การเงินเศรษฐกิจ

เสียใจด้วย คน 9 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 19:18 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 18:23 น.
53
เสียใจด้วย คน 9 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

คลังเปิดให้ผู้มีรายได้น้อย ยืนยันสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 21 มิถุนายน เช็กเกณฑ์คุณสมบัติล่าสุด ใครบ้างโดนตัดสิทธิ

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 เป้าหมายหลักเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับสวัสดิการพื้นฐานจากภาครัฐ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คุณสมบัติลงทะเบียนบัตรคนจน 2569

1) มีสัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2) มีรายได้หรือมีการจ่ายเงินให้แก่บุคคลใดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

3) ไม่มีบัตรเครดิต

4) ไม่มีวงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทเกิน 100,000 บาท

5) ไม่มีเงินฝาก สลาก รวมกันเกิน 100,000 บาทต่อปี

6) ไม่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้

-ห้องชุดรวมกันทุกแห่ง ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

-บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว รวมกันทุกแห่ง ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

-กรณีเป็นเกษตรกร ที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน 10 ไร่

-กรณีไม่ได้เป็นเกษตรกร มีที่ดินและที่อยู่อาศัยรวมกันไม่เกิน 1 ไร่

ไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือยานพาหนะอื่น ยกเว้น รถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกสูบไม่เกิน 300 ซีซี รถยนต์สามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ประเภทละไม่เกิน 1 คัน

เปรียบเทียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเก่า ใหม่

คนโดนตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

– ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
– ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ นักเรียน นักศึกษา
– ข้าราชการ พนักงานราชการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
– พนักงาน ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี
– ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด หรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐ
– ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท หรือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
– ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือถือครองตราสารหนี้
– ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญและชำระเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไป
– ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้ในฐานะบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตร ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใน

ปัจจุบันต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิใหม่ทั้งหมด

เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ถึง 21 มิถุนายน 2569 ประชาชนสามารถทำรายการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง แอปพลิเคชันทางรัฐ เว็บไซต์โครงการ ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย รวมถึงจุดรับลงทะเบียน 5 แห่ง ได้แก่

  • ธนาคารกรุงไทย
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา จะลงพื้นที่สำรวจผู้ตกหล่น เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกรับลงทะเบียนในพื้นที่โดยตรง

ไทม์ไลน์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รัฐบาลจะประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน จุดรับลงทะเบียน ผู้ผ่านเกณฑ์ต้องยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิในวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 ถึง 31 กรกฎาคม 2569 โดยต้องแก้ไขข้อมูลให้เสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2569 กระทรวงการคลังจะประกาศผลอุทธรณ์ในวันที่ 14 กันยายน 2569 ผู้ผ่านการอุทธรณ์จะเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569

ผู้ผ่านการตรวจสอบจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 300 บาทต่อเดือน วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน วงเงินค่าเดินทางระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน ครอบคลุมรถเมล์ รถร่วมบริการ รถทัวร์ รถไฟฟ้า รถไฟ รถสองแถว เรือโดยสาร รัฐบาลยังช่วยบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า 315 บาทต่อเดือน ค่าน้ำประปา 100 บาทต่อเดือน ตามเงื่อนไขปริมาณการใช้งานที่กำหนด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Tags
ข่าวล่าสุด
หนุ่มอินเดียจบวิศวะ ปัดข้อเสนองานประจำ ผันตัวเป็นคนขับแท็กซี่ โกยรายได้เพียบ ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดียจบวิศวะ ปัดข้อเสนองานประจำ ผันตัวเป็นคนขับแท็กซี่ โกยรายได้เพียบ

25 วินาที ที่แล้ว
ไทยเฮ ลุ้นชนะ เซอร์เบีย ไม่ส่ง &quot;บอสโควิช&quot; ลงแข่งวอเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนามแรก วอลเลย์บอล

ไทยเฮ ลุ้นชนะ เซอร์เบีย ไม่ส่ง “บอสโควิช” ลงแข่งวอเลย์บอลหญิง VNL 2026 สนามแรก

20 นาที ที่แล้ว
เสียใจด้วย คน 9 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 เศรษฐกิจ

เสียใจด้วย คน 9 กลุ่ม ถูกตัดสิทธิ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2569

42 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 2/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันอังคาร หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ งวด 2/6/69 เช็กหวยลาว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยวันอังคาร

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

พ่อแท้ๆ รัดคอลูกสาว 13 ข่มขืนจนเสียสติ แม่รู้ปิดเงียบ นราธิวาส

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตั๊กแตน ชลดา ยอมรับ เสียงไม่ใส่เหมือนเก่า ลั่นอายุ 43 วอนอย่าเปรียบเทียบใคร บันเทิง

ตั๊กแตน ชลดา ยอมรับ เสียงไม่ใส่เหมือนเก่า ลั่นอายุ 43 วอนอย่าเปรียบเทียบใคร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนฟรี 3 มิถุนายน 2569 ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง ข่าว

ทางด่วนฟรี 3 มิ.ย. 69 รวม 3 สายทาง 63 ด่าน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา พา AOT ลงพื้นที่ &quot;ช่องอานม้า&quot; อ้างไทยรุกล้ำ ตั้งลวดหนาม-ตู้คอนเทนเนอร์ ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา พา AOT ลงพื้นที่ “ช่องอานม้า” อ้างไทยรุกล้ำ ตั้งลวดหนาม-ตู้คอนเทนเนอร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยื่นแล้ว ร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศ ดันยกเลิกกฎหมายเดิม มุ่งคุ้มครองสิทธิแรงงาน ข่าว

ยื่นแล้ว ร่างกฎหมายคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศ ดันยกเลิกกฎหมายเดิม มุ่งคุ้มครองสิทธิแรงงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม. ข่าวการเมือง

