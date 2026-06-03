การเงินเศรษฐกิจ

ดีเดย์ 4 มิ.ย.นี้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม กดยืนยันสิทธิ รายใหม่ให้รอก่อน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 13:30 น.
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เช็ก 5 ช่องทาง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิ 4-21 มิ.ย. 2569 กาง 8 เกณฑ์คุณสมบัติใหม่คัดกรองผู้มีสิทธิ ส่วนรายใหม่ยังไม่ต้องลงทะเบียน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2569 เดินหน้าปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รัฐบาลต้องการให้ความช่วยเหลือไปถึงมือผู้มีความจำเป็นและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมต้องยืนยันสิทธิระหว่างวันที่ 4 – 21 มิถุนายน 2569 ส่วนรายใหม่ยังไม่ต้องลงทะเบียนในรอบนี้

กระบวนการพิจารณาคุณสมบัติจะเสร็จสิ้นและประกาศผลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ระหว่างนี้กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เร่งลงพื้นที่สำรวจกลุ่มตกหล่นเพื่อนำเข้าสู่ระบบการดูแลให้ครอบคลุมที่สุด

เช็ก 5 ช่องทางยืนยันสิทธิ

ผู้ถือบัตรรายเดิมสามารถยืนยันสิทธิเพื่อรอพิจารณาตามเกณฑ์ใหม่ผ่าน 4 ช่องทางหลัก ได้แก่

  • แอปพลิเคชันเป๋าตัง

  • แอปพลิเคชันทางรัฐ

  • เว็บไซต์ welfare.mof.go.th หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th

  • ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย

  • หน่วยรับลงทะเบียน 5 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
ภาพจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการรอบใหม่กำหนดรายละเอียดไว้ 8 ข้อ เพื่อคัดกรองบุคคลให้ตรงเป้าหมาย มีรายละเอียดดังนี้

1. ต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2. รายได้ หรือการจ่ายเงินให้บุคคลอื่น ต้องไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

3. เงินฝากและสลากรวมกันไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

4. ไม่มีบัตรเครดิต

5. วงเงินสินเชื่อรวมทุกประเภทไม่เกิน 100,000 บาท

6. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในยานพาหนะ ยกเว้นรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 300 ซีซี รถยนต์สามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง หรือรถใช้งานเกษตรกรรม จำกัดประเภทละไม่เกิน 1 คัน

7. การถือครองอสังหาริมทรัพย์ กรณีห้องชุดรวมกันทุกแห่งต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร หากเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว หรือตึกแถวรวมกันต้องไม่เกิน 25 ตารางวา สำหรับที่ดินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรรวมกันไม่เกิน 10 ไร่ ผู้ไม่ใช่เกษตรกรรวมกันไม่เกิน 1 ไร่

8. ข้อห้ามสำหรับบุคคล 9 กลุ่ม ได้แก่

  • ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช
  • ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ต้องกักขัง ผู้อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ นักเรียน นักศึกษา
  • ข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
  • พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • ผู้รับบำนาญ เบี้ยหวัด หรือบำเหน็จรายเดือนจากภาครัฐ
  • ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัท หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
  • ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือถือครองตราสารหนี้
  • ผู้มีกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญที่ชำระเบี้ยตั้งแต่ 12,000 บาทต่อปีขึ้นไป
  • ผู้ที่ถูกนำชื่อไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในฐานะพ่อ แม่ คู่สมรส หรือลูก
คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่
ภาพจาก : กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

ข้อมูลจาก : thaigov และ กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 13:30 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 13:30 น.
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Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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