้ไวเลขท้าย 2-3 ตัว

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสหรัฐฯ สั่ง &quot;จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน&quot; ชดใช้ 966 ล้านเหรียญ เซ่นแป้งฝุ่นก่อมะเร็ง ข่าวต่างประเทศ

ศาลสหรัฐฯ สั่ง “จอนห์สันแอนด์จอนห์สัน” ชดใช้ 966 ล้านเหรียญ เซ่นแป้งฝุ่นก่อมะเร็ง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บล็อกเกอร์เกาหลีอ้าง 41 เหตุผล “ทำไมเมืองไทยกะเทยเยอะ” โยงมั่วไปสมัยยังรบกับพม่า

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดเลขเด็ด ยอดกฐิน วัดตานาด จ.อุทัยธานี นอท ลอตเตอรี่พลัส เป็นเจ้าภาพ เลขเด็ด

เปิดเลขเด็ด ยอดกฐิน วัดตานาด อุทัยธานี นอท ลอตเตอรี่พลัส เจ้าภาพ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอกาสทอง รับสมัครพนักงานนวด ทำงานมาเล รายได้ดี ที่พักฟรี กระทรวงแรงงานจัดหาให้ เศรษฐกิจ

โอกาสทอง รับสมัครพนักงานนวด ทำงานมาเล รายได้ดี ที่พักฟรี กระทรวงแรงงานจัดหาให้

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตจวกยับ จับเพื่อนเจ้าสาวมัดติดกับจักรยาน บังคับจูบกับชายแปลกหน้า เข้าข่ายคุกคามทางเพศ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

มอลตา พบ เนเธอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์ สุขภาพและการแพทย์

หมอเตือนภัย! นอนน้อย ทำสมองหด เทียบเท่าคนแก่ขึ้น 7 ปี เสี่ยงอัลไซเมอร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุดผลชันสูตรอวี๋เหมิงหลง ไม่ใช่การตกตึก ถูกทำร้าย-ล่วงละเมิดทางเพศก่อนตาย บันเทิง

หลุดผลชันสูตร อวี๋เหมิงหลง ถูกทรมานหนัก จมูกหัก-ฟันหน้าหลุด พบรอยล่วงละเมิด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ ข่าวต่างประเทศ

พ่อแม่ห้ามไม่ฟัง! เด็กชายวัย 15 ว่ายน้ำไม่เป็น กระโดดเล่นน้ำตามเพื่อน สุดท้ายจมดับ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เบลารุส พบ เดนมาร์ก ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 9 ต.ค. 68

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 10 ต.ค. 2568 08:43 น.| อัปเดต: 10 ต.ค. 2568 08:43 น.
352
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัครร้านค้า &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; เริ่ม 15 ต.ค. เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องใช้

วิธีสมัครร้านค้า “คนละครึ่งพลัส” เริ่ม 15 ต.ค. เช็กเงื่อนไข-เอกสารที่ต้องใช้

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
เช็กด่วน มือถือ iOS-Android รุ่นเก่า อดใช้ &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; แม้ลงทะเบียนผ่าน

เช็กด่วน มือถือ iOS-Android รุ่นเก่า อดใช้ “คนละครึ่งพลัส” แม้ลงทะเบียนผ่าน

เผยแพร่: 8 ตุลาคม 2568
คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท

คนไทย 2 กลุ่มนี้ ไม่มีสิทธิลงทะเบียน คนละครึ่งพลัส รับเงินฟรี 2400 บาท

เผยแพร่: 7 ตุลาคม 2568

‘คนละครึ่งเฟส 6’ ไม่มีแล้ว คลังให้เหตุผล ปชช. มีกำลังซื้อกลับมา

เผยแพร่: 20 ธันวาคม 2565
Back to top button