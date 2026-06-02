เสียใจด้วย คน 9 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

คลังเปิดให้ผู้มีรายได้น้อย ยืนยันสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 21 มิถุนายน เช็กเกณฑ์คุณสมบัติล่าสุด ใครบ้างโดนตัดสิทธิ
กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 เป้าหมายหลักเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับสวัสดิการพื้นฐานจากภาครัฐ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
คุณสมบัติลงทะเบียนบัตรคนจน 2569
1) มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
2) มีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
3) ไม่มีบัตรเครดิต
4) ไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาท
5) ไม่มีเงินฝาก สลาก รวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปี
6) ไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
-ห้องชุดรวมกันทุกแห่ง ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
-บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว รวมกันทุกแห่ง ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
-กรณีเป็นเกษตรกร ที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน 10 ไร่
-กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกร มีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน 1 ไร่
ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่น ยกเว้น รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 300 ซีซี รถยนต์สามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ประเภทละไม่เกิน 1 คัน
คนโดนตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
– ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
– ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ นักเรียน นักศึกษา
– ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
– พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี
– ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด หรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐ
– ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
– ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้
– ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไป
– ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน
ปัจจุบันต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิใหม่ทั้งหมด
เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 21 มิถุนายน 2569 ประชาชนสามารถทำรายการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐ เว็บไซต์โครงการ ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย รวมถึงจุดรับลงทะเบียน 5 แห่ง ได้แก่
- ธนาคารกรุงไทย
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จะลงพื้นที่สำรวจผู้ตกหล่น เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกรับลงทะเบียนในพื้นที่โดยตรง
รัฐบาลจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน จุดรับลงทะเบียน ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 โดยต้องแก้ไขข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569 กระทรวงการคลังจะประกาศผลอุทธรณ์ในวันที่ 14 กันยายน 2569 ผู้ผ่านการอุทธรณ์จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569
ผู้ผ่านการตรวจสอบจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาทต่อเดือน วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน ครอบคลุมรถเมล์ รถร่วมบริการ รถทัวร์ รถไฟฟ้า รถไฟ รถสองแถว เรือโดยสาร รัฐบาลยังช่วยบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 315 บาทต่อเดือน ค่าน้ำประปา 100 บาทต่อเดือน ตามเงื่อนไขปริมาณการใช้งานที่กำหนด
