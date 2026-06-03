เจนนี่ รัชนก ตรวจพบเชื้อ HPV สายพันธุ์รุนแรงนาน 5 ปี เสี่ยงพัฒนาเป็นมะเร็ง

เจนนี่ รัชนก แชร์ประสบการณ์ตรวจพบเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 ที่มีความรุนแรง นานกว่า 5 ปี เสี่ยงพัฒนากลายเป็นมะเร็ง แนะผู้หญิงหมั่นตรวจสุขภาพ
แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ กรณีนักร้องสาวและแม่ค้าออนไลน์ เจนนี่ รัชนก สุวรรณเกตุ หรือ เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ออกมาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องสุขภาพของตนเอง หลังตรวจพบเชื้อ HPV สายพันธุ์ 16 ซึ่งเป็นสายพันธุ์รุนแรงและมีโอกาสพัฒนาเป็นมะเร็งในอนาคต นักร้องสาวพบเชื้อนี้มานานประมาณ 5-6 ปีแล้ว
เหตุการณ์เริ่มต้นจากการไปตรวจสุขภาพประจำปี แพทย์พบเชื้อ HPV จึงทำการตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจอย่างละเอียด ตอนนั้นแพทย์แจ้งว่าเชื้ออาจจะหายไปเองได้ภายใน 1-2 ปี เวลาผ่านไปจนกระทั่งเธอคลอด น้องยูจิน ลูกสาวคนแรก และเข้ารับการตรวจสุขภาพหลังคลอด ผลตรวจยืนยันว่าเชื้อตัวเดิมยังคงอยู่ แพทย์อธิบายว่าอายุยังน้อย ร่างกายมีโอกาสกำจัดเชื้อได้เอง แต่หลังคลอด น้องจาญ่า ลูกสาวคนที่ 2 เธอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอีกครั้งและพบว่าเชื้อยังไม่หายไป
เจนนี่มองว่าตัวเองโชคดีที่ตรวจพบเชื้อตั้งแต่อายุ 20 กว่าปี หากปล่อยเวลาล่วงเลยไปจนถึงอายุ 40-50 ปี เชื้ออาจพัฒนาเป็นมะเร็งหรือหมดโอกาสรักษาไปแล้ว เธอจึงอยากแนะนำผู้หญิงทุกคนให้ความสำคัญกับการตรวจสุขภาพ เชื้อ HPV สามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ทั้งการใช้ห้องน้ำสาธารณะและการมีเพศสัมพันธ์ ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแล้ว เธอแนะนำให้ผู้หญิงทุกคนไปฉีดวัคซีนตั้งแต่อายุยังน้อย
เจนนี่ยอมรับว่าช่วงแรกไม่ได้ใส่ใจและไม่มีความรู้เรื่องนี้เพราะมุ่งมั่นแต่การทำงาน แต่เมื่อเวลาผ่านไปกว่า 5 ปีแล้วเชื้อยังอยู่ เธอจึงหันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจัง
แนวทางที่แพทย์แนะนำให้ปฏิบัติตามเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีดังนี้
- นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
- ดื่มน้ำในปริมาณมาก ๆ
- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
- รับประทานอาหารเสริมเพื่อช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกาย
นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามสำคัญคือ ห้ามทำกิจกรรมที่ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันตก รวมถึงห้ามรับประทานหรือฉีดยาคุมกำเนิด เนื่องจากจะทำให้ร่างกายภูมิคุ้มกันลดลง เปิดโอกาสให้เชื้อ HPV เจริญเติบโตและลุกลามกลายเป็นอย่างอื่นได้
แม้เชื้อ HPV จะฟังดูน่ากลัว แต่แพทย์อธิบายว่ากระบวนการพัฒนาไปสู่โรคมะเร็งนั้นมีหลายระยะ หากถึงขั้นต้องรักษาอย่างจริงจัง แพทย์มีวิธีจัดการหลายรูปแบบ เช่น การขูด จี้ หรือตัดมดลูก สถานการณ์ปัจจุบันของเธอยังไม่รุนแรงถึงขั้นนั้น ร่างกายยังอยู่ในขั้นตอนรอติดตามผลว่าเชื้อจะสลายหายไปเองได้หรือไม่
เหตุผลที่ก่อนหน้านี้ที่เจนนี่ไม่ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ เพราะเชื่อว่าเชื้อน่าจะหายไปได้เอง แต่เมื่อผลตรวจยังพบเชื้ออยู่จึงอยากนำเรื่องราวมาแชร์ เจนนี่ทิ้งท้ายว่าเร็ว ๆ นี้จะเดินทางไปตรวจร่างกายอีกครั้ง เพราะต้องติดตามผลอย่างใกล้ชิดทุก 3-6 เดือน หากมีความคืบหน้าอย่างไรจะนำมาอัปเดตให้ทุกคนทราบ พร้อมฝากขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่แสดงความเป็นห่วง
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