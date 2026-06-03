ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

ประวัติ “นันท์นภัส มูลจะคำ” มือตบหัวเสาจากเชียงราย สกิลโดดเด่น สู่เวทีลูกยางโลก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 16:40 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 16:11 น.
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ประวัติ "นันท์นภัส มูลจะคำ" มือตบหัวเสาจากเชียงราย สกิลโดดเด่น สู่เวทีลูกยางโลก

ประวัติ “หยก-นันท์นภัส มูลจะคำ” นักตบหัวเสา วัย 20 ปี เจ้าของรางวัลทำแต้มสูงสุดไทยแลนด์ลีก เตรียมประเดิมสนามระดับโลกครั้งแรก

วงการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมสู้ศึกเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) แฟนลูกยางทั่วประเทศต่างจับตามองผลงานของ “หยก-นันท์นภัส มูลจะคำ” นักตบสาวดาวรุ่งที่เตรียมลงประเดิมสนามรายการระดับโลกเป็นครั้งแรก การแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีพิสูจน์ฝีมือสำคัญในการก้าวขึ้นเป็นกำลังหลักของทีมชาติ

นันท์นภัส มูลจะคำ เกิดเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 เป็นชาวจังหวัดเชียงราย เล่นในตำแหน่งหัวเสาด้วยมือขวา ส่วนสูง 175 เซนติเมตร รูปร่างอาจไม่โดดเด่นเทียบเท่านักกีฬาต่างชาติ จุดเด่นสำคัญคือความเร็วในการเคลื่อนที่ ทักษะการกระโดดสูง และรูปแบบการเล่นที่หลากหลาย

นันท์นภัส มูลจะคำ นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง
IG/ nannaphat_10

ผลงานสโมสรเด่น สื่อเวียดนามยกย่อง

ผลงานระดับสโมสรสร้างความประทับใจอย่างมาก นันท์นภัสคว้ารางวัลผู้ทำคะแนนสูงสุด (Best Scorer) ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกประจำฤดูกาล 2024-25 พร้อมพาทีมแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะราชมงคลธัญบุรี วีซี จบการแข่งขันในอันดับที่ 4 สื่อมวลชนเวียดนามสำนัก VTV Times ตีพิมพ์บทความยกย่องนักกีฬาวัย 20 ปีว่าเป็นผู้เล่นที่มีศักยภาพสูงและเป็นเสาหลักของทีมชาติไทยในอนาคต

IG/ nannaphat_10

เส้นทางสโมสรอาชีพ

  • ฤดูกาล 2025-2026: สโมสรฮารุดอทชลบุรี ราชมงคลธัญบุรี วีซี
  • ฤดูกาล 2024-2025: สโมสร IMP Bắc Ninh (ประเทศเวียดนาม)
  • ฤดูกาล 2024-2025: สโมสรแฮนด์อินแฮนด์ รือเสาะ ราชมงคลธัญบุรี วีซี
  • ฤดูกาล 2020-2021: สโมสรไดมอนด์ ฟู้ด ไฟน์เชฟ

แฟนกีฬาวอลเลย์บอลสามารถร่วมส่งกำลังใจเชียร์นันท์นภัสในการแข่งขัน VNL 2026 ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ระดับโลกครั้งแรก

IG/ nannaphat_10
IG/ nannaphat_10
IG/ nannaphat_10
IG/ nannaphat_10

ที่มา: Volleybox

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 16:40 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 16:11 น.
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Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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