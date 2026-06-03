อาการล่าสุด ไรเดอร์ถูกฟ้าผ่า ทีมแพทย์เตรียมทำเอกซเรย์และสแกนสมอง
อาการล่าสุด ไรเดอร์ถูกฟ้าผ่า ขณะขี่รถจักรยานยนต์บนทางต่างระดับรัชวิภา เพื่อไปส่งออเดอร์ลูกค้า ทีมแพทย์เตรียมทำเอกซเรย์และสแกนสมอง
ความคืบหน้ากรณี ไรเดอร์ถูกฟ้าผ่า กลางสะพานรัชวิภาระหว่างขี่รถจักรยานยนต์ฝ่าฝนตกไปส่งออเดอร์ เมื่อวานนี้ (2 มิ.ย. 69) โดยสภาพความเสียหายของรถมีเพียงรอยขูดกับพื้นถนนบริเวณตัวรถด้านซ้าย แต่ส่วนที่ได้รับความเสียหายมากที่สุด คือ กล่องใส่อาหารด้านหลังรถ ซึ่งมีร่อยรอยการไหม้บริเวณตัวกล่องและฝาปิด ภายในกล่องยังพบออเดอร์อาหารของลูกค้าที่อยู่ภายในกล่องใส่อาหารได้รับความเสียหายด้วย
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ประชาชื่น ได้เปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของ ไรเดอร์ถูกฟ้าผ่า ระบุว่า “ขณะนี้ไรเดอร์ผู้บาดเจ็บ ยังคงพักรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาล โดยทีมแพทย์อยู่ระหว่างตรวจประเมินอาการอย่างละเอียด รวมถึงเตรียมเอกซเรย์และสแกนสมอง เพื่อตรวจหาความผิดปกติหรืออาการบาดเจ็บภายในเพิ่มเติมจากผลกระทบของกระแสไฟฟ้า หากอาการของผู้บาดเจ็บดีขึ้นและสามารถให้ข้อมูลได้ เจ้าหน้าที่จะเชิญตัวมาให้ปากคำเพิ่มเติม เพื่อประกอบการสรุปรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการประสานญาติให้เดินทางมารับรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์ผู้เคราะห์ร้ายกลับไป”
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อ้างอิงจาก : ช่อง 8
ภาพจาก : FB เฮียขับรถ, Sanit Srimala
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