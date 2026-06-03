คนงานก่อสร้างสารภาพ เกิดอารมณ์ชั่ววูบหลังเห็นเหยื่อ บุกโรงแรมหวังข่มขืน ตำรวจตั้ง 3 ข้อหา
คนงานก่อสร้างสารภาพ เกิดอารมณ์ชั่ววูบหลังเห็นเหยื่อ บุกโรงแรมเกาะเสม็ดกลางดึกหวังข่มขืน เบื้องต้นตำรวจตั้ง 3 ข้อหา
จากกรณีที่ผู้เสียหายรายหนึ่งโพสต์ข้อความหลังใช้บริการรีสอร์ตหรูระดับ 4-5 ดาว แห่งหนึ่งในเกาะเสม็ด จ.ระยอง ว่ามีคนร้ายบุกเข้าห้องพักหวังล่วงละเมิดและทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมทริปจนตัดสินใจหนีกลับเข้าฝั่งระยอง ขณะที่การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ตเป็นไปอย่างล่าช้า ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกุมตัวผู้ก่อเหตุใด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นกระแสข่าวดังตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำผู้ก่อเหตุทราบชื่อคือ นายณัฐพงษ์ อายุ 31 ปี เป็นคนงานไซต์ก่อสร้างใกล้จุดเกิดเหตุ เจ้าตัวให้การรับสารภาพว่า เห็นผู้เสียหายเข้าพักในห้องใกล้กับจุดที่ตนทำงานอยู่ จึงเกิดอารมณ์ชั่ววูบ อาศัยช่วงเวลากลางคืนย่องเข้าไปทางหลังห้องเพื่อหวังจะล่วงละเมิดทางเพศ แต่ผู้เสียหายตื่นขึ้นมาพบและส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ ตนจึงตกใจและวิ่งหลบหนีไป
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาหนักกับนายณัฐพงษ์ รวม 3 ข้อหา ได้แก่ พยายามข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่น บุกรุกเคหสถานในเวลากลางคืน และลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ โดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมนำตัวส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
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