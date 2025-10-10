เคาะแล้ว 3 กลุ่มเปราะบาง ถูกตัดสิทธิลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ไหม

ไขข้อข้องใจ 3 กลุ่มเปราะบาง (ผู้สูงอายุ-ผู้พิการ-รับเงินอุดหนุนบุตร) มีสิทธิลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” หรือไม่? พร้อมไทม์ไลน์และวงเงินที่ได้รับ
ภายหลังคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ “คนละครึ่งพลัส” กระตุ้นเศรษฐกิจและช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชน ได้เกิดคำถามในกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว ทั้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ ว่าพวกเขาจะยังมีสิทธิลงทะเบียนรับเงินสูงสุด 2,400 บาทในโครงการนี้อีกหรือไม่
จากการตรวจสอบเงื่อนไขโครงการอย่างละเอียด สามารถไขข้อข้องใจให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้ดังนี้
กฎเหล็กข้อเดียว ต้องไม่เป็นผู้ถือ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
เงื่อนไขสำคัญที่สุดที่จะคัดผู้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัส มีเพียงข้อเดียวคือ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (หรือบัตรคนจน) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2568 เนื่องจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐผ่านบัตรโดยตรงอยู่แล้ว ได้เงินเพิ่ม 1,700 บาท
ดังนั้น สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ประชาชนได้รับจากรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยความพิการ หรือเงินอุดหนุนบุตร ไม่ได้เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เสียสิทธิ ในการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งพลัสแต่อย่างใด แต่ต้อง ไม่ได้เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีคุณสมบัติอื่นๆ ครบถ้วน ด้วยนะ
ทบทวนคุณสมบัติหลักที่ต้องมี
- มีสัญชาติไทย และมีบัตรประจำตัวประชาชน
- มีอายุตั้งแต่ 16 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
- ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งเฟสก่อนๆ
ไทม์ไลน์การลงทะเบียน
ช่วงเวลาลงทะเบียน: 20-26 ตุลาคม 2568 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” (จำกัด 20 ล้านสิทธิ)
เริ่มใช้จ่ายได้: 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568 (ระหว่างเวลา 06.00-23.00 น.)
เงื่อนไขสำคัญ: ต้องเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกภายในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 ก่อนเวลา 23.00 น. หากไม่ดำเนินการภายในกำหนด สิทธิจะถูกยกเลิก
วงเงินที่ได้รับ ช่องทางการใช้จ่าย
ผู้มีสิทธิจะได้รับวงเงินตลอดโครงการแบ่งตามสถานะการยื่นภาษี
- 2,400 บาท สำหรับผู้ที่อยู่ในระบบภาษี
- 2,000 บาท สำหรับผู้ที่อยู่นอกระบบภาษี
- ใช้สิทธิได้ไม่เกิน 200 บาท/วัน
ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยการชำระเงินผ่าน G-Wallet ณ ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงร้านค้าอาหารและเครื่องดื่มที่เชื่อมระบบกับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี (เริ่มสั่งได้ตั้งแต่ 7 พ.ย. 68) หากใช้ไม่หมด ทบไปวันถัดไปได้
