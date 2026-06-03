แม่น้องเมย ย้อนเรื่องขำไม่ออก ตำรวจรับแจ้งความ แดกดันใส่ อ้างป่วยโรคฉี่หนู
แม่น้องเมย นักเรียนเตรียมทหาร โพสต์ย้อนรอยปี 60 ไปแจงความเรื่องลูกชาย ตำรวจหงุดหงิดใส่ อ้างป่วยโรคฉี่หนู วันนี้ต้องผ่านความเจ็บช้ำจากการทวงคืนความยุติธรรมให้ลูกชาย
สุกัญญา ตัญญะกัลป์ แม่ของนักเรียนเตรียมทหาร ภคพงศ์ ตัญญะกัลป์ หรือน้องเมย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวย้อนรำลึกเหตุการณ์ปี 2560 น้องเมยเสียชีวิตอย่างปริศนาภายในโรงเรียนเตรียมทหาร เวลานั้นครอบครัวต้องเดินหน้าเรียกร้องความยุติธรรมท่ามกลางอุปสรรคมากมาย
ล่าสุดแม่น้องเมยออกมาเปิดเผยเรื่องราวเบื้องหลังก่อนคดีลูกชายจะโด่งดัง วันนั้นเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ที่สถานีตำรวจภูธรบ้านนา นำความทุกข์เต็มหัวใจไปพบเจ้าพนักงานเจ้าของคดี กลับต้องอดทนฟังคำพูดกระแทกแดกดันอย่างหนัก
หลังจากเรื่องราวถูกนำเสนอผ่านสื่อมวลชน ตำรวจสองสถานีตั้งโต๊ะแถลงข่าวรับแจ้งความอย่างเป็นทางการที่สถานีตำรวจภูธรเมือง ร้อยเวรคนเดิมเดินเข้ามากล่าวคำขอโทษ อ้างว่าวันนั้นป่วยเป็นโรคฉี่หนูทำให้รู้สึกหงุดหงิดไปบ้าง สุกัญญายิ้มรับพร้อมบอกว่าเข้าใจความเหนื่อยล้า ตำรวจไม่ควรใช้อารมณ์กับประชาชนถึงขนาดนั้น สุดท้ายตัดสินใจไม่ติดใจเอาความ
ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปี 2569 เมื่อย้อนนึกถึงตอนนั้นทีไรก็รู้สึกขำขัน ช่วงเวลานั้นครอบครัวขำไม่ออกเลยแม้แต่น้อย ต้องเผชิญความกดดันรุนแรง รับรู้ถึงความเจ็บช้ำทุกครั้งที่ไปแจ้งความร้องทุกข์ ทิ้งท้ายโพสต์ด้วยแฮชแท็ก #ยิ้มไว้ เพื่อให้กำลังใจตัวเอง
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