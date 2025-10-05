3 ช่องทาง ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 20-26 ต.ค.นี้ เริ่มใช้พร้อมกัน 29 ต.ค.68

เปิด 3 ช่องทาง ลงทะเบียนคนละครึ่งพลัส 20-26 ต.ค.นี้ เคาะไทม์ไลน์เริ่มใช้สิทธิ์ 29 ต.ค.68 คนเก่าเฟส 5 แค่กดยืนยันสิทธิ์ ส่วนผู้ยื่นภาษีได้สิทธิ์ดีสุด รัฐช่วยจ่าย 60%
กระทรวงการคลังเตรียมเสนอรายละเอียดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่อย่าง ‘คนละครึ่งพลัส’ เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 7 ตุลาคมนี้ ถือเป็นมาตรการชุดแรกภายใต้แนวคิด Quick Big Win ของรัฐบาลอนุทิน คาดการณ์ว่าจะใช้เม็ดเงินรวมกว่า 44,000 ล้านบาท เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสสุดท้ายของปี
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า โครงการนี้จะช่วยกระตุ้น GDP ได้ราว 0.2-0.4%
คนละครึ่งพลัส อัปเกรดใหม่อย่างไร?
โครงการเวอร์ชันใหม่นี้มีการปรับปรุงเงื่อนไขที่สำคัญ 2 ส่วน หรือที่เรียกว่าพลัสเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พลัสที่ 1 : แบ่งกลุ่มผู้รับสิทธิ์ ชัดเจนยิ่งขึ้น
- กลุ่มผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (11 ล้านคน) ได้รับสิทธิ์พิเศษแบบ 60:40 (รัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนออก 40%) โดยรัฐสมทบให้ 2,400 บาท
- กลุ่มที่ไม่ได้อยู่ในระบบภาษี (9 ล้านคน) ได้รับสิทธิ์แบบมาตรฐาน 50:50 (รัฐช่วยจ่าย 50% ประชาชนออก 50%) โดยรัฐสมทบให้ 2,000 บาท
นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขการลดอายุผู้มีสิทธิ์เหลือ 16 ปีขึ้นไป และเพิ่มวงเงินใช้จ่ายเป็น วันละ 200 บาท
พลัสที่ 2 : กระตุ้นสั้น ได้ผลยาว
รัฐบาลจะเพิ่มทักษะการขายของออนไลน์ให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ พร้อมจัดทำระบบบัญชีอย่างง่าย เพื่อช่วยให้ร้านค้าสามารถเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารได้โดยตรงในอนาคต
ใครต้องลงทะเบียนใหม่? เปิด 3 ช่องทางลงทะเบียน
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงเงื่อนไขการลงทะเบียนที่ชัดเจน
- ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ : สำหรับผู้ที่ เคยได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 5 มาก่อน สามารถเข้าไป “กดยืนยันตัวตน” ในแอปฯ เป๋าตังได้เลยในช่วงเวลาที่กำหนด
- ต้องลงทะเบียนใหม่ : สำหรับผู้ที่ ไม่เคยได้รับสิทธิ์ หรือ ไม่ได้อยู่ในโครงการคนละครึ่งเฟส 5
โดยมีช่องทางการลงทะเบียน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้
- แอปพลิเคชันเป๋าตัง
- เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com (รอเปิดใช้งาน)
- ธนาคารกรุงไทย
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะแจ้งว่าปรระชาชนคนใดอยู่กลุ่มไหนและได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือเท่าไหร่ โดยกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดำเนินการ เนื่องจากมีข้อมูลอยู่แล้ว
ปักหมุด ไทม์ไลน์คนละครึ่งพลัส 2568
สำหรับคนละครึ่งพลัสปีนี้ กระทรวงการคลังเผยกำหนดการลงทะเบียนของกลุ่มร้านค้าและประชาชนในโครงการ ดังนี้
- 15 ตุลาคม 2568 : เปิดลงทะเบียนสำหรับ ร้านค้า
- 20 – 26 ตุลาคม 2568: เปิดให้ ประชาชน ลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์
- 29 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2568: เริ่มใช้จ่ายเงิน ในโครงการ
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมโดยตรวจสอบแอปพลิเคชันเป๋าตังของท่านให้อยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน เพื่อไม่ให้พลาดสิทธิ์ในโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้
