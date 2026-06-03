ไขสาเหตุ “อิลสลิก” เบลอหน้า “พั้นรักแมว” ใน MV ดังเกือบ 120 ล้านวิว
MV เพลง “ตีหนึ่งที่คูเมือง” ของ ILLSLICK ยังเปิดรับชมได้ แต่ใบหน้าของพั้นรักแมวถูกเบลอเกือบเต็มจอ หลังเกิดดราม่าปักปากการะหว่างพั้นกับเพื่อนนักศึกษาแพทย์อย่างเพงพิณ
จำได้ไหม? MV เพลง ตีหนึ่งที่คูเมือง ของนักร้องแร็ป ILLSLICK (อิลสลิก) ที่มียอดวิวเกือบ 120 ล้านวิว (
119,085,133 views) ยังเปิดให้รับชมได้บน YouTube แต่ขณะนี้ใบหน้าของ พั้นรักแมว นางเอกใน MV ถูกเบลอออกเกือบทั้งหมด จนแทบมองไม่เห็น
ปมดราม่าปักปากกา?
จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากดราม่าระหว่างพั้นรักแมวกับเพงพิณ เพื่อนสนิทที่กำลังเรียนแพทย์ โดยเพงพิณโพสต์คลิปให้ความรู้เรื่องการปักปากกาเพื่อความสวยงาม โดยระบุว่าไม่ใช่การรักษาทางการแพทย์และไม่สนับสนุน
ชาวเน็ตบางส่วนโยงว่าเพงพิณตั้งใจแซะพั้น เนื่องจากพั้นเคยรีวิวคลินิกและดรอปเรียน ส่วนบางรายมองว่าเพงพิณให้ความรู้ตามหน้าที่นักศึกษาแพทย์ ไม่ได้เจาะจงใคร
อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสด รายงานว่า มีคนสังเกตเห็นผู้จัดการของพั้นรักแมวคอมเมนต์ในโซเชียลว่า “คนไหนหรอ พูดชื่อออกมาได้เลย ไม่ต้องทำมาเป็นพูด คนโน้นคนนี้คนนั้น ตลก” ช่างแต่งหน้าของพั้นก็แสดงความเห็นในทำนองว่าใครจะเรียนก็เรียน ใครอยากทำงานก็ทำ
ต่อมาเพงพิณออกคลิปชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาโจมตีหรือพาดพิงใคร เพียงต้องการให้ทุกคนสุขภาพดี และขอโทษหากดราม่าครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อใคร
ขณะนี้ MV ยังเปิดให้รับชมได้ปกติ แต่ใบหน้าของพั้นรักแมวถูกเบลอตลอดทั้งวิดีโอ ยังไม่มีคำชี้แจงจากอิลสลิกหรือทีมงานว่าดำเนินการดังกล่าวเพราะเหตุใด
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