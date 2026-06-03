บันเทิง

ไขสาเหตุ “อิลสลิก” เบลอหน้า “พั้นรักแมว” ใน MV ดังเกือบ 120 ล้านวิว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 14:02 น.
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ไขสาเหตุ "อิลสลิก" เบลอหน้า "พั้นรักแมว" ใน MV ดังเกือบ 120 ล้านวิว
ภาพจาก : Illslick thelegandary

MV เพลง “ตีหนึ่งที่คูเมือง” ของ ILLSLICK ยังเปิดรับชมได้ แต่ใบหน้าของพั้นรักแมวถูกเบลอเกือบเต็มจอ หลังเกิดดราม่าปักปากการะหว่างพั้นกับเพื่อนนักศึกษาแพทย์อย่างเพงพิณ

จำได้ไหม? MV เพลง ตีหนึ่งที่คูเมือง ของนักร้องแร็ป ILLSLICK (อิลสลิก) ที่มียอดวิวเกือบ 120 ล้านวิว (
119,085,133 views) ยังเปิดให้รับชมได้บน YouTube แต่ขณะนี้ใบหน้าของ พั้นรักแมว นางเอกใน MV ถูกเบลอออกเกือบทั้งหมด จนแทบมองไม่เห็น

ปมดราม่าปักปากกา?

จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้มาจากดราม่าระหว่างพั้นรักแมวกับเพงพิณ เพื่อนสนิทที่กำลังเรียนแพทย์ โดยเพงพิณโพสต์คลิปให้ความรู้เรื่องการปักปากกาเพื่อความสวยงาม โดยระบุว่าไม่ใช่การรักษาทางการแพทย์และไม่สนับสนุน

ชาวเน็ตบางส่วนโยงว่าเพงพิณตั้งใจแซะพั้น เนื่องจากพั้นเคยรีวิวคลินิกและดรอปเรียน ส่วนบางรายมองว่าเพงพิณให้ความรู้ตามหน้าที่นักศึกษาแพทย์ ไม่ได้เจาะจงใคร

Illslick thelegandary เบลอหน้าพั้น
ภาพจาก :
Illslick thelegandary

อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสด รายงานว่า มีคนสังเกตเห็นผู้จัดการของพั้นรักแมวคอมเมนต์ในโซเชียลว่า “คนไหนหรอ พูดชื่อออกมาได้เลย ไม่ต้องทำมาเป็นพูด คนโน้นคนนี้คนนั้น ตลก” ช่างแต่งหน้าของพั้นก็แสดงความเห็นในทำนองว่าใครจะเรียนก็เรียน ใครอยากทำงานก็ทำ

ต่อมาเพงพิณออกคลิปชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาโจมตีหรือพาดพิงใคร เพียงต้องการให้ทุกคนสุขภาพดี และขอโทษหากดราม่าครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อใคร

ขณะนี้ MV ยังเปิดให้รับชมได้ปกติ แต่ใบหน้าของพั้นรักแมวถูกเบลอตลอดทั้งวิดีโอ ยังไม่มีคำชี้แจงจากอิลสลิกหรือทีมงานว่าดำเนินการดังกล่าวเพราะเหตุใด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 14:02 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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