เปิดประวัติ สุรพล นิติไกรพจน์ คือใคร ดราม่า พรรคปชน. ส่งนั่งทีมผู้ว่าฯ กทม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ลั่น เพื่อนที่ดี คือกำไรของชีวิต มีเงินก็ซื้อไม่ได้ บันเทิง

เสนาหอย โพสต์ซึ้งถึงเพื่อนรัก วิลลี่ แมคอินทอช ทำคนแห่คอมเมนต์ให้กำลังใจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง บันเทิง

ทองใหม่ โพสต์ขอบคุณกำลังใจ หลังจบโหนกระแส ลั่น ขอโทษแฟนๆ ที่ทำให้ผิดหวัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน &quot;บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ&quot; รอบใหม่ 4-21 มิ.ย. 69 เศรษฐกิจ

เช็กด่วน! คลังเตรียมเปิดลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ 4-21 มิ.ย. 69

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 กับทีมสนามแรก เป็นรองแค่ไหน วอลเลย์บอล

เปิดอันดับโลก วอลเลย์บอลหญิงไทย VNL 2026 กับทีมสนามแรก เป็นรองแค่ไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามี &quot;เกศ&quot; ส่งข้อความถึงโหนกระแสสดๆ ประกาศเลิกสัมพันธ์ ลั่นให้รับผลกรรมเอง ข่าว

สามี “เกศ” ส่งข้อความถึงโหนกระแสสดๆ ประกาศเลิกสัมพันธ์ ลั่นให้รับผลกรรมเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทองใหม่ โฟนอินโหนกระแส ซัดกลับฝ่ายหญิงยังไม่เลิกสามี และอยู่ในบ้านเดียวกัน บันเทิง

ทองใหม่ โฟนอินโหนกระแส ซัดกลับฝ่ายหญิงยังไม่เลิกสามี และอยู่ในบ้านเดียวกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” มั่นใจไม่เสียเปรียบ ไม่ต้องแก้เกม หลังเขมรยื่น UN เรื่องไทยยกเลิก MOU44

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณเกศ เล่ามีอาการตกเลือด อ้างตั้งครรภ์กับ &#039;ทองใหม่&#039; นักเล่าเรื่องผี ฝ่ายชายยันปฏิเสธ ข่าว

คุณเกศ เล่ามีอาการตกเลือด อ้างตั้งครรภ์กับ ‘ทองใหม่’ นักเล่าเรื่องผี ฝ่ายชายยันปฏิเสธ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุณเกศ เล่ารสนิยมแปลก อ้าง คุณทองใหม่ ร่วมรักพร้อมดูดวงได้ โดยไม่ต้องใช้สมาธิ ข่าว

คุณเกศ เล่ารสนิยมแปลก อ้าง คุณทองใหม่ ร่วมรักพร้อมดูดวงได้ โดยไม่ต้องใช้สมาธิ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา แจ้ง UN เริ่มใช้กลไก UNCLOS ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทย ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา แจ้ง UN เริ่มใช้กลไก UNCLOS ยุติข้อพิพาท พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลกับไทย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ดีเอสไอ เผยข้อมูลใหม่ “คดีแตงโม” ปมภาพบาดแผล 3 จุด คล้ายถูกของมีคมกรีด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. ไฟเขียว ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ นักเรียน-นักศึกษา อดรับสิทธิ การเงิน

ครม. ไฟเขียว ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ นักเรียน-นักศึกษา อดรับสิทธิ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาการล่าสุด หมอลำอาวุโส โรคประจำตัวกำเริบ กลางโชว์ปิดฤดูกาล บอย ศิริชัย ส่งตัวรักษา รพ.ด่วน บันเทิง

อาการล่าสุด หมอลำอาวุโส ป่วยกำเริบ กลางโชว์ปิดฤดูกาล บอย ศิริชัย ส่งตัวรักษา รพ.ด่วน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายไอโอวาคลั่ง ไล่ยิงสมาชิกครอบครัวตาย 6 ศพ ก่อนปลิดชีพตัวเอง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
แลกเงินสด &quot;ไทยช่วยไทย พลัส&quot; ผิดกฎหมาย เสี่ยงจำคุก-ถูกตัดสิทธิ์โครงการรัฐ ข่าว

เตือน! แลกเงินสด “ไทยช่วยไทย พลัส” ผิดกฎหมาย เสี่ยงจำคุก-ถูกตัดสิทธิ์โครงการรัฐ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 มิ.ย. 2569 19:18 น.| อัปเดต: 02 มิ.ย. 2569 18:23 น.
53
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค.

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนใหม่ทุกคน จนไม่จริงคัดออก ดีเดย์ 25 พ.ค.

เผยแพร่: 8 พฤษภาคม 2569
ปี 2570 คนไทยทุกคนต้องยื่นภาษี ไม่งั้นอดได้สวัสดิการ อ้างความจนไม่ได้

ปี 2570 ต้องยื่นภาษีทุกคน ไม่งั้นอดได้สวัสดิการ อ้างความจนไม่ได้

เผยแพร่: 16 สิงหาคม 2568
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกรกฎาคม 2568 เงินเข้าวันไหน ได้กี่บาท เกิดเป็นเงินสดได้ไหม กรมบัญชีกลางแจงแล้ว รายใหม่ยังไม่เปิดลงทะเบียนบัตรคนจน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรกฎาคม 68 เช็กวันเงินเข้า กดเงินสดได้กี่บาท

เผยแพร่: 30 มิถุนายน 2568

อัปเดตไทม์ไลน์ ‘บ้านเพื่อคนไทย’ ล็อตแรก 5 พันยูนิต ลุ้นจับสลากผู้มีสิทธิภายในปี 68

เผยแพร่: 15 พฤษภาคม 2568
Back to top button