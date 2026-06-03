การเงินเศรษฐกิจ

ทำไม ไทยช่วยไทย พลัส ยังสั่งเดลิเวอรีไม่ได้? เช็กวิธีใช้สิทธิที่นี่

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 11:56 น.
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วิธีใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัสสั่งเดลิเวอรี

ไขข้อสงสัย ทำไมไทยช่วยไทย พลัสสั่งเดลิเวอรีไม่ได้? เคลียร์ชัดเริ่ม 15 มิถุนายนนี้ กางเงื่อนไขชำระเงินผ่านแอปฯ เป๋าตัง ร่วมกับ 4 แพลตฟอร์ม เช็กเงื่อนไข-วิธีสั่งซื้อ

โครงการ ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เริ่มเปิดให้ประชาชนออกไปใช้จ่ายอย่างคึกคักตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยกำหนดระยะเวลาโครงการไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 ใช้สิทธิได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ผ่านการชำระเงินด้วย G-Wallet ในแอปฯ เป๋าตัง สำหรับเดือนมิถุนายนนี้ทุกท่านจะได้รับวงเงินใช้จ่ายสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือน และจำกัดวงเงินการใช้งานไม่เกิน 200 บาทต่อวัน

ช่วงแรกของโครงการหลายคนเกิดข้อสงสัยว่า ทำไมจึงยังไม่สามารถใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัสสั่งอาหารผ่านระบบฟู้ดเดลิเวอรีได้ ล่าสุดมีคำชี้แจงชัดเจนแล้วว่า ระบบการสั่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่เข้าร่วมโครงการจะเริ่มเปิดให้ใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569 ระหว่างเวลา 06.00 – 21.00 น.

สำหรับแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่เข้าร่วมโครงการ และประชาชนสามารถใช้สิทธิผ่านแอปฯ เป๋าตัง มีดังนี้

  • Grab Food
  • LINE MAN
  • Robinhood
  • ShopeeFood
แพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส
ภาพจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

วิธีสั่งซื้ออาหารใช้สิทธิไทยช่วยไทย พลัสผ่านเดลิเวอรี

เมื่อระบบเปิดใช้งานในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ประชาชนสามารถทำตามขั้นตอนสั่งซื้อได้ง่าย ๆ ดังนี้

1. เข้าหน้าแรกของแอปพลิเคชันเป๋าตัง แล้วเลือกแบนเนอร์ “ฟู้ดเดลิเวอรี”

2. เลือกแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีที่ต้องการใช้บริการ

3. ค้นหาร้านอาหารจากรายการที่แสดงขึ้นมา แล้วเลือกกดสั่งร้านที่ต้องการ

4. เข้าสู่ระบบของแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีนั้นเพื่อชำระค่าส่งอาหาร

5. รอรับการแจ้งเตือน (Notification) เมื่อระบบทำรายการชำระค่าส่งอาหารสำเร็จ

หากมีรายละเอียดหรือเงื่อนไขการใช้สิทธิเพิ่มเติม ทางทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

ไทยช่วยไทย เดลิเวอรี
ภาพจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

เงื่อนไขการซื้ออาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี

การใช้งานระบบเดลิเวอรีในโครงการนี้ มีเงื่อนไขสำคัญที่ผู้ใช้สิทธิต้องปฏิบัติตาม ได้แก่

  • ต้องเป็นการซื้อขายสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่มโดยประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น
  • รัฐบาลจะสนับสนุนเงินเฉพาะในส่วนของค่าอาหารและเครื่องดื่ม ไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
  • สามารถสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านแพลตฟอร์มได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 21.00 น. ของทุกวัน
  • ห้ามมีการรับหรือเรียกเงินทอนเป็นเงินสด หรือผลประโยชน์รูปแบบอื่นนอกจากการสั่งอาหารและเครื่องดื่ม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
  • การซื้อขายจะต้องเกิดขึ้นจริง โดยผู้ซื้อและผู้ขายไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน หรือไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกัน

ข้อมูลจาก : ไทยช่วยไทยพลัส

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 11:55 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 11:56 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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