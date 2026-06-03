สนามบินภูเก็ต เตรียมเปิดระบบ ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ สางปัญหาคิวยาว
สนามบินภูเก็ต เตรียมเปิดระบบ ช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ 13 มิ.ย. นี้ แก้ปัญหาปัญหาคิวยาว ยันไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินลัดคิว
3 มิ.ย. 2569 น.ส.พลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับความหนาแน่นของผู้โดยสารบริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต
รวมถึงประเด็นการเรียกเก็บค่าบริการเพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านช่องตรวจคนเข้าเมือง รัฐบาลกำชับให้ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมเร่งแก้ไขปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับผู้โดยสาร โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่น
ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต เตรียมเปิดให้บริการระบบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติขาออก อย่างเป็นทางการในวันที่ 13 มิ.ย. นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร เพิ่มความรวดเร็วในการผ่านกระบวนการตรวจหนังสือเดินทาง ลดระยะเวลาการรอคอย และยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการตรวจคนเข้าเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับการเติบโตของปริมาณผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต
น.ส.พลอยทะเล ย้ำว่า การให้บริการในพื้นที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ตอยู่ภายใต้ขั้นตอนและมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และไม่มีนโยบายเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านขั้นตอนตรวจคนเข้าเมือง
ทั้งนี้ ท่าอากาศยานภูเก็ตมุ่งเน้นทั้งด้านความสะดวก รวดเร็ว และความปลอดภัย เพื่อสร้างประสบการณ์การเดินทางที่ดีแก่ผู้โดยสาร ภายใต้แนวคิด “ปลอดภัยคือมาตรฐาน บริการคือหัวใจ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ถอนวีซ่า-ขึ้นบัญชีดำ นักท่องเที่ยวจีนกร่าง เตะเครื่องตรวจหนังสือเดินทางสนามบิน
- เตรียมควักเพิ่ม! รัฐบาลจ่อเก็บ “ค่าออกนอกประเทศ” ดึงคนไทยเที่ยวไทย-ภาษีสนามบินจ่อขึ้น มิ.ย. นี้
- ยืนยันแล้ว บินออกนอกประเทศจ่ายค่าบริการ 1,120 บาท เริ่ม 20 มิ.ย. 69
ติดตาม The Thaiger บน Google News: